【咳嗽】熱咳吃蘿蔔寒咳忌香蕉　分清寒熱燥3種咳吃對了快啲好！

有句話說「師傅難抓漏，醫師怕治嗽」，表示醫生治療咳嗽，就像維修師傅抓漏水地方那麼難。外感咳嗽的病機有風、寒、暑、濕、燥、火等外邪，「六邪」侵犯肺衛，使肺的宣降功能失常，肺氣上逆而導致咳嗽，而咳嗽主要分為寒咳、熱咳、燥咳等3種分類。想要快點治好咳嗽可以先分辨自己是哪一種類型，適量食用「宜吃」的食物，避免食用「忌吃」的食物，有助紓緩症狀讓咳嗽更快好。