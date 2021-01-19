血壓高｜鄧達智飲啤酒就暈？1招降血壓血糖1個月減10kg原來戒呢啲

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-01-19 20:48

高血壓是常見的都市病，但如不處理分分鐘可導致心臟病、中風。不過，高血壓一般沒有症狀，患者往往出現併發症後才察覺，故有「 隱形殺手」之稱。時裝設計師鄧達智一直有血壓偏高的問題，早前才新冠肺炎痊癒，近日又出現頻頻休克想暈，情況令人擔心，他表示已安排進行心臟檢查。

鄧達智原來早於2年前已出現過休克，近日聖誕與新年間短短約一星期更出現2次，每次持續幾分鐘，而且都是飲酒過後發生，究竟是巧合，還是酒精影響？跟他血壓偏高又有沒有關係？

▼鄧達智向我們透露，自己在家量血壓一向偏高，到醫院量更變得十分高，近日經常出現頭暈休克，情況有幾嚴重？究竟他日常又如何控制血壓？（按圖 👇👇👇）

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心臟科專科醫生陳麒尹指，鄧達智休克的情況受很多因素影響，雖然高血壓患者易出現頭暈、頭脹痛的情況，但較少會休克。而鄧達智本身曾有患非心臟的疾病，如前列腺癌及腸癌，兩種癌症在康復後，也較少引發休克。而休克有很多原因，例如心律過快或過慢、心瓣收窄、冠狀動脈阻塞、中風、血糖偏低、鉀質偏高或偏低等。

他補充，休克不論時間長短，都可能是心臟病的前奏，而心臟病來得比較急，且無聲無息，因此建議應多做心臟檢查。不過，後來鄧達智回覆我們，原來他的休克症狀，可能是因頸椎曾動過大手術所致，影響血管及神經供氧到腦部的功能，加上飲酒，令情況加劇而出現休克，故此他已計劃進行心臟檢查。

▼ 同場加映：如果高血壓沒有好好控制和治療，可能會出現以下的併發症，危及性命！（按圖👇👇👇）

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降血壓要識食？

雖然休克與高血壓無關，但為了健康鄧達智3年前也曾試過控制血壓，他說這是唯一一個有效的方法，不但血壓，血糖也降至低水平，更在不足一個月內減去10公斤，腰圍瘦了3吋。

▼ 鄧達智3年前用什麼方法成功降壓、減磅？（按圖 👇👇👇）

▼ 除了如鄧達智般從飲食中控制血壓，以下我們更綜合了15個有助自然降血壓的方法。平日可多食邊啲食物？（按圖 👇👇👇）

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高血壓患者，想自然地降血壓，可採用以下方法：

• 維持健康體重（BMI 18.5-22.9） • 每周進行較高強度的運動 • 減少吃鹽（少食加工食物） • 跟隨得舒飲食（DASH） • 多食益生菌、適當進食黑朱古力 • 增加蛋白質攝取量（如蛋、三文魚、豆類、牛肉等） • 在家監測血壓 • 戒煙、少飲酒 • 保持充足及高質素的睡眠、午睡 • 放鬆身心、增加外出活動 、多做義工

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▼ 同場加映：高血壓患者除了飲食要注意外，多做毛巾操，也可有助降血壓！毛巾操應該點做？（按圖 👇👇👇）

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