糖尿病｜瞓得差糖尿病最大關鍵？眼矇耳鳴5種早期症狀唔郁都爆汗

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-01-30 11:42

糖尿病是台灣的「國病」之一,確診人數已經超過230萬人,幾乎每10個人就有1個人是糖尿病患者。而很多人都以為糖尿病的症狀只有「多吃、多喝、多尿」或是高血糖,卻不知道其實糖尿病會造成全身的危害,而有5種症狀是特別容易被忽略的,如果頻繁出現這些症狀,建議可以檢查一下血糖。另外,除了健康檢查常做的「空腹血糖值」之外,其實也需要檢測「飯後血糖值」,才能知道身體控制血糖、調降血糖的能力。

▼五種糖尿病的早期症狀(按圖率先了解👇👇👇)

一、牙齦常發炎

糖尿病代表身體一直處在「高血糖」的狀態,而過多的糖分,會讓身體的免疫系統認為它們是「外來物」而不斷攻擊,造成身體發炎;尤其是很多血管的地方,更容易形成發炎狀態,像是牙齦。

根據荷蘭(尼德蘭)阿姆斯特丹大學在2017年的研究,發現嚴重牙齦發炎、牙周病的人,有18.1%在檢查之後確診糖尿病;但輕度、中度的患者只有9.9%跟8.5%;而且對照組的糖化血色素只有5.7,但牙周病組的糖化血色素卻有6.5。

「我們得到的結論是,牙科診所被證明是檢查糖尿病的合適場所,通常有牙周病的人特別容易得到糖尿病,而治療牙周病,也能幫助控制糖尿病、避免併發症。」研究團隊表示。

二、聽覺、視覺變差

另外一個跟糖尿病有關的症狀,就跟聽力、視力有關。很多人知道糖尿病會造成視網膜剝離而病變,但很少人知道其實糖尿病也跟聽力有關。

台灣書田診所家醫科主任何一成表示,糖尿病患因為神經血液循環及新陳代謝不良,讓眼睛、耳朵的血管會發炎硬化,影響聽神經跟視網膜的營養,造成耳鳴、聽力受損,還有視力的問題;而他在門診觀察,至少有10%的耳鳴患者,其實是因為糖尿病引起。

三、白天容易嗜睡

根據歐洲疾病研究協會(European Association for the Study of Disease)2015年的周年會議,調查了26萬1365人之後,發現白天午睡60分鐘以上,會使患糖尿病的風險增加46%。相反,60分鐘以下的睡眠時間,不會增加患糖尿病的風險,最多大約可以睡40分鐘左右。

作者認為,白天睡太多的原因,很可能是因為睡眠窒息症(又稱睡眠呼吸中止症)造成的,表示在晚上的睡眠品質太差,才是得到糖尿病的最大原因。

相關文章:【自我檢測】嗜睡都係病?增心臟病風險 8條問題即測睡眠障礙症👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

四、手腳刺麻、感覺變遲鈍

根據台灣聖馬爾定醫院資料,神經內科主任陳建中說,長期高血糖會引發全身大、小動脈的硬化甚至阻塞,尤其是小血管的動脈硬化,造成周邊神經的缺血性傷害,就會產生「神經病變」,造成手腳末梢刺麻、感覺變遲鈍。

通常症狀最初都是由腳趾開始,慢慢往上延伸,痛覺會變得不敏感甚至消失,但會自己覺得刺痛、刺麻,如果伴隨體重快速減輕,請一定要馬上去檢查,非常有可能是糖尿病造成的。

五、多汗

而神經的損傷如果影響到了「汗腺系統」,就會造成出汗不正常。在正常狀態下,當身體溫度過高時,神經系統才會發出「流汗」的訊號,但如果神經失調,出汗的神經系統就會不正常放電,在不需要流汗的情況下也流出很多汗。

在以下情況下,糖尿病患可能更容易出汗: 1. 在沒有活動的時候。 2. 或是涼爽的環境中。 3. 並不覺得熱,甚至還需要穿外套來保暖時。 4. 面對壓力情況、緊張時。

相關文章:糖尿病|苦瓜芽菜10種食物改善高血糖 白蘿蔔加1樣食材強化血管

+ 5 + 5 + 5

參考資料:51st Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes,Periodontitis as a possible early sign of diabetes mellitus

延伸閱讀:

10多年來堅持不喝牛奶!台灣糖尿病之父:牛奶喝越多,兒童第一型糖尿病的病患可能越多

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】