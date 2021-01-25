肺炎｜9大原因使呼吸變喘　焦慮情緒會致心跳加速呼吸困難

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-01-25 10:02

目前新冠肺炎肆虐，但當覺得自己喘喘的，就是得了肺炎嗎？我們來看看究竟哪些原因會讓人變喘。

▼9大原因會讓人呼吸變喘（按圖率先了解👇👇👇）

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1. 肺炎

肺炎代表肺泡內存有積液，患者呼吸就愈來愈困難，讓人變喘，同時還會發燒、咳嗽時咳出濃痰。不僅是新冠病毒會引發肺炎，還有很多不同的細菌、黴菌、病毒都會導致肺炎，像併發症很多的「肺炎鏈球菌肺炎」，與症狀相對輕微一些的「黴漿菌肺炎」，都很常見。萬一覺得變喘，又有發燒、咳痰等症狀，務必就醫，找到引發肺炎的致病菌，醫生會利用適當的藥物抵抗細菌、黴菌、或病毒。

2. 慢性肺阻塞

慢性肺阻塞並不像肺炎是個急性感染，而是一種很常見的慢性呼吸系統疾病。慢性肺阻塞主要包括了「慢性支氣管炎」和「肺氣腫」兩種狀況，兩種情形也常同時存在，都代表呼吸過程的障礙物變多，通路狹窄，導致患者難以順暢呼吸，這常常是長期抽煙後導致的肺部變化，讓人時常咳嗽，覺得卡痰，活動時就覺得喘。

3. 心臟衰竭

會喘不一定只是肺部出問題，心臟衰竭也是個常見造成喘的疾病。心臟衰竭就是代表不停跳動的心臟不再像過去那麼強壯，而當心臟無力，水跟血就會積在心臟、肺臟裡面，讓患者變得喘，虛弱無力。在台灣70歲以上的銀髮族群裡，約有10-20%的人有心臟衰竭，比例頗高。萬一平常生活覺得活動力愈來愈受限，最好就診檢查。

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4. 肺栓塞

肺栓塞代表血液裡形成的血塊，而血塊卡在肺動脈，影響了氣體交換。這些血塊通常是來自腳的大靜脈，像是臥床太久，讓血液靜置時間長，而使腿部形成靜脈栓塞。後來開始活動後血塊流回心臟，再被送到肺動脈。所以請注意，這次不是呼吸道被卡住，而是血管被卡住，代表肺栓塞的患者仍可以吸進空氣，但血液不流動的話肺泡無法進行氣體交換，吸進再多空氣也沒用，氧氣依舊進不來，二氧化碳也出不去，患者會因為缺氧而快速身體機能失衡，大口喘氣之際，氧氣濃度繼續往下掉，心跳加速、血壓下降，會有生命危險。

5. 氣胸

氣胸代表肺部破了個洞，空氣便一溜煙地從肺裡頭跑到肺外頭，流出去到胸腔，但不在肺臟裡面，因此跑出肺臟的空氣會反過來壓迫肺臟，讓肺部塌陷，失去功能。於是患者就會變得很喘，這時得趕緊引流出滲漏的空氣，肺部才能再度張開，回到正常功能。萬一沒有及時處理，則會出現張力型氣胸，這可是會致命的呢！

6. 貧血

貧血就是紅血球不夠，讓身體組織無法獲得足夠的氧氣，因此貧血的人就會很疲憊、虛弱無力、臉色蒼白，也會變得比較喘。貧血的原因有很多種，可能是身體失血過多、紅血球生成的太少、或是體內破壞了太多的紅血球，無論如何，都需要就診讓醫生找到貧血的原因並進行治療。

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7. 哮喘

另外一個大家想到會喘喘的的疾病，就是哮喘。哮喘屬於敏感導致炎化反應，是屬於漸進式的慢性疾病，灰塵、花粉、冷空氣、運動、感冒、壓力都可能誘發哮喘發作，讓人支氣管突然緊縮，變得腫脹，氧氣難以進入、二氧化碳難以排出，患者掙扎地需要氧氣，喘氣時聽到咻咻咻的聲音。台灣約有10%的小朋友患有不同程度的哮喘。

8. 焦慮

你可能也曾經發現，自己害怕、擔憂時也會變得比較喘，太過焦慮或對現狀極度恐懼時，可能會恐慌症發作，這時就不只有情緒焦慮，而是會出現呼吸困難、心跳加速等生理狀況。萬一本身還有其他肺部疾病，像是慢性肺阻塞，這樣的喘可能就會造成氧氣濃度下降；抑或突然間面臨類似車禍這樣的巨大壓力，也可能誘發原本的氣喘問題，很難吸入氧氣。即使原本很健康，如果因為焦慮而誘發了嚴重的換氣過度，還是可能因此而暈倒。

9. 一氧化碳中毒

一氧化碳是無色無臭的氣體，通常是燃燒不完全時產生的，如果是在空氣不流通的地方，一氧化碳會在空氣中持續累積，使人吸入太多的一氧化碳。可怕的是，一氧化碳比氧氣更容易與血紅素結合，因此吸進一氧化碳後，血紅素就不帶氧氣，改與一氧化碳在一起手牽手，身體組織因而缺氧。患者會感到暈眩、疲憊、視力模糊，同時也會有喘不過氣的問題，若沒有及時發覺，及時讓空氣流通呼吸到新鮮空氣的話，一氧化碳中毒是會要人性命的。

以上列舉幾個會讓人變喘的原因，有些甚至會致命，若遇上這些問題的話，最好要有所警覺，趕緊就醫。另外，想要維持心肺健康，還是要戒煙、節制飲食、與維持運動習慣喔。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：呼吸會喘，不見得是肺炎，這些原因要小心！】