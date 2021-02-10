胃潰瘍｜胃酸過多或致胃癌！食飯宜先吃魚肉後蔬菜戒甜酸辣13食物

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-10 18:00

胃潰瘍屬於消化性潰瘍的一種，是指胃部內壁出現破損，患者可能會出現胃痛、胃脹、口乾等症狀。不過如何透過飲食紓緩胃潰瘍，或是預防胃潰瘍？有哪些食物要避免食用？中醫的穴位按摩也可養胃保健？

胃潰瘍除了可能令患者胃痛或胃脹外，更有可能會引發胃癌。台灣TVBS《健康2.0》節目中，就為大家講解了有關胃潰瘍的原因，以及飲食上須注意的事項。

胃潰瘍原因

▼ 光田綜合醫院策略長孫茂勝在節目中，胃潰瘍的原因主要分成2類（按圖 👇👇👇）：

• 胃酸侵蝕增強或胃液分泌過多

胃是相當敏感的地方，本身就需要胃酸消化食物。但如果胃酸分泌太多，例如患某些遺傳疾病或緊張壓力。當一緊張，或受壓時，會經過迷走神經，然後走到胃部，最後大量地分泌胃酸出來，造成胃潰瘍。

• 黏膜細胞無法正常修復

胃的黏膜是很好的保護因子，它會分泌黏液保護我們，但在某些狀況之下，它分泌可能不夠，例如太酸、太辣都會破壞我們的黏膜。而這些胃的黏膜，本身就必須每3天更換一次，十分頻繁；但如果說時常吃一些酸、辣，刺激性的食物的時候，就可能令它消耗得更快，可能一天就要更換一次，不斷更換，更有機會產生突變，不只可能胃潰瘍，更可能會增加胃癌的風險。

▼ 同場加映：胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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刺激胃酸的食物

營養師黃淑惠指，胃潰瘍大部分由於胃酸分泌過多而引起。她解釋，會導致胃酸分泌最多的是醣類，其次是蛋白質，而最不會刺激胃酸的是油脂；這也可以解釋因油脂刺激胃酸比較慢，會在胃停留最久的原因。

▼ 她在節目中指，胃潰瘍的地雷就是辛辣、酸、甜，刺激胃酸分泌過多的食物，當中包括以下的食物和飲品：（按圖 👇👇👇）

很多人常常胃不舒服，或是胃痛的時候，就會喝牛奶紓緩痛楚。她解釋飲牛奶的確可以短暫止痛，大概可緩解半小時。因為胃有傷口、潰瘍、破皮或發炎，喝牛奶後，就會覆蓋住傷口，所以當下會有緩解的現象。

可是牛奶裡面也有醣類，換句話說，它亦會再刺激胃酸分泌。因此當症狀緩解後，胃酸又再一次分泌出來，結果會造成之後更強烈的刺激。所以，她並不建議患腸胃道疾病患者，以喝牛奶來解痛。她也不建議胃痛時，喝茶或咖啡來緩解。她提醒，胃痛時可喝水，不過也不能喝大量的水。當你一直猛灌水下去，就會將胃酸稀釋，影響到整個胃的消化的運作，造成反效果。

胃潰瘍要識食！

胃潰瘍的患者，可將食物金字塔倒過來吃。避開精緻澱粉，如白飯、白麵包、白吐司，碳水化合物，精緻醣類是刺激胃酸，應先吃蛋白質，如蛋、肉、魚、豆，然後再吃蔬菜水果。事實上，我們在刺激胃酸分泌的時候，蛋白質比較不刺激胃酸分泌，也不會延遲排空胃部，不會讓胃有負擔。

倒金字塔飲食，有助改善胃潰瘍的情況。（Youtube /《健康2.0》節目截圖）

但她補充，倒金字塔的食法，有可能令熱量攝取不足，令體重一直下降；所以還是需要補充能量，不過就應該選全穀根莖類，或是膳食纖維相比較柔軟的食物，如秋葵、山藥、番薯、苦瓜，比較不會刺激傷口，加上豐富的植化素，有助修復傷口，改善胃潰瘍。相反，要避開粗纖維的食物，例如竹筍和芹菜等。

▼ 有哪些食物，同樣可以提供能量，但對胃部來講是比較好的呢？（按圖 👇👇👇）：

營養師黃淑惠建議胃潰瘍患者，定時定量，盡量維持三餐正餐，量不要過多。進食後可等4到6個小時，胃排空後，再進食，就不會讓胃的負擔過重。如果少量多餐，則會就變成每一次胃排空後，馬上又填滿，反而會令胃部造成負擔。

另外，她在節目中建議，胃潰瘍患者不要同時食固體跟液體。如果想減重，建議先喝液體，大概半個小時到1小時之後，再吃乾的食物。

胃寒胃熱點分好？

中醫師彭溫雅在節目中指，中醫將胃分兩個症型，分別是胃寒型和胃熱型：

• 胃寒型（本身體質較偏寒）：

症狀：平常喜歡吃熱食，吃到生冷或吃冰就不舒服，就算喝冰水，或吃雪糕，就會馬上拉肚子或覺得不舒服、常常手腳冰冷、畏寒、腹瀉等

治療：艾灸、像有黏液的山藥、納豆、龍鬚菜，多吃熱性食物暖胃（如生薑、嫩薑）

• 胃熱型：

症狀：胸口有灼熱感、胃脹氣很嚴重、胃灼熱感明顯、胃痛如刀割

治療：多吃清熱涼血的蓮藕，以及海帶

▼ 中醫師彭溫雅在節目中，也教大家做保胃健康操，有助養胃（按圖 👇👇👇）：

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