頭痛｜便秘頸僵硬或偏頭痛先兆　7招防頭痛冰敷後頸唔好瞓太多？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-01-29 17:25

您可能會覺得頭痛沒什麼大不了的，但如果您頭痛到噁心和想要嘔吐，或發現光線會讓您頭痛加劇，那您的頭痛，很有可能就是偏頭痛（Migraine）。偏頭痛不但難以預測，也很難預防，但了解偏頭痛發生的前兆，可以避免讓偏頭痛持續惡化；本文將為您介紹關於偏頭痛的相關資訊。 撰文：Jenny Hung 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

偏頭痛是頭痛的一種

偏頭痛剛開始，頭部可能只會有一側疼痛，接著才慢慢擴散至整個頭部。很多人覺得偏頭痛發生時，腦部就像是在劇烈跳動，且還經常影響日常活動的進行。會觸發偏頭痛的因素很多，但確切導致它的原因不明，目前僅有研究人員猜測，可能是因為腦功能異常，進而影響了腦部的神經傳導、化學平衡和血管運作，才會導致這一個讓人退避三舍的疾病。

偏頭痛發生的階段

偏頭痛有4個階段：前驅期（Prodrome）、預兆期（Aura）、頭痛期（Headache）、緩解症狀（後期症狀）（Postdrome），不過患者可能不會每個階段都會經歷。👇👇👇

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1. 前驅期

這是偏頭痛開始前的階段，患者會在頭痛開始前的1~2天，出現偏頭痛的前兆。若出現以下身體變化，可能就代表偏頭痛快發生了：

便秘、憂鬱、嘴饞、過動、易怒、頸部僵硬、不停打呵欠

2. 預兆期

大部分偏頭痛的患者，都不會經歷預兆期。這個階段有可能發生在偏頭痛開始之前或症狀開始時；經歷預兆期的偏頭痛患者，大多會看到閃光，嗅覺、觸覺和聽覺會改變，動作和語言能力也會受阻。

3. 頭痛期

這是頭痛發作的最嚴重階段，若沒有好好處理，偏頭痛有可能會持續72小時之久，而個人產生偏頭的頻率，都有所不同。此階段的症狀包括：

噁心、眼睛或耳朵痛、太陽穴痛、視線中出現黑點或閃光、對光線和噪音敏感、暫時喪失視力、嘔吐

偏頭痛有可能會持續72小時之久，而個人產生偏頭的頻率，都有所不同。（Doğukan Şahin／Unsplash）

4. 恢復期

這是偏頭痛的最後階段，發生在頭痛結束之後。患者會在此時感到疲憊不堪，有少數人甚至會在此時感到些許喜悅，就像是迴光返照一樣的心情轉折。恢復期的其他特徵包括：

- 疲倦。 - 專注力、認知力、智力降低。 - 情緒低落，憂鬱現象會特別明顯；或者感到愉悅，好像整個人都好起來了一樣。

避免和應對偏頭痛的方法

偏頭痛無法治療，也很難避免，不過遵循以下建議，或許有助於減少它發生的機率：

- 適度的睡眠：睡得充足很重要，但又不應該睡得太多。

- 休息：發現偏頭痛的前兆時，可以趕快休息、放鬆；可以的話，找個安靜昏暗的地方，為即將來臨的頭痛做好準備。

- 冰敷按摩：冰敷後頸，或按摩頭部的穴道，也有助於紓緩頭痛。

- 改變飲食：避免可能引發頭痛的食物，可能包括酒精或含咖啡因的飲品。

- 排解壓力：可以嘗試一些幫助肌肉放鬆的運動。

- 吃藥：若只是偶爾有偏頭痛的人，可使用某些能快速紓緩偏頭痛的止痛藥物，如非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）和翠普登（Triptans）。有些預防性處方藥物或許也會有用，如抗憂鬱藥、降血壓藥、抗癲癇藥。

- 做頭痛日記：每次頭痛都記錄下來，就算開始就醫診治後也要持續記錄，因為這樣能幫助您了解引發頭痛的原因，並追蹤哪種療程對您有效。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：偏頭痛有4階段～辨別前兆對付疼痛】