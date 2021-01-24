【養生】女人40子宮衰退飲當歸茶補氣血　防乳腺增生做按胸通絡操

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-24 20:00

女性踏入40歲後，不少人擔心開始衰老，面容不再光彩動人，體能亦慢慢下降。根據《黄帝內經》，女性約42歲已進入衰退期，有中醫指出40歲後的女性特別要保養子宮及補氣血，以免提早閉經及減少失眠情況，亦要注意情緒調節，以免提升乳腺增生的機率。 撰文：健福堂中醫診所註冊醫師 廖瑾璞

女人進入40歲開始，肝腎漸轉不足，易陰陽氣血失調，可引致失眠、乳腺增生機率增加等問題，需要多加注意。（GettyImages/VCG）

女人進入40歲開始，應注意和調護個人氣血、脾胃、肝腎的保健，為更年期前做好準備。同時，在肝腎漸轉不足之下，女性易陰陽氣血失調，可引致失眠、乳腺增生機率增加等問題，故應開始多加注意。

▼保養重點1：延緩子宮衰退（按圖👇👇👇）

依據《黄帝內經》，女性約42歲已進入衰退期，表現如全臉變暗啞無光、大量頭髮變白等，至約49歲因生理功能的衰退而月經停止等。每個階段的不同變化都有一定的自然規律，要逆轉非常困難，但在衰退期可以靠日常調理和注意生活習慣來要延緩和降低子宮衰退的影響。

子宮開始進入生理衰退，應重點固養氣血和養腎，舒緩和減延閉經的提前、月經不調帶來的不適、更年期前的症狀，如月經血量減少、月經與月經之間時隔延長等。

▼當歸茶：養血活血（按圖👇👇👇）

▼保健穴位：三陰交（按圖👇👇👇）

延緩子宮衰退日常注意事項

1.徹底遠離生冷、刺激性、濃味、過甜的食物，避免暴飲暴食，會耗氣傷陰血，同時亦會損傷脾胃，脾為後天之本，脾主統血，月經就會出現問題。

2.切勿赤腳在家走路，因地板冰涼，寒邪易由下入侵人體，令女性月經出現問題，如血塊、月經延遲、月經不調等。

3.增加有氧運動量，一星期最少三至四次，每次最少60分鐘。氣行則血行，氣能生血，加強新陳代謝及氣血通暢。

▼保養重點2：預防及紓緩乳腺增生（按圖👇👇👇）

乳腺增生在中醫的「乳癖」範疇中，此症狀多見於三十中旬至四十中旬的女子。中醫認為女性乳腺增生的成因，多與情緒失調、肝鬱痰凝（肝臟氣機不暢通，加上飲食生冷或氣滯令水濕鬱久而成痰，痰久結而形成）有關，認為結物會隨喜怒而消長，與肝有重要關係。

乳腺增生症狀為乳中有結節或增生物、不疼痛、皮膚表面顏色不變、不會凹陷或凸起、形狀不一、推之可移動、可單乳或雙乳、單顆或同時數顆出現。除乳房有結塊外，亦伴有心煩易怒、失眠多夢、口苦、乳房脹痛、月經前後乳房敏感搔癢或疼痛等症狀。

注意：乳房有異物時，應該立即前往診所或醫院進行專業醫學檢查，切勿自行判斷，並按醫生指示處理。

▼玫塊鬱金茶：疏肝解鬱、通乳消結、利氣養顏（按圖👇👇👇）

▼通絡操：疏通乳腺、預防及紓緩乳腺增生（按圖👇👇👇）

預防及紓緩乳腺增生日常注意事項

1.晚上11點前入睡，因半夜11點至次日1點是膽經時間，凌晨1點至3點是肝經時間，這段時間須躺臥床上休息，讓肝膽為人體做排毒工作。

2.多喝含平肝清熱或疏肝解鬱的材料的茶飲，如玫瑰、佛手、鬱金、菊花、香附、柴胡等。

▼保養重點3：改善虛煩性失眠（按圖👇👇👇）

女性40-49歲開始進入更年期前期，腎精開始衰退，月經開始不調，陰血不足，會出現心腎不交（心與腎生理協調失常）的情況，導致產生虛火，此虛熱會煩擾心神，令睡眠變差或失眠。長期不處理這問題，之後可發展到失眠症狀加重、或徹夜不眠、或入睡後容易驚醒、日常焦慮不安感加重等精神虛弱的症狀。

虛耗陰血亦會兼有精神恍惚、精神不振、心中煩亂、呵吹頻作、頭目眩暈、咽乾口燥等症狀。

▼夜交藤湯：養心安神，滋補肝腎（按圖👇👇👇）

▼通經安眠足浴：溫通血氣、安眠（按圖👇👇👇）

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虛煩性失眠日常注意事項

1.睡前8小時或日常勿飲用含茶或咖啡類飲品

2.減少食用辣椒、煎炸、味道濃的食物，以免火熱的食物損耗氣血，加重失眠症狀

3.固定每星期進行至少四次，每次至少持續45分鐘以上的有氧運動，如瑜伽、太極、八段錦等。

健福堂中醫診所註冊醫師 廖瑾璞（撰文者提供）

▼同場加映： 抗衰老仲可以食啲咩？（按圖 👇👇👇）：

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