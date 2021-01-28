起床應飲水定刷牙先？傳統牙刷好過電動？正確刷牙5步牙刷要咁揸

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-01-28 11:18

起床後，你會先刷牙還是先飲水？有調查發現「起床後馬上刷牙」和「吃過早餐後才刷牙」的人幾乎各佔一半！然而專家指起床不刷牙就喝水或進食，容易破壞腸道健康。究竟這是什麼原因？此外，刷牙方法不正確除了影響牙齒健康，原來還會增加中風、失智症的風險！究竟怎樣刷牙才對？

起床後應馬上刷牙？

起床第一件事，如果你是先飲水後刷牙的話，便要小心你的腸道健康了。據日本節目《林修の今でしょ！講座》的調查顯示，先刷牙和先吃早餐後刷牙的人幾乎各佔一半，節目中牙科診所的院長堀滋先生指，正確做法應該是起床就馬上刷牙。

堀滋先生到雖然平常的胃酸足以將細菌殺死，但當細菌太多結成一團時，則可突破胃酸的攻擊，進入腸道（節目截圖）

先刷牙後飲水的原因

人在睡眠期間基本上不會分泌唾液，減低抗菌功能，醒來的時候細菌的數量會增加約8倍！若是起床後先喝水的話，便會把睡眠期間大量積聚的細菌都喝進肚子裡。雖說平常的胃酸足以將細菌殺死，但當細菌太多結成一團時，可能會突破胃酸的攻擊，達到腸道

，破壞腸道的生態平衡，損害健康，因此堀滋院長建議大家，最好的做法是起床後先刷牙，吃過早飯後，再刷一次，才是對身體最好。

同場加映：刷牙後，有些人喜歡先喝暖水，有些人則愛嘆咖啡吃早餐，其實早上起來空腹飲杯暖水對健康有不少好處。

▼早上空腹喝清水對健康的好處（按圖了解👇👇👇）

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節目中還引述香港中文大學的研究，指新冠肺炎的患者患有嚴重的腸道微生態失衡，腸內的致病菌增加，而能抑制病毒入侵的益菌數量卻減少。即使病人康復出院，這種腸道微生態失衡的情況仍然持續。因此，維持平衡腸道生態很重要，日後記住先刷牙後飲水，有助預防疾病事半功倍。

中文大學研究發現，新冠肺炎的患者患有嚴重的腸道微生態失衡，壞菌很多，好菌卻少之有少（節目截圖）

▼同場加映：維持腸道健康，增加腸內益生菌可以吃以下10種食物（按圖了解👇👇👇）

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刷牙正確方法

握牙刷的手勢、刷牙的方法、力度等，原來都影響能否清潔口腔內的細菌，絕對不能馬虎。此外，手動牙刷與電動牙刷，別以為只是個人喜好問題，專家指有可能影響患失智症的風險。

▼按圖了解正確的刷牙方法👇👇👇

刷牙前的準備

堀滋院長還向大家仔細地講解刷牙的技巧，避免刷牙不正確，令口腔細菌增多，增加患病風險。他提醒大家刷牙前記緊要先用水沖洗刷頭，洗走放置期間積下的黴菌和細菌，和注意刷牙的力度。

握牙刷的手勢和刷牙技巧

堀滋院長指刷牙只需要輕力刷，單靠刷毛的彈力便足以清潔好牙齒。過度用力地磨擦牙齒，反會損害表面的琺瑯質和象牙質，甚至令牙齦萎縮。堀滋院長建議，要保持刷毛的彈力，約一個月便需更換一次牙刷。而為免過度用力，堀滋院長則建議用握鉛筆的方法握牙刷，刷的時候微微傾斜約45度輕刷牙與牙齦之間的位置，只需固定手腕，靠手肘施力便可溫柔地清潔好牙齒。

同場加映：除了刷牙之外，不少人也有使用漱口水的習慣，但原來用得不對，便會適得其反，不但無法預防口腔疾病，嚴重更會增加患口腔癌風險。

▼按圖看正確使用漱口水貼士（👇👇👇）

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電動牙刷還是傳統牙刷較好？

同場有嘉賓問到電動牙刷和傳統牙刷相比，哪一種較好，專家認為兩者都好，只是要留意電動牙刷真正功效是需要停留在每一隻牙齒上震動才能好好發揮，如果你是心急人士，想着用電動牙刷就能快快地刷好牙，就大錯特錯了！

堀滋院長並指自己也是用傳統牙齒，並且運用五感掌握空間、方向，感受壓力的過程，認為手動刷牙是可以訓練腦部的活動，防止腦退化。聽過原因之後，在場的嘉賓都不禁佩服堀滋院長是個專業的牙醫，連小小的刷牙一事都可以想得如此全面。

點撃下圖看清牙刷保養4大方法↓↓↓

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