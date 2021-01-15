若經動脈化療栓塞術不理想 最新中期肝癌治療指引:標靶藥成新出路

中期肝癌常用經動脈化療栓塞術

根據巴塞隆那臨床肝癌分類（Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC），中期肝癌是指患者的腫瘤數目多於一顆，但尚未侵犯至血管或肝臟以外的組織。這類患者倘若不適合接受手術的話，經動脈化療栓塞術（TACE）是常用的治療方法之一。臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士表示：「肝癌細胞大多依靠肝動脈流入的血液作主要養份來源，經動脈化療栓塞術藉著此特性，經血管注射化療藥物及帶有放射性的碘化油，一方面將治療藥物及放射物直接注射於腫瘤處，將其毒殺破壞；另一方面，同時堵塞為腫瘤提供血液的血管，讓癌細胞缺血缺氧逐漸死去。」

經動脈化療栓塞術利用肝癌細胞依賴肝動脈的特性，經血管注射藥及碘化油來消滅癌細胞。

經動脈化療栓塞術有其限制和不足 或需考慮其他治療方案

相比其他治療，經動脈化療栓塞術對腫瘤的針對性強，為其他器官或組織帶來的傷害較少，但並非適合所有患者，例如腫瘤位置能夠讓手術導管經血管抵達、腫瘤分佈不能過分分散，與及患者的肝功能良好等。

此外，也有部份患者完成經動脈化療栓塞後 ，腫瘤縮小的效果未如理想。對此，有的患者可能選擇再次進行經動脈化療栓塞術，但饒家棟醫學博士指出，經動脈化療栓塞術在殺死癌細胞同時可令肝功能受損，其損害程度會隨著治療次數增多而擴大，有可能影響接續的治療效果，和抹殺接受其他治療手法的機會。國際醫學專家也同意，當經動脈化療栓塞未能發揮預期效果時，便不應該重覆使用。

曾有一名五十多歲的中期肝癌患者，因腫瘤體積過大而不適合進行手術切除，接受了兩次經動脈化療栓塞術亦未能控制病情，並且腫瘤變大，癌指數上升，即使接受電療也只能作短暫舒緩及控制之用。及後，該患者在接受標靶藥治療後，病情才得以控制和改善。

臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士指出，重覆使用TACE會令肝臟受損，故此患者如對TACE反應不佳，應考慮全身性的藥物治療。

新一代標靶藥減低服後不適 助提高治療成效

最新歐洲內科腫瘤科學會治療指引也指出，中期肝癌患者對經動脈化療栓塞反應不佳時，應考慮接受全身性治療，包括口服標靶藥治療。肝癌標靶藥物早在十多年前面世，近年還不斷推陳出新。饒家棟醫學博士表示，新一代的標靶藥和以往的相比，它們療效相若，但臨床上不難發現，以往的標靶藥經常可引致嚴重腹瀉，以致不少患者因無法忍受腹瀉帶來的不適和不便，而要求減藥甚或停藥，減慢和影響治療進度。新式標靶藥的副作用較以往的少和輕微，減低了減藥和停藥的機會，變相提升治療效果，令腫瘤明顯縮小及延長無惡化存活期，亦同時減少對病人日常生活帶來的影響。

肝癌治療正不斷進步，已有研究指標靶藥物還可配合免疫治療，以較進取的方法對抗癌細胞，提高病人的整體存活率。即使局部治療，在經動脈化療栓塞術以外，也有選擇性內放射治療（SIRT）等讓病人考慮。事實上，中期肝癌患者的病情呈多樣性，對於不同治療的反應不一，所以患者應和主診醫生詳談，尋找最適合的治療方案。

標靶藥物已推陳出新，減輕了副作用，令藥物效果發揮得更理想。

訪問片段：饒家棟醫學博士談中期肝癌治療新出路