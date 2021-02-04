李珊珊曾患驚恐症常覺呼吸困難　9症狀入隧道心跳促與童年有關？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-04 15:00

43歲李珊珊在電台節目中透露自己曾患驚恐症，初期常覺呼吸困難、突然心跳加速等，獲身邊好友支持後，才能成功走出驚恐症陰霾。驚恐症是什麼？驚恐症不只是心理問題，還會影響生理健康，出現不適？ 撰文：精神科專科醫生沈君豪

李珊珊曾神隱多年對抗情緒病，她於2月2日擔任電台節目《自在想》主持，親述患上驚恐症的心路歷程，透過自身的故事去除大眾對情緒病的錯誤標籤。

▼李珊珊患上驚恐症的經過：（按圖 👇👇👇）

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驚恐症是情緒病？

驚恐症是什麼？和一般害怕的反應有何分別？以下由精神科專科醫生沈君豪撰文拆解驚恐症。

一般情況下，當人遇到危險情況時，例如家中起火，都會逃跑及有害怕的反應，這是源於人面對外界壓力時，身體會作出正常的生理反應，如呼吸急促及心跳等，此生理反應名為「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight response)），身體似是響起警鐘般應對危機。

可是，有些人會在不明原由下突然極度驚慌，不斷出現「恐慌突襲」，「恐慌突襲」指當人在安全及沒有外來誘因的情況下，突如其來出現緊張的症狀，似是身體警鐘誤鳴。而這些徵狀來得非常突然，通常在短短10分鐘內達到高峰點，這些情況其實是情緒病的一種——「驚恐症」。

▼驚恐症症狀：（按圖 👇👇👇）

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驚恐症徵狀

曾經有一位驚恐症的病人隨時會有「恐慌突襲」，尤其在密閉的空間，例如在隧道內，有一次他駕車時迫於無奈需要使用隧道，但隧道內卻有塞車的情況，引發他的「恐慌突襲」，當時他非常害怕、無法呼吸及心跳加促，甚至要下車求助，去救護站休息。

在密閉的空間，例如在隧道內，較常見引發「恐慌突襲」。（西隧官網）

驚恐症成因

驚恐症病發率為2-6%。男女病發率比例為1:2，第一次病發期通常出現於青少年至30歲。「驚恐症」有多種原因，包括：

▼驚恐症與遺傳有關？還有什麼成因？（按圖 👇👇👇）

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1. 遺傳

遺傳是「驚恐症」主要的病因，超過三分一的驚恐症患者會有一位家庭成員亦患有此病。

2. 環境

與童年時傷痛的經歷，以及父母本身的焦慮表現有關。

3. 生理

醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明原因及無法控制的情況下出現，錯誤的信號令患者誤以為生命有威脅，例如心跳加速誤認為有心臟病、呼吸急促為窒息，或誤以為自己情緒失控等。

*若以上情況惡性循環會使情緒惡化，情況嚴重至呼吸急速的話，會導致身體內的二氧化碳含量過低，而引起其他病徵，例如手腳及嘴唇有麻痺及針刺的感覺、頭暈眼花及頭痛。

情緒問題在香港越來越普遍，醫管局的資料就顯示目前香港抑鬱症患者估計有高達30萬。（christopher lemercier/unsplash）

藥物和心理治療雙管齊下

藥物及心理治療是有助於紓緩病徵及減低病發的風險，通過適當的治療，驚恐症病情是可以控制的。

藥物治療

驚恐症病發是由於腦內的血清素失衡，導致緊張的反應機制不能運作正常。因此醫生會使用調節大腦血清素的藥物以控制病情，病人的情況大約於4至6星期後會有所改善。

心理治療

認知行為治療是驚恐症主要的心理治療方法。心理治療的內容大約分兩大部分：

首先，讓病人對驚恐症有更多了解及認識，包括其成因及病發情況等，有助消除他們對病徵有負面的觀感及焦慮，以及對驚恐症的誤解。

然後，我們會教導病人在病徵出現時如何處理及面對生理上的不適，如肌肉放鬆的方法及呼吸的控制，以及處理對身體症狀的思想陷阱。此外，驚恐症的病人在面對身體不適反應的時候，容易會產生負面的假設，例如當患者心跳加速時，便會假設心臟出毛病、會負荷不了，甚至以為快將休克、窒息，以及將要死亡等後果。此時醫生會引導病人，為這些思想作出認知分析及重建，嘗試替自己的思想找證據等認知治療方法來處理。

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