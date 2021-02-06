腳底按摩｜頭痛要按腳趾公？學懂4大反射區紓緩腰膝痛大力冇用！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-06 12:05

腳底是全身五臟六腑的縮影，按摩或刺激反射區，可以啟動相應的器官、部位，改善血液循環及不適。以下就來介紹頭部、腰部、膝蓋所對應的反射區，如果這些部位經常感到疼痛，就可以每天按摩腳底反射區來改善，從「腳底」來護理身體及心靈。

▼治療頭痛、腰痛、膝蓋痛的反射區（按圖看清👇👇👇）

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治療頭痛、腰痛、膝蓋痛的反射區

1. 治頭痛

按摩頭頸部反射區：腳大拇指。

方法：用手指按摩腳大拇指，縱向的由下往上按壓頭頸部的反射區。

2. 治膝蓋痛

按摩膝蓋反射區：腳跟上方，腳掌外側。

方法：用拇指、食指夾住膝蓋反射區，力度適中的刺激。

3. 治腰痛

按摩脊椎反射區：腳掌內側。

方法：用雙手拇指按壓，沿著腳內側邊緣的脊椎區，由外往內、由腳跟往腳大拇指方向按摩上去。

4. 治腰痛、膝蓋痛

按摩骨盆反射區：足跟。

刺激骨盆區的位置，對治療腰痛、膝蓋痛也有幫助。

方法：手握拳，用第二指節往足跟方向按摩。

建議在按摩時，不要過度用力，這會讓身體變得更加緊繃，就無法達到放鬆、改善不適的效果。如果在腳底發現有特別僵硬的部位也一樣，不要大力刺激，力道適中的按壓即可。如果沒有特別不舒服，就不需要每天都按摩。頻率以每週2-3次，每次3至5分鐘為佳，請放鬆心情的按摩腳底。

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