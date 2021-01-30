糖尿病｜瞓得差糖尿病最大關鍵？眼矇耳鳴5種早期症狀唔郁都爆汗

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-30 11:42

糖尿病是台灣的「國病」之一，確診人數已經超過230萬人，幾乎每10個人就有1個人是糖尿病患者。而很多人都以為糖尿病的症狀只有「多吃、多喝、多尿」或是高血糖，卻不知道其實糖尿病會造成全身的危害，而有5種症狀是特別容易被忽略的，如果頻繁出現這些症狀，建議可以檢查一下血糖。另外，除了健康檢查常做的「空腹血糖值」之外，其實也需要檢測「飯後血糖值」，才能知道身體控制血糖、調降血糖的能力。

▼五種糖尿病的早期症狀（按圖率先了解👇👇👇）

一、牙齦常發炎

糖尿病代表身體一直處在「高血糖」的狀態，而過多的糖分，會讓身體的免疫系統認為它們是「外來物」而不斷攻擊，造成身體發炎；尤其是很多血管的地方，更容易形成發炎狀態，像是牙齦。

根據荷蘭（尼德蘭）阿姆斯特丹大學在2017年的研究，發現嚴重牙齦發炎、牙周病的人，有18.1％在檢查之後確診糖尿病；但輕度、中度的患者只有9.9％跟8.5％；而且對照組的糖化血色素只有5.7，但牙周病組的糖化血色素卻有6.5。

「我們得到的結論是，牙科診所被證明是檢查糖尿病的合適場所，通常有牙周病的人特別容易得到糖尿病，而治療牙周病，也能幫助控制糖尿病、避免併發症。」研究團隊表示。

二、聽覺、視覺變差

另外一個跟糖尿病有關的症狀，就跟聽力、視力有關。很多人知道糖尿病會造成視網膜剝離而病變，但很少人知道其實糖尿病也跟聽力有關。

台灣書田診所家醫科主任何一成表示，糖尿病患因為神經血液循環及新陳代謝不良，讓眼睛、耳朵的血管會發炎硬化，影響聽神經跟視網膜的營養，造成耳鳴、聽力受損，還有視力的問題；而他在門診觀察，至少有10％的耳鳴患者，其實是因為糖尿病引起。

三、白天容易嗜睡

根據歐洲疾病研究協會（European Association for the Study of Disease）2015年的周年會議，調查了26萬1365人之後，發現白天午睡60分鐘以上，會使患糖尿病的風險增加46％。相反，60分鐘以下的睡眠時間，不會增加患糖尿病的風險，最多大約可以睡40分鐘左右。

作者認為，白天睡太多的原因，很可能是因為睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）造成的，表示在晚上的睡眠品質太差，才是得到糖尿病的最大原因。

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四、手腳刺麻、感覺變遲鈍

根據台灣聖馬爾定醫院資料，神經內科主任陳建中說，長期高血糖會引發全身大、小動脈的硬化甚至阻塞，尤其是小血管的動脈硬化，造成周邊神經的缺血性傷害，就會產生「神經病變」，造成手腳末梢刺麻、感覺變遲鈍。

通常症狀最初都是由腳趾開始，慢慢往上延伸，痛覺會變得不敏感甚至消失，但會自己覺得刺痛、刺麻，如果伴隨體重快速減輕，請一定要馬上去檢查，非常有可能是糖尿病造成的。

五、多汗

而神經的損傷如果影響到了「汗腺系統」，就會造成出汗不正常。在正常狀態下，當身體溫度過高時，神經系統才會發出「流汗」的訊號，但如果神經失調，出汗的神經系統就會不正常放電，在不需要流汗的情況下也流出很多汗。

在以下情況下，糖尿病患可能更容易出汗： 1. 在沒有活動的時候。 2. 或是涼爽的環境中。 3. 並不覺得熱，甚至還需要穿外套來保暖時。 4. 面對壓力情況、緊張時。

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參考資料：51st Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes，Periodontitis as a possible early sign of diabetes mellitus

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