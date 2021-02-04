癌症｜70%肺癌可以靠飲食預防？台灣專家傳授5招防癌秘笈

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-04 10:02

台灣中研院院士彭汪嘉康表示，WHO已明確指出，想要預防癌症，營養跟飲食非常重要，差不多可以降低60%~70%的罹癌風險。她另外補充總共5點關鍵，希望現代人可以從生活層面徹底落實預防癌症。

而肺癌連續12年蟬聯死亡率之冠，根據台灣癌症登記中心最新統計資料顯示，2019年台灣肺癌死亡人數突破新高來到9,701人。而肺癌五年相對存活率更以29.79%位列台灣十大癌症之末，取代肝癌成為台灣的「新國病」。

▼5招防癌秘笈（按圖看清👇👇👇）

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彩虹蔬果

西元前五世紀，西方醫學之父希波克拉底宣稱：「你的食物就是你的藥物。」台灣中研院院士彭汪嘉康指出，蔬菜水果中含有八大生物效應，足量蔬果的攝取能夠抑制癌症的生成，不只可以預防癌症，對於癌症病人甚至可以避免再發。

天然蔬果裡含有豐富的植物生化素（phytochemicals，簡稱植化素），是指天然存在於植物中的一些化合物。植化素讓每種植物都有自己特殊顏色，這些物質並非人體維持生存所必需的營養素，但研究卻發現這些特殊成分能夠幫助人類提升生理的機能或預防、改善特定的疾病。因此，建議每天吃的5份蔬果中，最好包含多種顏色，可以充分補充的植化素。

天然蔬果裡含有豐富的植物生化素（phytochemicals，簡稱植化素），是指天然存在於植物中的一些化合物。（Heho健康授權使用）

規律運動

根據台灣國衛院的研究發現，每天運動15分鐘，可延長3年壽命，還可降低癌症死亡風險10%。透過規律運動不但可以控制體重，也是維持健康體態的關鍵。

運動的門檻其實不高，走路就是一種有氧運動，只要每次進行較長時間（至少30分鐘），並能長年持續，不僅能夠提高人體的免疫能力和抗氧化能力，還能夠有效擴張全身的血管，使人體能吸入比平常更多的氧氣，進而加快血液循環和新陳代謝。

體重控制

肥胖是癌症的警訊，研究顯示，體重若超過個人理想體重的40％，男性罹癌率將會增加33％，女性則增加55％的罹癌風險。體重維持必須控制身體質量指數（BMI）18.5～24間，且男性腰圍以不超過90公分、女性以不超過80公分為基準。

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遠離煙、檳榔

癌症的死亡約有30％和抽煙有關，而且不只是吸煙者本身有風險，若是在密閉空間也容易吸到二手煙，二手煙對於健康的危害絕不亞於一手煙，因此戒煙是吸煙者邁向健康生活的第一步，而非吸煙者也一定要遠離二手煙。

嚼檳榔除了會造成牙齒本身和牙周組織嚴重的破壞外，更可能引發口腔、咽、喉與食道的癌症，所以千萬別為了小小口慾，埋下致癌的因子。

定期篩檢

彭汪嘉康指出，其中定期篩檢可以找到初期癌化病變細胞，早期發現及早治療是提升存活率最直接的方法。目前肺癌的低劑量電腦斷層並非所有人都可以使用，因為仍然會有輻射危害。

不過，有幾個高危險族群，包括：55歲以上的吸煙者、三等親內有肺癌病史，或是本身有肺病史的族群；長時間接觸廚房油煙；經常吸二手煙、三手煙；經常接觸汽車廢氣的電單車騎士或行人，都應該和醫師討論是否需要接受低劑量電腦斷層。

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