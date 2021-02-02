體質｜寒底水腫經痛手腳凍　逆轉寒底7式紅棗杞子增陽氣著衫有3禁

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-02-02 21:00

手腳冰冷、易水腫、面色蒼白可能因為體質屬寒底！中醫指寒底人士較易出現頭痛、感冒、胃痛胃脹等問題，但原來體質是可以改變的，究竟有什麼方法或食物可改善體質？如何把寒底體質逆轉？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

面對嚴寒天氣，寒底人士立即成為大輸家，不單身體裡裡外外包到實，而且比其他人更易感冒、經痛及出現筋骨痛症狀。中醫認為，陽氣是人生的根本，缺乏陽氣的「寒底人士」如果希望健康長壽，就要趁新一年改善體質了。

▼你屬寒底體質嗎？（按圖👇👇👇）

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寒底體質易頭痛經痛

中醫認為人體健康的根本在於陰陽平衡，陽即是平時所說的陽氣，簡單來說是推動人體各種機能及血液運行，例如小朋友就是「純陽之體」，他們的生長發育迅速，而且反應敏捷、身體柔韌、充滿活力。

如果缺乏陽氣，就會成為俗語所說的「寒底」，當身體失去了陽氣的溫煦，首先覺得的就是身體怕冷，甚至手腳冰冷。而五臟六腑失去了陽氣的推動及支撐，亦會出現各種症狀，例如：易頭痛、易感冒、怕風吹、胃痛胃脹、腹瀉、水腫，當胞宮虛冷，氣血運行不暢，就會出現痛經，子宮肌瘤、不孕、習慣性流產。而男性亦有很多陽虛的例子，不過比女性少。男性一旦陽虛，往往會出現夜尿頻多、膝冷膝痛，甚至性能力低下的情況。

寒底體質人士較易頭痛、易感冒和怕風吹。（tjump/unsplash）

改善寒底7式

▼有什麼方法可改善寒底？（按圖👇👇👇）

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1. 穿衣三禁

寒底人士穿衣要依從3個法則：衫有領，裙/褲過膝，不露腰。

香港夏天很長，炎熱的時間較多，令很多人長時間穿得十分單薄。當然我們不用像古人般穿長衫長褲，可是一些寒氣容易入侵的地方如關節，我們的衣服應盡量遮蓋。頸後及頭後方髮際線有多個易「入風」的穴位，名為「風池」、「風府」、「風門」這些穴位受冷風吹襲後易傷人陽氣。因此寒底人士不宜穿小背心，應盡量穿有領的衣服。

膝部亦是易入風的地方，大面積的肌膚外露，也會削弱人體陽氣，因此下裳盡量不要太短，至少要過膝。低腰褲、露腰裝令肚腰外露，易讓子宮及肚腹受寒，因此千萬別穿露腰的衣服，尤其Bar Top的運動服更是不宜。

2. 戒生冷食物

戒生冷的最基本法則，便是不吃低於體溫的食物，即加冰飲品、從雪櫃取出的水果、魚生、壽司、沙律。而一些性質寒涼的食物如西瓜、苦瓜、芥菜、椰青、涼茶、綠豆、蟹也是少吃為妙。

3. 多吃溫性食物

溫性的食物多數吃下去會有淡淡的辣味，或吃下去肚子會覺得溫暖。紅肉如牛肉、羊肉都屬於溫性，而薑、韭菜、大蒜、蔥、胡椒也屬偏溫的食物。大部分香料如花椒、孜然、小茴香、八角、桂皮也屬於溫性，不過香料較為燥火，多吃易出現牙肉痛、生痱滋的問題，宜適量。

4. 藥膳

溫性的藥膳可補充身體的陽氣，一般常用的藥材有黨參、黃蓍、高麗參、鹿茸、烏雞、杞子、紅棗等。不過大量食用易上火，出現牙肉痛、生暗瘡、便秘等情況，建議補身應從小量開始，材料太多反而會虛不受補。

▼食療推介：淮杞黃蓍暖身湯（按圖👇👇👇）

5. 多運動

大家應該試過愈坐愈凍的感覺，人不運動時氣血循環變慢，中醫說「陽氣難以生發」，所以手腳特別冷。因此，在寒冷天氣不要踡縮在暖爐旁，適量做一些運動反而會令氣血循環變好，人也變得和暖。一般運動15至30分鐘，覺得微微氣喘就有效果。

6. 泡腳

「寒從腳下生」，寒底的人多數伴隨腳冷問題，而足部常冷也會令寒底更嚴重。泡腳可刺激腳底的湧泉穴，刺激血液循環，怕冷的人可以每晚用熱水泡腳15至30分鐘。

7. 天灸

天灸即是在三伏天（一年中最熱的三天）進行穴位敷貼，令天地間充沛的陽氣進入體內並儲存好，於冬天時用作抗寒之用，同時可以改善寒底引發的鼻敏感、哮喘、腹瀉、筋骨痛、痛經等問題。因此要在冬天過得好，夏天時就要做好準備。一般而言，天灸在7、8月敷貼，屆時可留意中醫診所貼出的時間表。

▼同場加映：不適合接受天灸治療的人士（按圖👇👇👇）

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