大寒二十四節氣｜易燥腸胃差推介2湯水13種食物　黨參雞湯補氣血!

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-19 19:02

大寒（1月20日）是二十四節氣中最後一個節氣，是一年溫度相對最低的時候。在香港，大寒不單止氣溫驟降更伴有濕度低，有中醫指，大寒時容易出現感冒、哮喘、四肢冰冷等症狀，加上乾燥的環境令身體易燥熱，導致睡眠質量變差、口乾舌燥、便秘等問題。 撰文：健福堂註冊中醫何捷豪

大寒是氣溫最低的一個節氣，年老長者和體質虛弱人士容易有感冒及四肢寒冷等症狀。（資料圖片／黃舒慧攝）

大寒是氣溫最低的一個節氣，對不同年齡與體質的人有不同的影響。尤其年老長者和體質虛弱人士要注意，容易有感冒及四肢寒冷等症狀，小心誘發心血管疾病，或哮喘病發作。

▼大寒容易出現什麼身體問題？（按圖👇👇👇）

香港冬天氣溫下降之餘，濕度也下降，在乾燥的環境下，身體容易出現燥熱情況，如睡眠質量變差、心情煩躁、口乾舌燥、口瘡、便秘等。對於脾虛體質，如食慾不佳、易腹脹、消化不良、大便溏稀的人，在這種寒冷的天氣容易因腸胃受寒而腹瀉，我們應如何驅寒減少不適？

大寒養生貼士

▼1.做好保暖（按圖👇👇👇）

由於日照時間短，建議年紀大及身體虛弱的人士宜早睡晚起，盡量在陽光充足的時間進行戶外活動。氣管不好與有哮喘病史的人則應注意頸部的保暖，如戴上圍巾。有心血管病史的人最好盡量在室內活動，不要曝露在凜冽寒風之下為佳，並且要適當的飲用和暖水保持四肢溫暖。

▼2.忌運動過量（按圖👇👇👇）

熱愛運動的人士在大寒天氣下運動前必須足夠熱身，使氣血流通關節滑利，才不容易運動時受傷。而體弱或長者更忌運動過量，汗出當風易生感冒；哮喘，慢性心血管病人在氣溫過低的天氣建議盡量減少作戶外活動。

有濕疹，皮膚瘙癢症病史人士忌用過熱水洗澡，洗澡後要適度塗抹潤膚品。

▼3.大寒食物推介（按圖👇👇👇）

燥熱體質之人，如平素容易口乾舌燥，生口瘡，大便秘結，他們應該以清潤的食物與湯水為主如沙參，玉竹，杞子，雪梨，無花果，黑芝麻。

腸胃功能差的話，可選擇健脾益氣的食物與湯水為佳如蓮子，山藥，黨參，胡椒根，黑豆，五指毛桃等。

烹調菜餚時，可稍微多加一兩片生薑，生薑藥性辛溫，有驅內外寒氣，溫胃止嘔的效果。

▼4.辛辣不能過量（按圖👇👇👇）

不少人因為天氣寒冷，會多吃辛辣食物，如麻辣火鍋等。辛辣之品的確有助身體驅散寒氣，在大寒天吃是無妨，但如果在這種乾燥天氣過量吃辛辣，反而容易導致口瘡、便秘、暗瘡等燥熱症狀。因此辛辣不能過量，約一星期一次為佳。

▼5. 暖身增扺抗力穴位（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

湧泉穴：促進局部血液循環及調補腎氣養陰，有助安眠

三陰交穴：調整消化系統，提高免疫力

大寒湯水食療

▼玉竹杞子淮山瘦肉湯：潤肺養胃、滋陰潤燥（按圖👇👇👇）

▼黨參砂仁淮山雞湯：健脾溫胃、補益氣血（按圖👇👇👇）

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