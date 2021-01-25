乙型肝炎｜面黃手黃作嘔肚痛8症狀　長期食大量保健品小心肝衰竭

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-25 21:07

肝炎等肝臟疾病很常見，如皮膚突然變黃，例如面黃和手黃，甚至出現小便顏色轉深、胃口轉差、作嘔作悶等則有可能是乙型肝炎症狀。乙型肝炎分急性和慢性，兩者有什麼分別？如何治療和預防慢性乙型肝炎？ 撰文：腸胃及肝臟科醫生周泰年

50多歲的李先生，年輕時因捐血獲知自己是乙型肝炎帶菌者，但當時身體沒有病徵，肝功能亦正常，漸漸他便把這事淡忘了，生活和其他人一樣，也愛飲酒。

數年前，突然有天照鏡發覺面色很黃，手掌也像沾了顏料般黃色，立即去看醫生檢查，才知道已經進入慢性乙型肝炎的再活躍期。慢性乙型肝炎是什麼？針對病情不同階段有什麼不同治療方法？

面突然變黃是肝病警號？（Gettyimages / 視覺中國）

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒所引起，主要分急性和慢性，香港約有8%的人口是慢性乙型肝炎患者，即約60萬人。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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長期服食保健品也會致慢性肝炎？

其實大部分保健品，當中的成分都要經肝臟去處理，有些成分可能對肝有較大的傷害。即使無毒性，若長期大量服食，也有機會傷肝，導致肝衰竭，但就較少會導致慢性肝炎。

若長期大量保健品服食，也有機會傷肝，導致肝衰竭。(VCG)

慢性乙型肝炎可併發肝癌！

慢性乙型肝炎嚴重會併發肝硬化，甚至使肝臟永久損壞或患上肝癌。因此，須定期監察病情不同階段，需要時給予適當治療。

▼慢性乙型肝炎一般可分為4階段：（按圖👇👇👇）

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階段1：免疫耐受期（Immune Tolerance phase）

身體的免疫系統還未了解到這病毒是有害的，儘管病毒不停在體內複製，但患者沒有任何病徵，檢查肝功能結果也正常。

治療：基本上可以做的事不多，唯一需要做的可能是定期跟進患者和小朋友的情況，因為到了他10多歲時就可能會進入階段2。

階段2：免疫清除期（Immune Clearance Phase）

身體的免疫系統開始認識到這病毒有害，並展開清除工作，而戰場就在肝臟，「戰事」期間肝炎會發作，出現和急性乙型肝炎類近的病徵，包括面黃、小便深色、胃口欠佳、作悶作嘔等。

治療方法有二：

1.若面黃、小便深色等病徵明顯，可能需要盡快用藥物遏制和減低病毒的活躍，增加這場戰爭的勝算。

2. 若只是檢查時發覺肝酵素高，但病徵並不明顯，可以繼續觀察3至6個月，過後若病人仍未能藉免疫系統把病毒清除或變成不活躍的話，便應考慮以藥物幫助

階段3：慢性非活躍期（Chronic inactive period）

如果階段2戰績理想，就會進入非活躍期，即免疫系統取得初步勝利，病人體內產生e抗體（可遏制乙肝病毒的抗體），病毒被清除或變得不活躍。但若免疫系統在階段2無法取勝，而持續不斷打下去，就可能產生最壞結果：肝臟持續發炎和受破壞，肝酵素持續偏高，日久有機會併發肝纖維化，甚至進一步變成肝硬化甚至肝癌。

治療：一般都不需藥物治療

階段4：復發期（Relapse phase）

在非活躍期，病人體內有e抗體，乙型肝炎病毒量低，但可能過了若干日子後，病人體內仍有e抗體，乙型肝炎病毒量卻重新飆升，並出現急性病徵，這就是再活躍期。原因是病毒出現了變種，令它不再害怕病人體內的e抗體，所以兩者同時存在。再活躍期是很危險的，因為病毒會持續暗暗地破壞肝臟。

治療：有研究顯示，約70%和乙型肝炎相關的肝癌個案，都是由於這階段期間病毒破壞肝臟而引起，所以階段4十分重要，應考慮使用藥物。現時醫學上建議至少用藥兩年，並達到3個指標，才可以考慮停藥。

3個指標包括：

1. 病毒數量無法量度

2. 肝酵素正常

3. e抗原清除（有e抗原表示病毒正在體內複製）

診症後，醫生建議李先生至少要服兩年藥物控制病情，再看改善情況決定是否繼續服食。他考慮了兩星期再到診所，對醫生說：「我同太太商量過，都覺得應該食藥，不過我決定食兩年就會停。」醫生感到十分無奈。試想想，如果是高血壓的病人，醫生建議吃降血壓藥，絕少有病人會提出吃兩年便會停，但偏偏這情況在慢性乙型肝炎頗常見。其實，慢性乙型肝炎和高血壓都是慢性病，需要有耐性地治療！

▼預防乙型肝炎：（按圖👇👇👇）

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此外亦建議懷孕母親接受檢查是否乙型肝炎帶菌者，若是的話，BB出生後除了要注射乙型肝炎疫苗，也可能要注射丙種球蛋白，有機會將BB感染乙型肝炎的機會率減至低於5%。

腸胃及肝臟科醫生周泰年（撰稿人授權提供）

▼同場加映：護肝食物（按圖👇👇👇）

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