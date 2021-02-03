蛋熱量｜炒蛋蒸蛋8款蛋料理最低卡非水煮蛋！增肌減脂幾時食最啱?

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-03 08:02

你喜歡吃蛋嗎？有「完全營養食」美名的雞蛋，為優質蛋白質來源，深受大人小孩喜愛，也是增肌減脂網友們的三餐必備款。但料理方式的不同，熱量也會天差地遠，台灣正妹營養師高敏敏分析常見「8道雞蛋料理」有了驚人發現，她最愛吃的水煮蛋，熱量竟不如大家想像中來得低。

8款蛋料理的熱量排行榜中，荷包蛋排第幾？（Richard Eisenmenger＠Pixabay）

台灣減重醫師蕭捷健指出，雞蛋營養豐富，但脂肪含量也不低，全蛋有60%以上熱量來自脂肪。有研究指出，雞蛋中的膽固醇不會影響血液中的膽固醇。它所富含的礦物質、維他命、抗氧化劑都對人體有益，因此建議要蛋白、蛋黃一起吃，才能完整吸收營養。

▼蛋料理熱量排行榜（按圖了解👇👇👇）

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台灣高敏敏營養師揭開8種蛋料理熱量排行榜（均為100公克之估算值），熱量最高的是加入3大匙油拌炒的炒蛋（215大卡），想要做出滑嫩口感，油也要加得特別多；再來是早餐首選荷包蛋（192大卡），但有些油放得多，變成「炸蛋」熱量自然飆升；排行熱量第3高的則是溏心蛋（175大卡），蛋黃半熟口感細滑，有些蛋黃蛋清皆處於半生不熟狀態，可能殘存細菌，建議腸胃功能不佳、免疫力差者少吃。

水煮蛋熱量沒想像中低

高敏敏說，滷蛋（171大卡）排行第4名，口味較重鈉含量相對較高，本身患有高血壓、容易水腫者要特別留意。讓人最意外的莫過於「水煮蛋（144大卡）」了，熱量沒有想像中的低，只排第5名，因口味清淡不需額外添加油鹽，營養保留更全面，一顆蛋約70大卡。

高敏敏解釋，茶葉蛋因泡在鍋中許久，維他命B雜等營養全流失，且顏色愈深鈉含量愈高，患有慢性病患者建議少吃。（資料圖片）

茶葉蛋愈深色鈉含量愈高

第6～8名分別為茶葉蛋（141大卡）、皮蛋（127大卡）及蒸蛋（64大卡）。高敏敏解釋，茶葉蛋因泡在鍋中許久，維他命B雜等營養全流失，且顏色愈深鈉含量愈高，患有慢性病患者建議少吃。蒸蛋則為熱量最低的蛋料理，口感滑嫩、好吸收，適合兒童與長者。此外，她也補充，水煮蛋白因少了蛋黃，熱量僅有61大卡，含有豐富蛋白質，適合健身的人吃。

有網友質疑「水煮蛋熱量竟比茶葉蛋高？」高敏敏受訪時指出，茶葉蛋加高鈉滷過會脫水，且相對水煮蛋而言，它單顆重量較輕，每100公克的營養也會有些許流失，因此建議大家，不要只看熱量，也要參考蛋白質及鈉含量。

台灣營養師趙函穎曾指出，擁有「完全營養食」之稱的雞蛋，為優質蛋白質來源，富含礦物質及維他命，高達8種人體必需胺基酸，其不僅是建構頭髮、皮膚膠原蛋白及肌肉的重要元素，也是燃燒脂肪不可或缺之營養，能夠補足減肥中容易缺乏之蛋白質，運動後30分鐘吃一顆，幫助你運動瘦身時增肌減脂。

趙函穎說，蛋黃裡頭含有豐富鐵質、卵磷脂，還有好的膽固醇，其中卵磷脂不僅是作為細胞原料能促進血液循環，還能抑制體內脂肪堆積達到減重功效。豐富的維他命A、E、B6和B12及葉酸和鋅還具有活化腦力的功效，能避免記憶力衰退，預防失智。

許多網友擔心健檢發現膽固醇過高，還能吃蛋嗎？根據《健談》採訪台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，人體中的膽固醇僅約1/4來自飲食攝取，其餘3/4透過肝臟自行合成，當飲食攝取的膽固醇較高時，肝臟合成的膽固醇就會減少，但跟你平常吃幾顆蛋、多少蝦蟹其實並非絕對正向關係。

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