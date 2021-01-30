懷孕｜久坐氣瘀生酮飲食難受孕2大成因　南瓜山藥溫脾養胃助懷孕

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-01-30 17:02

歲末年終，即將迎來團圓圍爐的年節，不少新婚夫妻或大齡婦女常常要面對長輩殷殷關切：「你們什麼時候要生？」這對於正在努力中、或已經積極「做人」，肚皮卻仍然沒有動靜的女性而言，無疑在生子的壓力下更雪上加霜。

不孕成因分2大類（按圖了解）：

不孕成因分2大類 氣瘀是主因

一般而言，女性不孕症成因可歸納為外在環境與內在因素兩大類，前者包括生活與情緒壓力，包括久坐導致循環不佳、環境中的二手煙、油煙等環境荷爾蒙的危害；後者則因女性骨盆腔、輸卵管沾黏，或子宮內膜異位、閉鎖等，抑或是卵巢問題如多囊性卵巢或卵巢早期衰竭等，再加上內分泌異常，都可能造成不孕的結果。

中醫認為「氣瘀百病生」，氣一旦瘀阻，身體五臟六腑都不順暢，就容易導致不孕問題。台灣麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師表示，常見女性的氣瘀症狀發生在經期前，如頭痛欲裂、胸部脹痛、情緒起伏很大等，中醫也觀察到，婦科問題與脾胃功能密切相關，脾胃為氣血生化之源，若脾土虛衰、無法生血，對於經血、懷孕也會受到影響。

要懷孕飲食吃這些 超流行的生酮飲食反造成不孕

除平日自身應適時紓壓，還可藉由多補充深綠色蔬菜、鐵及鋅，富含膠質的豬腳筋、白木耳，有助脾胃溫養的南瓜、山藥，瘦肉、豆類、堅果、五穀雜糧及海鮮等，多元化且均衡攝取各類食物，不應過量也不應有所偏頗。例如因減肥吃過量水果、生菜沙律或飲精力湯，造成體質寒涼，或是採行只吃肉類的生酮飲食、蛋白質減肥法等，會造成營養失衡，導致不易受孕的體質。

飲食上，中醫治療會針對氣瘀、虛寒或肥胖易形成的痰濕體質進行脾、胃及腎臟的調理，除瓊玉膏和拱辰丹較昂貴的藥材外，阿膠如同豬腳筋和白木耳功效，能補充膠質、益於婦科，可補腎陰。台灣中醫沈瑞斌指出，女性血虛、陰虛，可採用四物湯化裁補血，再添加補氣或阿膠；想活血化瘀兼祛濕，可服用桂枝茯苓丸，有助改善女性痰濕體質、月經不正常。男性則可多吃種子類藥材，如藥食同源的菟絲子、枸杞子、蓮子等，溫和無副作用，或是含五味子的健康食品等，皆有助於增加精蟲活動力和數量。

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中醫採「月經調週法」 根據經期調整治療更精準

現代人運動不足、久坐也是導致不孕的因素之一，除飲食和中藥調理，還可藉由中醫腰椎的矯正調整，改善久坐後的腰痠、促進骨盆腔血液循環。或是透過針灸或溫灸調理，如中醫針灸可針對足三里穴、血海穴、三陰交、復溜穴等，調節子宮或卵巢功能。至於居家可使用艾條溫灸肚臍周圍的氣海、關元穴等，以及利用生薑熱水泡腳，都可促進血液循環、達到暖宮的作用。

通常不孕需先找出原因，若有器質性病變如嚴重沾黏、骨盆腔發炎及子宮內過多腫瘤，可藉由西醫外科手術處理清除，再進行中醫調理。沈瑞斌說明，一般為增加受孕常見採取基礎體溫測量，但往往未能精準掌握排卵期，中醫會採取「月經調週法」，在月經來時進行子宮活血化瘀，經期後注重養血，陰陽轉化時要補腎、疏肝理氣等，根據每個階段進行不同療法，讓經期穩定，排卵期也容易抓準。

女人35歲卵巢功能走下坡 想生育要儘早

台灣中醫沈瑞斌曾收治1名42歲女性嘗試做試管嬰兒與中藥調理超過8年，公婆年紀大、先生又是獨子，備受生育的沉重壓力，前來看診後，藉由針灸及溫灸方式解壓，治療不到一年就成功受孕，卸下壓力之餘，產後回診半年後又順利懷上第二胎。

不少女性年輕時都想著先打拼事業，過幾年再來生育，但往往真的想生時卻不如人意。尤其現在很多來尋求不孕治療的女性多半都超過35歲，沈瑞斌提醒，女性在35歲以後的卵巢功能逐漸走下坡，應該趁著2、30歲時，放輕鬆嘗試受孕，就能降低高齡生育遇到的難題。

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