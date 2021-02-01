尼帕病毒｜呼吸道感染腦炎3症狀　恐如新冠肺炎大流行死亡率或75%

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-01 15:52

COVID-19延燒至全球，近日專家示警，中國若爆發「尼帕病毒（又稱立百病毒）」疫情也有造成大流行的風險，這種病毒致死率高達75%。台灣中央流行疫情指揮中心表示，台灣都有監測國際疫情並進行風險評估，也有相對應的應變準備。

總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非營利組織「藥品可及性基金會」，近期發布獨立報告。內容指出，全球各大製藥公司雖加大力道因應2019冠狀病毒疾病疫情，對下一場疾病大流行卻幾無準備。

基金會執行長耶爾強調，若爆發尼帕病毒（Nipah virus），疫情可能有引發下一場大流行的風險。這種病毒最早在馬來西亞發現。耶爾表示：「尼帕病毒是另一個引人高度關切的新興傳染病，可能隨時會爆發。下一場疾病大流行可能是具有抗藥性的傳染病。」

▼什麼是尼帕病毒？（按圖率先了解👇👇👇）

尼帕病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。英國《衛報》（The Guardian）指出，尼帕病毒可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎和腦腫脹，死亡率介於40%至75%之間，端視疫情爆發地點而定。這種病毒的天然宿主為果蝠，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的椰棗汁有關。

根據藥品可及性基金會的雙年報，在世界衛生組織（WHO）點名的16種最大公衛風險中，藥廠對尼帕病毒等10種傳染病毫無因應計劃。

藥品可及性基金會的報告並提到，儘管多年來已有人示警新型冠狀病毒可能引發全球衛生緊急事件，製藥界和社會整體對COVID-19大流行仍缺乏準備。在COVID-19爆發前，藥廠產線完全沒有冠狀病毒相關計劃。

另一方面，抗生素抗藥性也構成嚴重風險。具抗藥性的超級病菌，因低收入國家缺乏抗生素等情況而出現。耶爾說：「在抗生素抗藥性方面，我們擁有的抗生素還有效果，但研發替代品的時間愈來愈緊迫。」

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，很難預料尼帕病毒未來是否可能發生大流行，病毒一直在演進，距離造成大流行僅差一小步，但這一小步需要很長時間去累積突變。

莊人祥指出，目前世界衛生組織都有在密切監視尼帕病毒，指揮中心對國際疫情也都會隨時做監測，就像這次的新冠肺炎疫情一樣。就算疫情發生在別的國家，但台灣都時時在監看並做相關風險評估，一旦有任何狀況，都會做相應的應變。

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