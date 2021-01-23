【咳嗽】熱咳吃蘿蔔寒咳忌香蕉　分清寒熱燥3種咳吃對了快啲好！

撰文：Heho健康
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有句話說「師傅難抓漏，醫師怕治嗽」，表示醫生治療咳嗽，就像維修師傅抓漏水地方那麼難。外感咳嗽的病機有風、寒、暑、濕、燥、火等外邪，「六邪」侵犯肺衛，使肺的宣降功能失常，肺氣上逆而導致咳嗽，而咳嗽主要分為寒咳、熱咳、燥咳等3種分類。想要快點治好咳嗽可以先分辨自己是哪一種類型，適量食用「宜吃」的食物，避免食用「忌吃」的食物，有助紓緩症狀讓咳嗽更快好。
▼三種類型咳嗽的飲食宜忌（按圖率先了解👇👇👇）
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三種類型的咳嗽，飲食宜忌一次搞懂
一、寒咳
痰多但顏色淡，偏白色，伸出舌頭看顏色也偏白，會加上頭痛、鼻塞、流鼻涕等症狀。
宜吃：辛溫散寒食物，如：南瓜、杏仁、陳皮、大蒜、肉桂、生薑等。
忌吃：寒涼食物，如：香蕉、竹筍、白菜、柿子、冰冷飲品等。
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二、熱咳
初期有頭痛、出汗等症狀，伴有痰稠難咳出且顏色黃、口乾、口苦、咽喉痛等症狀。
宜吃：清熱化痰食物，如：蓮藕、白蘿蔔、綠豆、梨子、薏仁等。
忌吃：溫熱性、溫補食物，如：辣椒、龍眼、荔枝、油炸、辛辣食物等。
三、燥咳
主要是乾咳無痰，常感到喉嚨癢、咽乾、口乾舌燥、舌紅少苔等症狀。
宜吃：潤肺生津食物，如：百合、木耳、芝麻、番茄、桑椹等。
忌吃：辛辣、香燥食物，烤肉類、辣椒、口味重的食物等。
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