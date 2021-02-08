尿道炎｜成因症狀預防一文看清　尿頻量少臭7症狀持續或至腎感染!

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-08 17:02

人體的泌尿系統，由上到下包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道。泌尿道感染（Urinary Tract Infection，簡稱UTI）分為下泌尿道感染的膀胱炎（Cystitis）、尿道炎（Urethritis），以及上泌尿道感染的急性腎盂腎炎（Acute pyelonephritis）。當泌尿系統的器官受到細菌的侵犯，且多為大腸桿菌等革蘭氏陰性菌（Gram-negative bacteria），身體會出現一些症狀，這就是泌尿道感染，最常見的是膀胱炎和尿道炎，但若細菌附著於泌尿道黏膜中，一直無法被排除，細菌可能會上行導致腎臟感染。一起來認識泌尿道感染，了解泌尿道感染的嚴重性吧！ 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師吳振宇／Hello醫師

泌尿道感染的症狀

如果你有泌尿道感染，你可能會有以下症狀（按圖了解）：

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- 常常覺得尿急。 - 尿尿的時候有灼熱感。 - 很常去尿尿，但是尿不多。 - 尿尿混濁。 - 血尿、尿液可能是紅色、粉色，或是棕色。 - 尿液散發惡臭。 - 骨盆會痛，尤其女性特別容易發生。

泌尿道感染的種類

泌尿道感染主要分成三種：膀胱炎、尿道炎、急性腎盂腎炎

泌尿道感染的高風險族群

一般來說，女性因為生理構造的關係，尿道較短、且靠近直腸，因此細菌較容易入侵泌尿道，造成泌尿道感染。

其他容易造成泌尿道感染的原因包含：

- 少喝水、常憋尿的人。 - 先天性構造異常。 - 以前有過泌尿道感染史的人 - 從事性行為，特別是和新的對象發生關係時。 - 更年期。 - 使用殺精劑。 - 孕婦。 - 老年人或孩童。 - 其他泌尿健康問題，如攝護腺肥大。 - 衛生習慣不佳，或是還在學習如何上廁所的小孩。

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泌尿道感染的檢查

醫師除了靠症狀診斷，也可能要求做其他檢查：

- 尿液分析 - 尿液細菌培養 - 血液細菌培養 - 血液血清 - 腎臟超聲波 - 電腦斷層

泌尿道感染的治療

泌尿道感染多以抗生素治療為主，依據程度輕重而不同。

輕微的泌尿道感染：以開抗生素給病人為主。

反覆性泌尿道感染：

- 少量抗生素，但服用時間較長。 - 調整生活作息，或是養成幫助健康的習慣。 - 在更年期女性患者可加上荷爾蒙補充療法（Hormone replacement therapy）。 - 反覆性泌尿道感染，除了抗生素治療，可以併用如蔓越莓萃取物或是甘露醣等輔助，以降低復發率。

嚴重的泌尿道感染：靜脈注射抗生素並以點滴輸液補充水分。

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泌尿道感染的手術

泌尿道感染為內科治療優先，但若有先天尿路異常、攝護腺肥大或結石導致尿路阻塞引發言中感染，此時外科手術治療將感染源頭根治就是選項之一，如：

- 腎切除術 - 腎盂截石術 - 輸尿管碎石手術 - 軟式輸尿管碎石手術 - 膀胱碎石（取石）手術 - 攝護腺切除手術

預防泌尿道感染

預防泌尿道感染的方式如下：

- 多喝水 - 少憋尿 - 多淋浴、少泡澡 - 養成良好的衛生習慣 - 正常且規律的生活作息 - 補充維他命C - 女性擦拭陰部由前往後 - 性行為前後做好清潔

預防泌尿道感染6方法（Hello醫師授權使用）

預防泌尿道感染保健食品

除了正確的飲食、生活習慣之外，我們也可以藉由補充營養預防泌尿道感染。以下介紹三種幫助預防泌尿道感染的營養品。

蔓越莓

蔓越莓內含的苯甲酸（Benzoic acid）經人體代謝後，會以馬尿酸（Hippuric acid）的形式排出，馬尿酸是一種抑菌的物質，可以酸化尿液。但蔓越莓內僅含少量的苯甲酸，喝很多也只能稍微降低尿液的pH值，仍無法排出足夠的馬尿酸，尿液也沒辦法到達可抑菌的濃度。研究指出，蔓越莓含有A型初花青素（Trimeric A-type proanthocyanidins），它的多酚結構可以包覆大腸桿菌的纖毛，阻止大腸桿菌附著於膀胱黏膜，達到減少大腸桿菌引起單純泌尿道感染的效果。由於蔓越莓本身很酸，市售食品的加工過程會添加大量的糖，不適合糖尿病患者。此外，蔓越莓對於需留置尿管、神經性膀胱等泌尿道感染高危險族群，不具有預防意義。

維他命C

維他命C又稱為抗壞血酸（Ascorbic acid），多半存在各種蔬菜水果中，在面對感染時，補充維他命C能增加抗氧化能力，並協助身體對抗感染，加速復原。研究顯示，服用維他命C會對尿液產生酸化作用，並將尿液中亞硝酸轉換為對細菌有毒性的一氧化氮，因此能有效減少細菌量，如大腸桿菌、綠膿桿菌及葡萄球菌。

益生菌

益生菌（Probiotics）可以幫助維持腸道內菌叢生態及正常酸鹼值，改善便秘、幫助消化、促進養分吸收、提升免疫力、預防感染。也有報告指出乳酪飲品對預防泌尿道感染也許有助益，乳酪內也含有乳酸菌類的益生菌，可減少陰道發炎、尿道發炎的機率。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：預防泌尿道感染：膀胱炎與尿道炎的原因與症狀】