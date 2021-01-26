五味子茶｜失眠久咳體虛多汗最啱飲　4款茶療勿煮過久褐色就冇效!

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-26 12:29

五味子是常見中藥材之一，因為同時具有酸、辛、苦、鹹、甘五味而得名。中醫認為，五味子有斂肺滋腎、止汗生津、養陰安神等功效，可以改善慢性咳嗽、失眠、易醒多夢、心悸等問題，不過肝火旺盛、濕熱及胃酸過多等人士則不宜飲用。 撰文：健福堂中醫診所註冊醫師 陳梓軒

五味子茶適合氣虛體質人士為主，如平時少運動、經常身處冷氣環境下的人及長者。（ISTOCK）

五味子性溫味酸為主，《黃帝內經》指「五味所入，酸入肝，辛入肺，苦入心，咸入腎，甘入脾」，因此五味子可入心、肝、脾、肺、腎五經，具有斂肺（收斂肺氣之耗散）滋腎、止汗生津、養陰安神等功效。

▼五味子茶知多啲（按圖 👇👇👇）

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五味子功效

五味子可改善慢性咳嗽、失眠、易醒多夢、心悸、腹脹便溏、體虛汗多的症狀，如動後大汗淋漓、汗多不黏、頭暈、面色蒼白等。

一般來說，五味子茶適合氣虛體質人士為主，如平時少運動、經常身處冷氣環境下的人及長者。氣虛症狀，如久虛咳喘（久咳不止、氣短、痰清稀薄或呈泡沫狀等）、津少口渴、體虛多汗、腹脹泄瀉、多汗多夢等。

五味子四季都適合服用，而五六月夏季期間天氣較熱，以發散為主，是消耗最大的季節，如透過五味子的收斂作用，可減少發散，達至調節身體，保護陽氣，因此在夏季服用時更加有效。

五味子茶適合氣虛體質人士為主，他們會有久虛咳喘（久咳不止、氣短、痰清稀薄或呈泡沫狀等）、津少口渴、體虛多汗等症狀。（資料圖片）

五味子茶哪些人慎飲？

肝火旺盛

對於肝火旺盛，如面紅目赤、口苦、易怒等；肺有實熱，如咽紅腫痛，小便短赤，大便硬等不宜

濕熱

如口臭、眼乾目赤、大便不暢兼稀溏或黏軟、白帶色黃量多等人士

胃脹、胃酸過多

胃脹、胃酸過多的人不太適合飲五味子茶，因為五味子的酸味以及收斂效果，會令該症狀加強，長期飲用則傷及臟腑。

孕婦、月經期間

至於孕婦、月經期間的患者，最好向醫師咨詢後才可飲用。

外感咳嗽及麻疹初期

外感咳嗽及麻疹初期的患者亦不宜服用，因為這些疾病初期宜應發散透邪，而五味子以收斂為主，則較適用於疾病後期以作調理。

五味子茶食療

▼五味子茶：益氣生津、養心安神（按圖 👇👇👇）

▼五味安神飲：養心安神（按圖 👇👇👇）

▼五味止咳飲：止咳平喘（按圖 👇👇👇）

▼斂汗止汗五味飲：斂汗生津（按圖 👇👇👇）

▼飲用五味子茶注意事項（按圖 👇👇👇）

1.搗爛五味子可發揮更大藥效

2.切勿把五味子浸泡呈褐色，褐色五味子則藥效慢慢失去，脾胃較弱的可用麥芽糖代替蜂蜜護胃及暖胃

3.五味子本身帶有小毒，不宜過量，每日最多10-15克。若出現中毒的情況，如胃部灼燒感、腸鳴、反酸等，必須立即停止服用

健福堂中醫診所註冊醫師 陳梓軒（撰文者提供）

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