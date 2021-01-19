癌症｜嗜辣女天天啤酒辣椒醬患食道癌！吞嚥難7症狀食幾熱易致癌?

48歲的汪小姐，對飲食有自己堅持的喜好，愛吃辣的她，三餐的基本配備就是1罐辣椒醬一定要準備在桌上，還要再來上1碗熱熱的湯，溫度最好是冒煙微燙口。由於工作忙碌，為了犒賞辛勞的自己，每天回家前都會固定在住家樓下的便利店帶上1手（6瓶）啤酒，再打開電視追劇1個人獨自喝光啤酒，享受微醺快感。重口味的飲食習慣在同事眼中，都笑稱她是「酒國辣妹」。

愛吃辣、喝熱湯的飲食習慣 竟檢查出食道癌

這樣特殊的飲食習慣，讓身旁同事親友都在提醒不要吃太辣以及喝太燙，避免食道癌的發生，但因長期下來並無任何不適則不以為意。直到去年開始，汪小姐開始出現想打嗝的症狀，且喉嚨也有些微卡卡緊鎖的感覺，但因恐懼檢查伴隨的不適感，遲遲不敢面對。

日前因親友積極催促並安排她到台灣北投健康管理醫院進行無痛內視鏡檢查，透過內視鏡，發現上食道黏膜細胞有一處已出現明顯病變，經由切片病理檢查，確診罹患早期食道癌。幸虧汪小姐發現得早，相信只要遵循醫師後續的指示治療，都還有治癒的機會。

常見食道癌病徵（按圖了解）：

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食道癌與飲食習慣有關

依據台灣國民健康署癌症登記資料和衛生福利部死因統計，台灣每年食道癌新發生個案有2,700人、死亡人數約1,800名，其中高達9成以上為男性，是男性癌症發生率第6位、108年（編按即2019年）癌症死因排名為第9位。

台灣北投健康管理醫院梁程超副院長提醒食道癌好發於50至70歲，雖主要以男性居多，但台灣人罹患食道癌有高達9成是鱗狀細胞癌，其誘發的主要原因與抽煙、喝酒、含亞硝胺的食物（香腸、臘肉等）、溫度過熱的飲食有關。

台灣衛福部曾公布，根據台灣社區世代研究發現，煙、酒、檳對食道癌之終身風險，有飲酒、吸煙、嚼檳榔者，罹患食道癌與無上述3項不良習慣者的機率分別為3.80、2.29、2.62倍。

喝酒臉紅罹患機率50倍

美國史丹佛醫學院也曾發表研究，台灣是全世界ALDH2缺乏比率最高的地方，有將近一半人口缺乏1種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），會導致代謝乙醛速度緩慢，造成血液中乙醛濃度升高。而乙醛已經世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的1級致癌物。倘若喝酒會臉紅的人每天喝2杯紅酒，罹患食道癌的機率比不喝酒的人高達50倍。

梁程超副院長表示食道癌可以說是1種吃出來的癌症，若愛喝熱湯也要當心溫度過高可能增加罹患食道癌的機率，世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲界定為可能的致癌因子。

提醒民眾若有吞嚥困難、吞嚥疼痛、食道常有異物感、胸骨悶痛、不明原因長期咳嗽及體重下降，應提高警覺儘快就醫安排檢查，建議可安排無痛舒眠腸胃內視鏡檢查，利用窄頻內視鏡的特性，可清楚觀察食道黏膜組織型態，快速、準確判斷是否為早期癌症病變，麻醉舒眠過程放鬆、安全且完全不會有不適感，是篩檢食道癌的最佳工具。

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