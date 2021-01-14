消委會消毒噴劑｜15款檢測K-clean消毒最好　有隻開封7日後失效？

消委會測試市面15款殺菌消毒噴劑樣本，結果發現消毒殺菌效能表現不一 ，售價$288的「K-clean全方位抗菌液」，對付病毒表現突出，與售價$179的「iPOSH多功能殺菌噴霧」總評並列第一，而評分最差又有邊幾款？

消委會近日測試15款多用途殺菌消毒噴劑的實際效能。（消委會圖片）

消委會測試15款多用途殺菌消毒噴劑樣本，各型號分別購自百貨公司、家庭用品專門店、個人護理用品店、嬰兒用品店和網上商店，產品售價懸殊，每瓶/每套裝售價由$88至$798不等。測試樣本的總評分，主要以殺菌效能及消除病毒感染力效能評估，15款樣本中只有有2款獲4.5星。

▼ 消委會測試消毒噴霧評分排名（按圖👇👇👇 ）：

消除病毒邊款效能最好？

大家最關心莫過於消毒噴劑消除病毒的效能，因此檢測以腺病毒進行測試。消委會解釋，若產品可有效對付腺病毒，理論上亦可以有效對付所有包膜病毒，如新型冠狀病毒。至於測試消毒噴劑的殺菌效果，則分別是殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌。

▼ 有邊款消毒噴劑最有效削弱腺病毒感染力？（按圖👇👇👇）：

+ 10 + 10 + 10

5款樣本包括「JcoNAT」、「美滴樂 」、「AMÓFÌA 」、「 潔易淨 」和 「 TOAMIT」殺菌表現稍遜，未能同時有效對付大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌。

當中「潔易淨」和 「TOAMIT」對付2種試驗細菌的殺滅率只有28%以下，這兩款產品在總評中亦是最低分。

▼ 消委會測試結果有10款樣本殺菌效能理想，殺滅率都超過99.999%（按圖👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

邊款開樽後最襟放？

多用途殺菌消毒噴劑樣本中，9款標示的有效成分為次氯酸（hypochlorous acid，簡稱HOCl），坊間一般稱這類型消毒產品為「次氯酸水」；3款聲稱的有效成分為二氧化氯（chlorine dioxide，簡稱ClO2）或氯氧化合物（oxychlorine compounds）；餘下3款樣本則只說明採用植物提取物製成，並沒有具體說明成分的化學名稱。

消委會測試，將樣本打開後經模擬使用及保存至第7日時，美滴樂-S天然消毒液（多用途配方）的有效氯已下降至檢測不到水平。

▼消委會檢測有邊款打開使用後7日，有效氯濃度不變？ （按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

使用消毒噴劑要注意！

儘管產品標榜安全，但使用消毒噴劑時亦應盡量避免大量吸入。如感到刺鼻、咳嗽、流眼水、皮膚痕癢等不適，應停用有關產品。

▼ 使用消毒噴劑有什麼要注意？消毒噴劑可作雙手清潔嗎？有哪些人要特別小心？（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

消委會測試結果顯示，市面上的消毒噴劑成效不一，消委會又分別以75%濃度消毒酒精及1:99稀釋漂白水作測試，發現殺菌能力超過99.9%，消毒能力亦分別達88%及近99%，認為是較經濟及效能高的選擇。

正確清潔和消毒步驟

如果在使用或接觸任何殺菌消毒劑後，出現呼吸道、眼睛或皮膚刺激反應，例如感到刺鼻、咳嗽、流眼水、皮膚痕癢，而反應在停用相關消毒劑後消失，有關不適反應可能與消毒劑有關；就建議停用產品。平日應如何正確清潔及消毒？

▼ 防止新冠病毒繼續傳播，大家就必須採取一系列有效的預防措施。如果懷疑物件受病原體污染機會較高，可採取下列方法進行清潔和消毒程序（按圖👇👇👇）：

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