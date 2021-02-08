國際腦癇日｜鍾麗淇女兒間中腦癇發作　誤塞東西入口4件事不能做!

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

鍾麗淇是今年國際腦癇日的「無癇共融大使」，她分享大女Isabella因罹患罕見基因病，有一次腦癇發作，誤以為將手放入口中，可避免抽筋時弄傷舌頭，後來才知那做法不正確。那麼腦癇症發作可以如何急救？什麼是腦癇症？

鍾麗淇今年應邀擔任國際腦癇日「無癇共融大使」，全因大女兒Isabella罹患罕見基因病，偶爾亦會腦癇發作，促使她自發鑽研相關資訊，並呼籲大眾正面認識腦癇症。

▼鍾麗淇大女腦癇發作：（按圖👇👇👇）

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「國際腦癇日」定於每年二月第二個星期一，在成年人當中，腦癇為第四常見的腦科病，每20人之中，便有1人於一生中有腦癇發作的徵狀。當一個人有兩次或以上的自發腦癇發作，會被診斷為腦癇症。香港目前沒有官方的腦癇症統計，按病發率估算，全港有7萬人患腦癇症。雖然腦癇症常見，但你又有多認識它？

腦癇症6個須知

1. 腦癇症即癲癇症？

其實腦癇症的前稱是「癲癇症」，「癲癇症」亦即一般人常說的「發羊吊」較為人熟知。根據香港腦科基金會資訊，腦癇症指腦神經細胞（腦神經元）之間賴以聯繫的電脈衝活動不正常或過度發放，患者會出現不自主抽搐、意識喪失、感覺異常等表現，為時數秒至數分鐘不等。

2. 腦癇症必會抽搐、昏倒？

鍾麗淇鑽研相關資訊後分享，其實腦癇發作也有不同形式，不是人人也會出現全身抽搐和昏倒的症狀，有些人的發作表現輕微得旁人察覺不到。

當腦神經元不正常地或過度產生電脈衝，便造成腦癇症「電發作」（electric seizure），干擾腦部相關區域的運作，出現腦癇發作的徵狀，即不自主抽搐、意識喪失、感覺異常等。有些患者在「電發作」時，也可能不會呈現腦癇發作的徵狀。

腦癇發作的表現，視乎不正常放電的地方在腦部哪個區域。若某一腦區不正常放電，也會波及其他腦區而令患者出現徵狀。例如視覺皮層的腦神經元不正常放電，又或受其他腦區不正常放電所波及，患者發作時便呈現幻象等跟視覺相關的徵狀；如受影響的是嗅覺腦區，患者或會聞到異常氣味。

腦癇發作時，可以如何急救？（《世紀戰疫》劇照）

3. 腦癇發作如何進行急救？

大部分人認為的腦癇發作情形，屬以往被稱為「大發作」的「全面強直陣攣發作」，亦即患者會跌倒、抖震或大叫，並對身邊所發生的事毫無意識。

▼鍾麗淇和美國疾病控制及預防中心教大家急救法：（按圖👇👇👇）

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腦癇症發作要塞東西入口中？

▼鍾麗淇提醒大家糾正錯誤觀念，不要塞東西入腦癇發作的患者口中（否則會傷及他的牙齒或顎部），亦不要做下列行為：（按圖👇👇👇）

4. 腦癇症出現的成因是什麼？

腦創傷，例如交通意外致腦創傷、中風可導致腦癇症出現。而自閉症人士、智障人士、認知障礙症患者都屬腦癇症的高風險人士。

▼其他常見腦癇症成因：（按圖👇👇👇）

睡眠不足會使腦癇發作？

有部分人在睡眠不足後突然「癇發作」（seizure），未必與腦部創傷或腦炎等症有關，因為某些生理狀況，如發燒、來經、睡眠不足或壓力都可能較易誘發腦癇症「癇發作」。醫學界認為，這些生理狀況不是直接導致腦癇發作的原因，而是降低了發作的臨界點。因此，有良好生活習慣、適當抒壓力可有助減少這類生理狀況誘發的發作。

5. 如何診斷腦癇症？

一般出現過兩次或以上腦癇發作，才會被診斷為腦癇症。但引起發作的原因眾多，所以需要配合不同檢查來協助診斷，以排除並非導致腦癇的因素。

一般醫生會根據不同病情，以抗腦癇藥控制腦癇發作的病徵或手術醫治。

▼腦癇症診斷檢查：（按圖👇👇👇）

6. 腦癇症的預防方法？

日常生活中建立良好的生活習慣有助預防腦癇症，包括：

• 不吸煙，少喝酒，勿濫藥

• 睡眠充足：最少要睡7至8小時

• 飲食均衡，保持適當體重

• 學習減壓方法

• 在安全的情況下多運動

（資料來源：香港腦科基金會）

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