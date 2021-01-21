手震｜1秒6.6次手震3成因不只腦退化！2動作改善血氣多吃士多啤梨

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-21 19:00

年紀輕輕就手震究竟什麼原因？別以為只是年紀大或腦退化才會手震，不同類型的手震，原來也反映你身體出現了什麼毛病。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，手震可以分為三大類型和手震背後的成因，並介紹了手震的自我測試方法和改善動作。

部立台北醫院神經外科醫師丁賢偉表示，手震成因有很多，除了腦退化外，運動過量及飲太多咖啡也有可能。（影片截圖）

你有手震問題嗎？台灣前總統陳水扁也有手震問題，自2015年開始便保外就醫，不過不少人都質疑他是裝出來的。為了證明自己，他曾拍片顯示自己真的得了不可逆轉的柏金遜症，是由神經病變所引起，右手1秒震6.6次。

手震不一定與腦退化有關，部立台北醫院神經外科醫師丁賢偉在《健康2.0》表示，手震的原因很多，主要分為3大類型，包括姿勢型、動作型及靜止型。（按圖👇👇👇）

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1.姿勢型：手保持在某動作才會震，如手舉高、手握杯子等

成因包括原發性顫抖症，大多找不出原因；生理性顫抖，如運動過量及受食物或藥物影響。

2.動作型：拿東西就會手震

成因包括腦模塞、小腦萎縮症、舞蹈症、多發性硬化症。

3.靜止型：沒做任何動作手震更嚴重

成因包括柏金遜症、血糖過低、甲狀腺機能亢進。

改善手震動作

節目中氣功師傅彥寬表示，有些人因為受風寒影響令經絡不通而出現手震，他介紹了顫掌驅風法助改善氣血循環，緩解手震症狀，以及時來運轉法降低腦疲勞。

▼顫掌驅風法：改善氣血循環，緩解手震症狀（按圖👇👇👇）

▼時來運轉法：助專注呼吸，降低腦疲勞，放鬆脊椎及肩膀，改善氣血（按圖👇👇👇）

士多啤梨補腦防癌

手震成因可以有很多，腦退化是其中之一，因此腦部健康有助防止手震。節目中敏盛醫院副院長江坤俊醫生指，士多啤梨是一種非常好的補腦食物，因為它有豐富維他命C及葉酸。維他命C參與大腦中乙醯膽鹼的合成，乙醯膽鹼是神經傳導的物質，如果體內維他命C的濃度足夠，神經傳導的速度便可以快一點。

葉酸有助造血，如缺乏葉酸會造成貧血，令腦部缺氧，頭腦自然會鈍鈍的。此外，葉酸亦有參與體內DHA的合成，幫助修復受損細胞，減低腦退化及患癌風險。

▼其他補腦食物：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：腦退化自我檢測（按圖👇👇👇）

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