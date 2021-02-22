新冠疫苗｜打疫苗地點預約方法賠償8須知　科興復必泰原來有得揀?

撰文： 張玉如 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-23 12:23

新冠疫苗接種計劃展開，內地科興生產的新冠疫苗抵港，政府會為優先群組免費接種科興，2月23日周二開始接受預約。本港購入3款新冠疫苗保護率各有差異，更有人在接種輝瑞疫苗後，出現「面癱」的症狀。究竟接種新冠疫苗前有什麼要注意？什麼人士不宜接種？

新冠肺炎疫情反覆，政府成功購買2250萬劑疫苗，夠全港人口打兩針。不少人對新冠疫苗抱有疑問，3款疫苗哪種保護率較高？注射後又有什麼副作用？本文整理出8件接種新冠疫苗前要知道的事。

接種疫苗前有什麼要知道？（資料圖片）

接種疫苗前要知道的8件事

1）新冠疫苗本地供應？保護率有多高？

本港購入的新冠疫苗，分別：

• 採用滅活病毒為技術平台的疫苗「克爾來福」 - 科興控股（香港）有限公司

• 採用信使核糖核酸為技術平台的疫苗 「復必泰」- 復星醫藥與德國藥廠BioNTech

• 病毒載體疫苗 - 阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學

▼ 三款疫苗有什麼不同？保護率又有幾高？（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

2）新冠疫苗價錢？

接種新型冠狀病毒疫苗屬自願性質，全港市民可免費接種。

3）新冠疫苗優先接種人士?

由於早期的疫苗供應有限，需分階段安排接種，政府會為5個組別優先群組接種疫苗。

優先接種疫苗的5個組別：

• 醫療機構人員及參與抗疫工作人員

• 60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）

• 安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工

• 維持必要公共服務的人員

• 跨境運輸、口岸、港口工作人員

4）新冠疫苗在哪裡可接種？

市民可於29間分布在全港18區的社區疫苗接種中心，1000多間診所、醫管局轄下18間普通科門診以及長者及殘疾人士院舍接種疫苗，中心運作時間為每日早上8時至晚上8時。

接種疫苗前必須在網上預約，可在網上系統選擇接種的疫苗，預約注射第一劑至第二劑的時間和地點，2月23日開始接受網上預約接種科興疫苗。

接種當天需帶備文件：

1. 身分證明文件

2. 優先接種組別證明

3. 預約確認短訊或確認登記影印本

▼2月26日起，5間疫苗接種中心和普通科門診將為優先組別的市民接種科興疫苗：（按圖了解👇👇👇）

▼ 24間提供「復必泰」疫苗的社區接種中心，現時尚未公佈開放日期：（按圖了解👇👇👇）

+ 19 + 19 + 19

*接種疫苗後，接種人士需在現場逗留觀察最少15分鐘才可以離開。市民接種後亦會獲得紙本針卡，同時可利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡，或通過「醫健通eHealth」手機程式查閱接種紀錄。

5）新冠疫苗接種可以自由選擇？

政府計劃讓市民以自願形式免費接種，但不會讓市民選取接種哪款新冠病毒疫苗。但當局會按接種疫苗群組、地點及時間分配指定某款的疫苗。當市民進入接種疫苗中心時，或以指定時間地點，可得知當日該中心接種哪一款疫苗，在一個地點同時間並不會有多於一種疫苗供市民選擇。換言之，市民可透過選擇時間地點，選擇接種的疫苗。

相關文章：新冠肺炎疫苗｜許樹昌：未必每年接種 現處疫情高峰料一兩周回落

6）接種疫苗有多長的有效期？需要重複注射嗎？

新冠疫苗的有效保護期仍需進一步研究。2019冠狀病毒病專題網站指，一些疫苗只需要給予單一劑量，就可有終生保護。但大多數的疫苗都需要接種多於一次的劑量（即相隔約數個月後接種第二劑，或第三劑）。有些疫苗，在上述基礎療程的「多次劑量」後，更需要在某固定期限之後（如一年或數年）接受「加強劑量」。

7）新冠疫苗有什麼副作用？ 出現副作用有賠償？

根據《香港醫院藥劑師學會》資料，3款新冠疫苗的臨床測試中，參加者都出現不同的副作用。

▼ 新冠疫苗有哪些副作用較常見？ （按圖了解👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

美國食品藥物管理局（FDA）發表報告指，接種新冠疫苗作用後出現副作用，在美國的新冠接種測試中有4名志願者，在接種輝瑞疫苗後，出現貝爾氏麻痹症（Bell’s Palsy），有面癱徵狀，但現時未能證實，接種疫苗和出現貝爾氏麻痹症之間有直接關係。貝爾氏麻痹症是顏面神經麻痺的一種，症狀包括，歪面、歪嘴、半邊臉不能笑、一邊嘴角下垂、難以閉上眼睛、頭痛、失去味覺，大部分情況屬短暫性質。

相關文章：【新冠疫苗】面癱流口水貝爾氏麻痹症8大須知 與接種疫苗有關？

疫苗接種保障基金

立法會財委會2月26日將討論為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立保障基金，涉及款項10億元。如果接種疫苗後死亡，40歲或以下人士最多可獲賠償250萬元，40歲以下最多可獲賠250萬元；如果接種疫苗後受傷，40歲或以下人士則最多可獲賠償300萬元，40歲以下最多可獲賠250萬元。

接種疫苗嚴重或非預期異常事件：面癱、嚴重過敏反應、由醫護人員或公眾認為免疫接種引起的任何其他嚴重和異常情況，住院治療、敗血症、死亡和殘疾等。

8）新冠疫苗什麼人不適宜接種？ 癌症病人能否接種新冠疫苗？

BioNTech疫苗和阿斯利康疫苗均不宜供兒童和青少年使用，BioNTech疫苗適用於16歲或以上的人士，而阿斯利康疫苗適用於18歲或以上的人士使用。

▼ 哪些人不宜接種，或接種前需先諮詢醫生意見？ （按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

曾對同款新冠疫苗的前一劑、有效物或任何疫苗成分出現嚴重過敏反應的人士，不應接種BioNTech疫苗或阿斯利康疫苗。對聚乙二醇和聚山梨醇酯曾出現嚴重過敏反應的人士，也不應接種BioNTech疫苗。

癌症病人可否接種新冠疫苗？

至於癌症病人可否接種新冠疫苗，臨床腫瘤科專科李兆康醫生回應，癌症病人在接受抗癌治療期間可以接種新冠疫苗，是安全的。而癌症康復者接種疫苗，效果和正常人一樣。

但癌症病人或會因化療影響身體的白血球數量及免疫能力，所以不建議接種減活疫苗。現時可提供接種的疫苗：滅活疫苗（科興）、mRNA疫苗（復星與德國藥廠BioNTech合作）、不可複製性的病毒載體疫苗（阿斯利康）不屬於減活疫苗，基本上對癌症病人都安全，但可能成效較非癌症患者為低。

▼ 癌症病人接種新冠疫苗的注意事項：（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關文章：消委會消毒噴劑｜15款檢測K-clean消毒最好 有款開封7日後失效？