多樣性硬化症常見於年輕女性　小心計劃也可生兒育女

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-24 12:16

多見於年輕女性

多樣性硬化症多數發生於二十至四十多歲的青年女性，男女比例約為三比七，但這種中樞神經系統疾病的特點是不斷復發，倘若沒有好好控制的話，身體的殘障情況會隨著復發次數而日益嚴重，例如四肢活動能力下降、患者的認知和記憶功能受損、視力模糊等等，甚至需要依賴輪椅生活。

多樣性硬化症常見於二十至四十多歲的年青女性，男女比例約為三比七，正值患者的壯年。

故此，控制多樣性硬化症以減少復發是治療此病的重要目標。目前治療多樣性硬化症的一線治療藥物為免疫調節劑，主要分為注射類和口服類藥物兩大類別。腦神經科專科醫生方嘉揚醫生指：「雖然現今並沒有根治多樣性硬化症的治療，但注射式的干擾素和口服藥物如富馬酸二甲酯 (dimethyl fumarate) 及特立氟胺 (teriflunomide) 等都有助調節免疫反應，減少襲擊中樞神經令其發炎，從而減低復發機會及復發的嚴重程度。」

腦神經科專科醫生方嘉揚醫生指出，目前已有藥物可減少多樣性硬化症復發機會及嚴重程度，雖不能達到根治，但可控制病情。

上述藥物都有不同副作用，例如干擾素會產生類似感冒的不適；特立氟胺則會造成脫髮；而富馬酸二甲酯則有機會帶來腸胃不適，不過大多數情況都僅屬輕微，只有極少數個案需要轉用其他藥物來減少不適。

患者宜及早與醫生討論生育計劃

儘管多樣性硬化症的影響可遍及全身，但不會影響生育能力。張小姐(化名)在二十多歲時因四肢經常感到無力而求診，確診多樣性硬化症。其後曾經歷數次復發，並需要使用類固醇緊急控制徵狀，但如今她已是兩女之母，可見多樣性硬化症患者仍能完成她們的人生大事。

不過，方嘉揚醫生提醒欲生育的女患者，應積極與醫生表達其生育意願，以在治療上作出適當調整：「大部分治療多樣性硬化症的口服類藥物都不建議懷孕患者服用，因為有機會增加導致畸胎的機會。但若患者明確表達生育意願，醫生可改為處方一些不影響胎兒的藥物，使患者在懷孕期間亦能控制病情，減低復發機會，待患者產後便可重新審視治療方案，採取較進取的藥物治療。」即使意外懷孕，患者也不用過份擔心，醫生也有應對方法處理，把懷上畸胎的機會減至最低。

多樣性硬化症女性患者也可孕育健康小生命，但需要與醫生好好溝通，尋找適合的治療方案。

另外，儘管家族病史會增加患上多樣性硬化症的機會，但它並不是遺傳病，不少患者的下一代也能健康快樂成長。事實上，近年多樣性硬化症的診斷技術持續進步，相關治療也不斷推陳出新，故此患者跟醫生商討合適治療方案後，並努力跟從醫囑，也可令病情受控，繼續完成各樣人生大事。

訪問片段：方嘉揚醫生談多樣性硬化症