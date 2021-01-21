腦幹中風｜社署副署長林嘉泰暈倒危殆　有重影行唔穩3先兆要小心

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-01-21 16:19

社會福利署副署長林嘉泰近日（20日）不適暈倒送院搶救，據悉因腦幹中風，情況危殆。腦幹中風是腦中風？中風有什麼症狀？可以如何預防中風？

59歲社會福利署副署長林嘉泰在辦公室突然不適暈倒送院，初部確診腦幹中風，事前有沒有徵兆？

▼社會福利署副署長林嘉泰中風事發經過：（按圖 👇👇👇）

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中風來得快又急，中風前又有什麼先兆，可以如何預防中風？本文整理出中風的7個須知。

1. 腦幹中風是腦中風一種？

腦神經科專科醫生方嘉揚回應，腦幹中風是腦中風的一種，腦中風可發生在不同位置，包括腦幹、小腦、大腦。腦幹是人體的中樞（運作中心），負責心跳、血壓和呼吸，若然中風發生在腦幹位置可大可小，較大小腦中風（不會很快致命）嚴重，比較容易致命、可引致四肢癱瘓、進食和吞嚥及呼吸困難等。不過，其嚴重性需視乎中風的位置和面積。

2. 中風有什麼症狀？

社會福利署副署長林嘉泰送院前曾暈倒，暈倒、頭暈也是中風症狀？其實腦中風即使發生在不同位置，其症狀也未必有很大分別，一般小腦中風會出現頭暈、作嘔作悶、嚴重頭痛，如壓住腦幹則會引致昏迷。

▼常見中風症狀：（按圖 👇👇👇）

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3. 中風前有先兆？

腦神經科專科醫生黃家星稱，腦幹中風前有3大症狀會出現，包括看東西時有重影、突然天旋地轉、行路不穩等。不過中風前亦可無任何先兆，平日要多加留意，清楚了解才可快速認清中風，作及時處理！

▼辨別中風特徵的「FAST」口訣：（按圖👇👇👇）

4. 中風易於冬天發生？

冬天室內外的溫差較大，劇烈的溫度變化一旦超出人體可調節範圍，便容易造成血管阻塞或者破裂。冬天氣溫較低，長時間在低溫環境時，血管容易處於收縮狀態，加上有心血管疾病的人本來血管就比較狹窄，血液粘稠度較高，更容易增加中風風險。

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5. 中風成因是什麼？

根據智友站，因應中風成因不同，中風主要分為缺血性中風、出血性中風兩大類。

【缺血性中風】

因腦血管栓塞引致，較為常見，超過七成的中風屬缺血性中風。腦血管的粥樣硬化，令腦部動脈中形成血栓；或是在心或頸大動脈所形成的栓子，游離到腦血管，阻塞血流。而心臟其他疾病包括心律不正、心瓣問題以及冠心病皆可導至中風。

【出血性中風】

因腦內血管爆裂出血引致，多與長期性的高血壓有關；亦有是腦組織表面的血管爆裂，與先天性的腦血管病變有關，血流入蜘蛛網膜下腔（腦組織與頭骨間位置）壓迫腦組織，且出血後血管收縮，令血流進一步減少。

6. 中風高危人士有哪些？

三高人士（高血壓、高血糖、高血脂）人士出現中風的風險較高，應提高警覺，及早預防。

▼中風高風險人士：（按圖👇👇👇）

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7. 預防中風的方法？

適當運動、戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等可減低中風的機會，還有什麼飲食可改善血管健康，預防中風？

▼4種食物改善腦血管健康：（按圖👇👇👇）

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▼維持血管彈性伸展操：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：血壓高增中風風險，應該如何量血壓？（按圖👇👇👇）

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