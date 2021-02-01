【骨質疏鬆】橙色水果防骨鬆每日吃3個？防跌倒起床8部曲勿即起身

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

骨質疏鬆本身並沒有任何症狀，患者一般難以發現。骨質下降會引致骨骼變弱和變脆，增加骨折的機會。除了補鈣外，平日還可透過食物，幫助保持骨質密度，預防骨質疏鬆。究竟哪些食物有助護骨，冬天又有什麼需要注意，防止跌倒或意外發生？

冬天原來是骨質疏鬆患者最高危的季節？台灣TVBS《健康2.0》節目中，提及原來護骨不只要補鈣，補充另一種營養素，亦有助保持骨質密度！有一種食物，每日吃3個更可降低骨質疏鬆發生率高達92％，究竟是什麼食物功效強？

食水果可護骨？

每日吃3個小蜜柑可降低骨質疏鬆發生率高達92％。（Youtube / 《健康2.0》節目截圖）

預防骨質疏鬆，大家都知道要補鈣，不過營養師宋明樺在節目中指，日本有研究發現，只要每天吃3顆小小的蜜柑，就可降低骨質疏鬆發生率高達92％！她解釋溫州蜜柑有助護骨，是因為含有非常豐富β-隱黃素。

▼ 除了蜜柑外，還有什麼水果和食物含β-隱黃素，有助你護骨，預防骨質疏鬆？（按圖 👇👇👇）

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她提醒，如果本身常常容易手腳冰冷，或是體質偏寒的人，就不要一下子吃太多，每日吃一個蜜柑便可以，以免加重出現相關症狀。生機飲食專家王明勇在節目中補充，平日多吃橙，除了可攝取維他命C外，還有類黃酮等，對身體都十分有益。但除了果肉外，白色的橘絡，也要全部一起吃下去，才能吸收全部營養。

β-隱黃素是β-胡蘿蔔素的其中一種，除了具有大家熟知的護眼功效外，其實還有很好的抗氧化作用，可有助減少自由基，甚至減少破骨細胞的活性，所以間接可減少骨質疏鬆發生。

冬天是骨質疏鬆高危季節？

北醫神經外科醫師丁賢偉在節目中指，平常大家運動前都要熱身，當做了充足的熱身運動，就比較不容易受傷。而在冬天的時候，整個身體，例如肌肉等，全部都在一個緊繃的狀態，不管有否患其他疾病，在冬天本身就特別容易跌倒。

▼ 同場加映：骨質疏鬆三大異狀先兆（按圖 👇👇👇）：

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他補充，有時候冬天走路時，腳步有可能根本跟不上腦部，就會跌倒了。加上，有很多人會將手插在口袋裡面保暖，然後一跌就可能十分嚴重，尤其是有骨鬆的人。骨鬆患者最怕跌倒，一旦跌倒，骨頭會變成像蛋捲一樣碎掉。

▼ 冬天起床要特別小心？在節目中，生機飲食專家王明勇表示，一下子起床、趕著下床或跳起來最危險。起床前最好預留幾分鐘暖身。起床暖身點做好？（按圖 👇👇👇）

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另外，生機飲食專家王明勇建議，可放一件外套，及溫開水在床旁邊。醒來後就披上外套，喝一點點熱開水，有助暖身及預防跌倒。

北醫神經外科醫師丁賢偉指，起床暖身的做法，可把整個身體的靜脈，血液循環做得更好。當中的動作對腰椎非常有益，有助預防背痛。

防骨質疏鬆補鈣點揀好？

▼ 市面上的鈣片有很多種，大家又應該如何挑選呢？（按圖 👇👇👇）

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• 碳酸鈣(Calcium Carbonate)

鈣含量高達40%，但較容易會導致胃氣、腹脹的情況，消化系統較弱的人士要多注意，建議餐後服用，透過進食分泌胃酸，可有助身體吸收碳酸鈣。

• 檸檬酸鈣(Calcium Citrate)

鈣含量較低，大約只有21%，藥性較溫和，較少刺激消化系統，較適用於一些正在服食胃藥的人士，餐後服用，有助腸道吸收。

• 乳酸鈣(Calcium Lactate)

鈣含量大約只有13至18%、較少見，需要服用較高劑量，確保攝取充足鈣質，藥性較溫和，較少刺激消化系統，較適用於一些正在服食胃藥的用藥者使用。

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▼ 同場加映：骨鬆操預防骨質疏鬆（按圖 👇👇👇）

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