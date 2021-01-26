【子宮頸癌】打了HPV疫苗就一了百了？是否還需要定期檢查？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-01-26 11:00

子宮頸癌是女性常見癌症之一，超過99%患者都是由HPV感染引起，而病毒主要透過性交或體液傳播。多年來，社會都大力推廣只要接種HPV疫苗便可以預防子宮頸癌，大大降低患病風險。但是否接種疫苗後就不需接受定期進行子宮頸癌檢測呢？

可引致子宮頸癌的HPV病毒

（圖片：iStock）

到目前為止醫學界暫時已分辨出二百多種類型的HPV病毒，而其中十多種屬於高危。不同類型的HPV會誘發不同的病症，大致可分為低危和高危兩種類型。大部分HPV病毒感染都是一次性的，可以被人體自身的免疫力逐漸清除。

低危類型 (HPV6、11)：

潛伏期普遍為兩星期至八個月不等，主要令皮膚增生形成小肉粒，甚至引致性器官的濕疣 (椰菜花)，染病後會經常性復發，難以斷尾。

高危類型 (HPV16、18)：

一旦感染，未必會出現症狀。如反覆、持續地感染，病毒會侵襲子宮頸細胞，就會產生異常的病變，形成子宮頸上皮內瘤 (CIN)。沒有及時得到適當治療的話，將會發展成子宮頸癌。

（圖片：HPVSelfSampling）

可影響HPV疫苗作用的2個關鍵

（圖片：GettyImage）

１. 有否發生過性行為？

２. 有否感染過HPV病毒？

一般而言，發生過性行為但沒感染過HPV病毒，疫苗可以發揮九成以上的預防作用。而如在接種疫苗前曾感染過某類型的HPV病毒，疫苗則無法預防曾感染過的病毒，因此疫苗能預防感染的機率則大大降低。因此最理想的接種疫苗時間就是在初次性行為前，而定期接受進行子宮頸癌檢測如子宮頸抹片檢查，可以保障自己。

需要定期進行子宮頸抹片檢查嗎？

由於大多數HPV感染是沒有任何症狀的，因此一旦出現症狀就往往是子宮頸癌已發展至難以治癒的階段。因此，女性接受定期檢測從而及早發現癌前病變是非常關鍵的。建議曾發生性行為、25歲或以上接受「帕氏抹片檢查」直至65歲。醫護人員會先將小刮棒伸入陰道內，輕輕刮取宮頸細胞樣本作化驗，過程只需數分鐘。一般來說，建議女士們每年都接受一次婦科檢查，若連續兩年的結果皆屬正常，則可隔2-3年做一次婦科檢查及子宮頸抹片，此檢測有助降低子宮頸癌的發病率達九成。

（圖片：twh.org）

子宮頸癌早期有何病徵？

腫瘤初期可能完全沒有症狀，就算有徵兆亦不明顯，包括下列三項：

．陰道疼痛：尤其是在發生性行為時。

．陰道不規則地出血：可能出現在兩次月經之間或性行為之後，若有女性停經後再出血，亦須多加留意。

．陰道分泌物異常：白帶或會增多，分泌物持續帶有血絲，並伴有難聞的異味。

當子宮頸癌逐漸發展成後期，症狀才漸趨明顯，但此時可能經已錯過治療的黃金時間，如：大小便困難、下腹或背部疼痛、腳腫等。患者出現上述懷疑的病徵時，應及早求醫。