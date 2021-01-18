猝死｜室溫低血壓升心跳快沖涼前後易猝死！保暖房間4招暖爐放邊?

天氣變冷，不少人都會穿衣保暖，出動暖包或其他禦寒神器，卻忽略了房間也要保暖。房間內的氣溫低，原來也會增加猝死的風險！有台灣醫生撰文，解釋人體在低溫的室內，身體會有什麼變化。究竟房間幾多度才合適呢？

房間不夠暖，原來會增加猝死的風險。 《肺癌診治照護指南》、《還有心跳怎會死？：重症醫師揭開死前N種徵兆》作者，並在台灣擔任重症醫療專業醫師的黃軒醫學博士，於Facebook帖文分享寒流一來易發生猝死的原因。

室溫低人體有什麼變化？

▼ 室溫低，原來是猝死的元兇之一！黃軒醫師指出，人在猝死之前，於低溫環境下已慢慢出現不同的生理變化，令你無聲無息的靠近死亡。到底室溫低如何影響血壓和血液？（按圖 👇👇👇）：

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• 血壓一直上升

如果室溫一直維持寒冷，會增加身體刺激交感神經系統興奮性，體內兒苯酚胺分泌增多，會令血管收縮、血壓升高、心率加快、心臟工作負荷增大、耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

黃軒醫師指出，根據日本研究發現，當你的房間一直寒冷，在清晨每下降10°C，你的血壓上升高8.2 mmHg，而正在睡眠中的你卻不知道，繼續沉睡下去，一直到你的心臟血管也縮緊，心臟一時負荷不來，然後就可能會猝死！另一研究指出，每當你的房間溫度每下降1°C，猝死的機會便增加5.6%。因此，在睡眠時，保持房間溫度，是尤其重要。

• 血液逐漸濃稠

當室溫一直寒冷或變冷，也會增加血液濃稠度和增加體內血管阻塞的機會。

黃軒醫師更引述醫學研究抽血證明 : 身體如果一直處在冷環境下，會造成 :

1. 選擇素（P selectins，又譯為選擇蛋白，是一個細胞粘附分子）增加，細胞更易粘附在血管內皮

2. 內毒素（LPS , Lipopolysaccharides脂多醣）增加，誘發血栓素增多

3. 血栓素（Thromboxanes , TXA2/TxB2）增加，容易形成血栓，致血流受阻

房間溫度愈高愈好？

室溫太低會增加猝死風險，那麼房間溫度幾多最好？是否溫度愈高愈好？黃軒醫師表示，冬天如果室內溫度經常保持在23°C以上，反而會令人逐漸感到神疲力乏、容易頭暈腦脹。這是因為室內外溫差懸殊太大了， 出外環境極冷（10 °C以下），而入房門卻極熱（23°C 以上），極大的溫差會令身體難以適應。

▼ 房間幾度最安全？ 不同的人，所需的房間溫度都不一樣嗎？（按圖 👇👇👇）：

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黃軒醫師提醒，在冬天，如果房間內，溫度沒有維持在18-20°C左右，或兩房間温差大於5°C，加上以下3種情況，都是猝死的高風險時機：

• 脫光衣服

• 洗澡前後

• 睡眠當中

▼ 日間和夜晚房間要保持幾多度最安全？（按圖 👇👇👇）

如何讓自己房間保暖 ？

天氣寒冷，不少人都會開暖爐、暖風機或暖氣機溫暖房間，但什麼時候使用暖爐、什麼時候使用暖氣機？如果你已開了暖爐仍覺不夠暖，除了機件故障，可能你放的位置不對了，還有一招讓你的暖爐可發揮更大的功效。

▼黃軒醫師建議了一些保暖房間的方法給大家，並教你如何使用暖爐最保暖。（按圖 👇👇👇）：

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【黃軒醫師：冬天，别讓自己房間也失溫...】全文可按此瀏覽

台灣擔任重症醫療專業醫師的黃軒醫學博士（照片由作者提供）

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