撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-01-28 11:00

相信大部分女士也曾經歷過經痛的折磨，根據香港大學的研究指出，80%香港女性也受原發性經痛問題影響。一般的痛經會隨著年紀的増長有所好轉，但若是長期受痛經困擾，或嚴重到影響生活，便可能是身體發出的警號。本文請來吳盈盈中醫師為大家講解關於痛經的各種疑問。

正常的經期及週期

月經分為經期與週期，經期是指出血的日子，一般維持3至7天，一位身體健康的女士，她的經期通常於5至7天便會完全乾淨。正常來說，經血每次的出血總量約80至100毫升，顏色通常偏暗紅，無血塊及疼痛感，經後亦不會有特別分泌物。

而月經週期則指從月經第一天到下次月經第一天，一般約為21-35天。在中醫角度，不同的體質也會影響到月經提早或者延後。吳醫師指出，若喜歡吃辛辣食物、休息不足引起血熱，或因壓力大引起肝氣鬱結等情況都可引起月經提早；而氣血不足、肝腎虛弱則會使月經延遲。

正常的月經週期（圖片：medpartner）

了解痛經成因 中醫：「不通則痛，不榮則痛」

吳醫師指出，在中醫角度，正常女性行經前體內衝任二脈之氣會調動，以促進經期排泄，故此行經前或來經頭幾天小腹會有輕微酸軟感，乳房稍覺脹滿的感覺。「但若女士氣滯血瘀、寒凝經絡或者氣血不足，則會引致小腹或乳房脹痛、頭暈等不適的情況出現。」

中醫常以氣血和經絡的概念以治療痛症，其中涉及兩大範疇：「不通則痛」及「不榮則痛」。「不通則痛」是指爲物質過多引起的實證，由於氣滯、寒凝或血瘀引起氣血循環受阻於子宮，引起疼痛；「不榮則痛」是指爲氣血不足引起的虛證，由於氣血不足或腎氣不足，氣血無辦法順利推動至子宮，引起疼痛。

另外，吳醫師補充，現代女性亦會因飲食失調、精神壓力、缺乏運動及保暖不足等而引致出現痛經問題。

（圖片：udn）

不同體質的經痛類型 中醫紓緩好方法

氣滯血瘀體質：

月經時會感疼痛、抗拒按壓小腹，兩脇脹痛、月經顏色偏深紅及常伴見心情容易憂鬱寡歡。經血中帶有血塊，排出後疼痛可緩解；若月經後期出現水漾分泌，則需留意可能在輸卵管以上出現炎症或阻塞問題。

建議可飲用玫瑰蜜糖茶，以疏肝行氣解鬱；平日亦應保持心情愉悅。

（圖片：zimedia）

寒凝血瘀體質：

多與喜食生冷食物有關，常伴見小腹冷痛，經血量少。暖敷後會稍為緩解，平時會有面色青白，四肢不溫等問題。

建議可暖敷小腹，以溫經通絡的藥材，幫助行氣止痛；平日應少食生冷如：沙律、刺身及凍飲。

（圖片：topsante）

氣血虛弱、腎氣不足體質：

行經前容易頭暈身倦，月經時會感到腰酸腿軟、月經顏色偏淡質地亦較稀少。

建議可於經前飲用紅糖薑茶，服用補益氣血＇補腎益氣為主的中藥，亦需注意飲食均衡以攝取足夠的營養。

（圖片：lovepik）

止痛藥緩解經痛「治標不治本」 持續經痛或是病變的訊號？

吳醫師表示，若月經痛到難以忍受，坊間常見的止痛藥的確可舒緩其疼痛不適，但治病應求根，止痛藥並不能夠治療痛經的病因。吳醫師更提醒各位女士，「痛經是子宮等生殖器官發出問題的訊號，如月經疼痛超過半年以上，可能是子宮或卵巢出現了器質性病變。例如子宮肌瘤、子宮內膜異位症、卵巢囊腫等問題，可先做婦科檢查是否異常，以排除婦科病的可能，再決定治療方法以根治病因。」

（圖片：healthmedia）

中醫治療經痛 止痛亦治痛

中醫根據「補虛瀉實」為治療原則，使氣血暢行及疏通經絡，以達至通則不痛的目標。若患者痛經難忍，可用針灸或穴位按摩緩解痛症；中醫亦會根據月經週期的不同時段，以中藥、針灸、艾灸甚至天灸等方法進行內外兼顧的治療，改善患者的體質並去除原發病變。

（圖片：Junkmail）

吳盈盈醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫生授權刊登）