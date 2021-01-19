月經｜調經=調體質少吃炸雞麻辣火鍋？月經5大指標看子宮有幾健康

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-01-19 22:02

每個月都是調經、調體質的機會！台灣亞洲大學附屬醫院中醫部黃瀞瑩醫師表示，月經狀態反映子宮狀態、卵巢的健康程度。女性自從初經以來，大約有四五百次月經，如果能把自己調整在良好的狀態，未來更年期遭受的衝擊能減輕不少。下次看診之前，別忘了將月經的紀錄詳細告訴醫師，有跡可尋幫助你找到改善問題的關鍵。

月經反映子宮卵巢的健康程度

黃瀞瑩表示，女性從來初經以來，大約有400-500次月經，月經狀態反應子宮狀態、卵巢的健康程度，也表現一個人的氣血強弱。對育齡女性來說，月經狀態可以了解是否具備懷孕體質；對更年期婦女來說，月經開始不規則的變化，荷爾蒙的減少對身體是一場大考驗，所以常見各種潮熱、盜汗、失眠等不舒服症狀，醫師說，想要未來更年期比較舒服，一定要把握停經前每一次調理月經的機會。

▼理想月經條件（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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理想月經條件

理想的月經需要具備哪些條件？台灣黃瀞瑩醫師整理以下五項日常標準：

1. 周期

月經受荷爾蒙影響大，一個月周期28天加減7天（21-35天）都是可接受的範圍，若是連續兩個月周期小於21天或大於35天則屬異常，提醒月經周期與自身初經狀態相比才正確。

2. 天數

月經天數3-7天都是可以接受的範圍，若是小於一兩天或大於十天以上都不適合。

3. 經量

血量難以量化評估，大約每一兩小時，經血量佔衛生棉五到八分滿。若是一整天下來，使用一兩片衛生棉，血量不飽滿就代表血量過少。

4. 血塊

出現小血塊不用太擔心，但是血塊太多、顏色深紅、肚子疼痛代表骨盆腔血液循環不佳。

5. 分泌物

正常月經不應夾帶分泌物，若伴隨異味、顏色不正常則考慮是否患有骨盆腔感染的問題。

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每次月經都是小考驗 更年期是最大考驗

黃瀞瑩強調，每個月都是調經、調體質的機會，希望女性朋友多了解自己的身體狀態，只有了解自己的身體狀態，才能把自己照顧好。除了寒涼之外，醫師補充，體內堆積過多的火氣都會影響月經狀態，包括冬天愛吃麻辣鍋、燒烤炸辣、睡眠不足等都會在體內堆積過多的火氣，平時應多注意飲食習慣。

每個月調體質的機會

黃瀞瑩提醒，下次看診前，別忘了準備好月經周期、月經量、平常分泌物、月經前後不舒服等症狀，包括肚子痛、頭暈、頭痛、胸部脹、拉肚子等經前症候群，現在都有軟件下載記錄月經，這些記錄資訊在未來看診時，回過來有跡可尋，醫師們可以藉著月經狀態來了解你的體質狀態，幫助你調理身體之路更順利。

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