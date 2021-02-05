豆腐檢測｜23款只7款蛋白質達標！邊款最高鈣？缺鈣8警號肌肉萎縮

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-05 21:00

豆腐是一個很好的蛋白質及鈣質來源，素食人士更會以豆腐取代肉類，以吸收足夠蛋白質；亦有追求健康人士，用豆腐替代部分肉食。市面上的包裝豆腐款式多，究竟不同品牌的豆腐的營養成分相差多少？我們於市面上選了23款常見的包裝豆腐，比較當中的蛋白質和鈣質含量。

豆腐熱量低，富含蛋白質、鈣又不含膽固醇等特色，被不少人視為有助減肥食物之一。（VCG）

豆腐是冬天打邊爐的必備配料之一，熱量低、富含蛋白質、鈣，還不含膽固醇，健康又有助減肥。不過，不同類型的豆腐或不同品牌的豆腐營養成分都有差別。這次記者在百佳、惠康、一田隨機檢測了23款包裝豆腐（包括硬豆腐、嫰豆腐及板豆腐），看看它們的蛋白質及鈣質含量相差多少。

▼豆腐蛋白質含量排名（按圖 👇👇👇）

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23款豆腐達蛋白質來源標準不足三分一

是次檢測中，山水蒸煮有機嫩豆腐的蛋白質含量最低，每100克只有4.2克蛋白質（約0.7隻中型雞蛋），而宗府家蒸煮豆腐及煎炸豆腐的蛋白質含量則最高，每100克有9克蛋白質（約1.5隻中型雞蛋），超過山水豆腐逾一倍。

根據食物安全中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於6克蛋白質的食物，屬「蛋白質的來源」食物，當中每100克含不少於12克蛋白質則屬於「高蛋白質」食物。按此標準，23款豆腐中只有7款達到「蛋白質的來源」食物的標準，包括3款硬豆腐、2款板豆腐及2款嫰豆腐，而沒有樣本屬「高蛋白質」食物。

市面上不同品牌的豆腐蛋白質含量相距甚遠，大家購買前應留意食物標籤。（Unsplash／Sherman Kwan）

世界衛生組織建議，一般健康的成年人每天需攝入的蛋白質分量約為每公斤體重0.83克。以一個50公斤的成年人為例，他要每天需攝入的蛋白質分量約為41.5克，如果以是次檢測中蛋白質含量最高的宗府家蒸煮豆腐及煎炸豆腐作為蛋白質來源，一日需要進食460克，約1.53盒（每盒300克）。

蛋白質除了在維持人體運作和増肌上擔當重要角色外，還有效修復細胞、促進新陳代謝、穩定血糖等。

▼同場加映：如蛋白質不足會有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

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鈣質含量相差8倍

至於鈣質方面，在23款豆腐中，只有5款在食物標籤中標示其鈣質含量，故以下排名只以該5款豆腐作比較。

▼豆腐鈣含量排名（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

5款豆腐中，宗府家軟滑豆腐的鈣質含量為0克，而最高鈣的則是山水有機硬豆腐每100克有200毫克（約173毫升全脂牛奶），相比同一品牌下的山水蒸煮有機嫩豆腐，鈣含量相差8倍！

根據台灣國民健康署建議，成人每日應攝取1000毫克的鈣質，如以山水有機硬豆腐為鈣質來源，即一日需要進食500克（約1.6盒），但以山水蒸煮有機嫩豆腐為鈣質來源，則需要進食4000克（約11.4盒）才足夠。

▼同場加映：8個暗示身體缺鈣的徵兆（按圖 👇👇👇）

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據食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》，每100克含不少於120毫克鈣的食物屬「鈣的來源」食物，而每100克含不少於240毫克鈣的食物屬「高鈣」食物。按此標準，只有2款豆腐屬「鈣的來源」食物，沒有豆腐屬「高鈣」食物。鈣含量較高的樣本均以硫酸鈣（calciumsulphate，E516）為固化劑。

硫酸鈣、石膏含豐富鈣質

消委會曾測試市面40款豆腐，並指出鈣含量較高的樣本均以硫酸鈣（calciumsulphate，E516）或石膏（主要含硫酸鈣）為固化劑，兩者均含豐富鈣質，大家購買豆腐時可特別留意。

人體內的所有礦物質中，以鈣質含量最高，當中99%是儲藏在骨骼和牙齒裏（骨鈣），餘下的則在血液中（血鈣）。血鈣比例雖少，卻有幫助身體血液凝固、肌肉收縮等重要功能，故人體需要維持一定的血鈣水平，如果持續缺鈣，骨骼便會因失去過多鈣而變得疏鬆、脆弱，甚至容易折斷。因此，要預防骨質疏鬆，鈣質的吸收最為重要。

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