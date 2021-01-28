胃酸倒流｜唔想火燒心戒番薯蒜7種食物　避免大肚腩和穿緊身衫？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-28 14:05

當胃部裡的胃酸或食物往上倒流進入食道、咽喉、口腔，或呼吸道等部位，所引起的不適症狀，就稱為胃酸倒流（胃食道逆流），也就是俗稱的「溢赤酸」或「火燒心」。根據統計，台灣人平均每4人就有1人有胃酸倒流的問題。而這種胃腸疾病，更是成為僅次於感冒、台灣人最常去看醫生的原因。當出現胃酸倒流問題，就要重新檢視一下自己的飲食，適時的調整，並避免吃一些會刺激胃酸分泌的食物。

▼七種食物恐會加劇胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、黑胡椒

黑胡椒對胃腸有較強的刺激作用，另外咖哩粉、辣醬等辛辣調味品，過量食用也會引發或者加重逆流的症狀。

二、薄荷

正常情況下，食道下方的括約肌相當於一個「閥門」，控制著食物從食道單向進入到胃。而薄荷具有鎮靜和麻醉的作用，會放鬆食道括約肌，使得食道由單行道變成雙行道，從而引發火燒心。

三、番薯

番薯富含澱粉、糖分和膳食纖維，會刺激胃酸大量分泌，空腹吃、或吃得太多的話，胃酸就可能逆流到食道，產生症狀。建議一次不要吃太多番薯，吃的時候，最好搭配其他非澱粉食物，可抑制胃酸過量分泌。

四、大蒜

大蒜中含有大蒜素，空腹吃蒜或者吃太多大蒜，會對胃黏膜、腸壁造成強烈的刺激，引起胃酸倒流。

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五、咖啡因飲品（茶、咖啡）

茶和咖啡這類飲料含有較多咖啡因，同樣會導致食道下端的括約肌鬆弛，使得食物更容易發生逆流。另外，其他含有咖啡因的飲料，同樣是少喝為妙。

六、辣椒

辣椒所含的辣椒素，會引起胃酸分泌增加。如果臨睡前吃辛辣的食物，火燒心的感覺可能會更明顯。愛吃辣的人一定要控制好吃辣的量，吃完辛辣食物後，最好不要立即上床睡覺，可以喝點水、牛奶等來緩解腸胃不適。

七、油炸食物

油炸食品所含脂肪量過高，不容易消化，因此在胃裡停留時間長。這時，胃會自動分泌出更多的胃酸來幫助消化，於是增加了胃酸逆流的機率。所以，經常出現「火燒心」症狀的人，飲食上尤其要注意清淡、少油。

這樣改善胃酸倒流

預防或改善逆流性食道炎最重要的，是調整日常的飲食與生活型態。可以靠溫和飲食跟乾濕分離2招，預防胃酸倒流。

- 溫和飲食：選擇好消化的食物、攝取適量纖維質、低甜度水果、無咖啡因飲料，減少刺激性食物。

- 乾濕分離：一般民眾也可調整進食順序，掌握「乾濕分離原則」，先喝湯再吃固體食物，避免餐中配湯或飲料，延長胃部處理食物的時間。每餐只吃7分飽，睡前3~4小時不進食。

注意以下這些生活型態

如果只做到了「避開不健康食物」，但吃飯習慣並沒有改變，像是吃太飽、吃太快，或是沒有控制體重，一樣會有胃酸倒流的問題。

- 吃飽就坐著不動：讓賁門鬆弛、食道大開。 - 習慣穿緊身的上衣或內衣：給胃太多壓力，無法把食物推往小腸。 - 肚子特別大、腰圍特別寬：脂肪給胃太多壓力，無法把食物推往小腸。

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