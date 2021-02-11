護肝湯水｜捱夜傷肝脫髮眼乾　無花果淮山湯8食療養肝幾點前瞓？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-11 21:00

農曆新年長假期，或會通宵玩樂，但捱夜傷肝，可致脫髮、脾氣暴躁、面色差等。捱夜傷身，應該如何調理？即學護肝茶飲和湯水養生！

都市人經常捱夜晚睡，十分傷肝，註冊中醫師潘咨遐指，晚上11點至凌晨3點是氣血流注於膽經和肝經的時間，若這段時間不休息，會不利於肝膽的排毒和代謝。肝主疏泄又藏血，如果持續睡眠不足，陰陽不調和，亦會影響脾、腎功能，致缺乏精力、疲倦、面色差，甚至出現脫髮等問題。

一旦晝夜節律被干擾，健康就會受影響。（Unsplash／vheath）

▼捱夜對肝腎的影響：（按圖👇👇👇 ）

捱夜別吃公仔麵？

捱夜宵夜吃什麼好？捱夜本身是是傷身的行為，所以要在飲食方面多加注重均衡和營養，要時時補充水分、脂肪、蛋白質以及含有維他命B雜的食物。

另一位中醫師吳宛容則提到，若真的無可避免要捱夜，便應避免吃即食麵等含防腐劑過多的加工食品，以避免再讓肝臟帶來更多負擔。

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養肝茶：杞子菊花茶、山楂洛神花茶、桂花烏龍參茶

肝臟變差可致百病叢生，既然肝臟對健康如此重要，有什麼茶飲和湯水可有助養肝？

▼杞子菊花茶特別適合眼睛乾澀和易發怒的人士：（按圖👇👇👇 ）

▼山楂洛神花茶特別適合睡眠差、頭痛、耳鳴和眼乾的人士：（按圖👇👇👇 ）

▼桂花烏龍參茶特別適合胸口和身側脹痛、腹脹的人士：（按圖👇👇👇 ）

下火抗疲倦：花旗參茶

此外，潘醫師提出，飲花旗參茶雖然不能補肝，但可助捱夜後降火，紓緩捱夜後常見症狀。花旗參屬補氣且偏涼，可緩減陰虛火旺的症狀，包括疲倦、眼乾、口乾。但不適宜經常煙酒、實熱者（牙肉腫痛、面紅、口乾、口臭、生「痱滋」等）的人士，飲用後降火效果欠佳，且有機會加重症狀。

做法：花旗參7克加250毫升熱水，以熱水焗

注意：忌睡前飲用、感冒人士慎服

花旗參茶下火，緩解捱夜後不適。（資料圖片）

養肝湯：石斛玉竹瘦肉湯、蟲草花無花果百合瘦肉湯、無花果淮山蓮子瘦肉湯、玉竹雪耳杞子鷓鴣湯

除了茶飲外，有一些護肝湯水也有助紓緩捱夜帶來的不適。

▼石斛玉竹瘦肉湯特別適合食慾不振和消化不良的人士：（按圖👇👇👇 ）

▼蟲草花無花果百合瘦肉湯特別適合口乾、失眠的人士：（按圖👇👇👇 ）

▼無花果淮山蓮子瘦肉湯特別適合鼻敏感、氣管敏感、胃脹的人士：（按圖👇👇👇 ）

▼玉竹雪耳杞子鷓鴣湯適合口乾、皮膚痕和消瘦的人士：（按圖👇👇👇 ）

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▼同場加映：捱夜除了傷肝傷脾，更會使人易胖？（按圖👇👇👇 ）

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