腎功能｜小便有泡不等於腎臟有問題　醫生揭出現蛋白尿的4種疾病

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-04 17:02

常聽醫師提醒，大便完不要馬上沖掉，多看幾眼，就可以知道自己身體近況！不過，除了糞便之外，台灣醫師江坤俊也分享，其實小便後也應該觀察一下是否有泡泡產生，若5分鐘就消退，不用太過緊張，但是長達15分鐘都還是有泡泡，可能就要留意是否是腎臟功能或其他疾病等問題，像是高尿糖或泌尿道感染；也提醒大家，有很多的蛋白尿早期發現、早期治療，是可逆轉的，有任何異常症狀時，要前往醫院診治。

台灣醫師江坤俊在《江P醫件事》中分享，聽到很多人擔心因為自己的尿有泡泡，就懷疑是不是腎出狀況，一不注意可能就要洗腎。對此，醫師解釋，不是所有泡泡都有問題，一般而言，會產生泡泡的原因約略有3種，像是第一、排尿姿勢，他舉跳水為比喻，當入水角度不對便會濺起大量水花，小便也是同樣的道理，若高度太高或太用力，尿打入馬桶時會有水花，就會激起一些泡泡。

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第二、尿液濃度高，江坤俊說，若尿裡面比重高，溶質很多，從膀胱跑出去打到馬桶裡時，就會激起較多水花，這情況會發生在尿較濃的時候，比如說水喝太少或早上起床的第一泡尿，都可能會產生；第三、劇烈運動後血壓升高，有時候也會造成短暫的泡泡尿。

江坤俊表示，上述這些會產生泡泡的尿液，只要仔細觀察泡泡的樣子，5分鐘內全部消失，通常是沒有問題的，且也不會經常出現，因此不用太緊張。而真正會影響到腎功能的蛋白尿，醫師也列舉4種疾病可能會出現，包括高尿糖、泌尿道感染、血尿結石、莫名原因的腎臟發炎。他指出，蛋白尿指的是蛋白質從尿跑出去，通常腎臟會吸收回大部分的蛋白質，但腎臟功能若有問題時，從腎臟跑出去的蛋白質跑到尿裡，就沒辦法再被腎臟所回收。

江坤俊列舉會出現蛋白尿的4種疾病：👇👇👇

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1. 高尿糖：糖尿病因糖分代謝問題，破壞腎功能；有糖尿病的病人因為血糖會從腎臟一直跑出去，久而久之就會破壞腎絲球，產生真正的蛋白尿。

2. 泌尿道感染：會引起白血球作用，因此小便時會出現蛋白尿。

3. 血尿、結石：尿液中出現潛血反應；醫師解釋，當血沒有很多，尿是看不出來裡面有明顯紅色的，但只要有紅血球在裡面，可能會造成一些蛋白尿。

4. 莫名原因的腎臟發炎：當腎臟開始發炎後，導致腎絲球的過濾率及腎臟吸收率，都會產生變化，造成蛋白質從腎臟被漏掉，也會產生所謂的蛋白尿。

江坤俊提醒，若尿液中的泡泡經過約10到15分鐘後，還未消散就代表有異常；他說，不只大便完要看一下形狀，小便完也請看看是否有很多泡泡出現，很多的蛋白尿若早期控制是可以逆轉的，還不用到洗腎階段，因此請大家隨時留意身體狀況。

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