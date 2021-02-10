糖尿病｜不吃早餐睡眠不足5個壞習慣血糖降不下　宵夜就要食呢啲

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-10 10:02

由於社會的進步，無論是飲食或各種生活習慣，使得高血糖的症狀普遍存在於現代人，糖尿病的罹病年齡也逐漸下降，而無論是否已是糖尿病友，如何降血糖應是大家都相當關心的話題，雖然多數人都曉得避免高升糖的飲食來控制血糖，但很多生活中的壞習慣可能我們都很少察覺，建議多注意下列這五個常被忽視、卻又相當常見的不良習慣，將能夠幫助民眾降低血糖、遠離糖尿病和防止症狀惡化。 文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼5大壞習慣令血糖降不下來（按圖率先了解👇👇👇）

1. 飲用過多含糖飲料、果汁和隱形糖

不加節制地喝軟性飲料和果汁，就可能導致血糖居高不下，而且很多人都以為果汁對健康相當有益，忽視了果汁的高含糖量，不過根據國際知名醫學期刊《刺針糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology ）所發表的文章指出，果汁含糖量和整體熱量和其他含糖飲料相當，一杯250 c.c.的蘋果汁和可樂，大約各含26克和26.5克的糖，因此建議口渴時，白開水、無糖茶或黑咖啡等無糖飲品是較佳的選擇；此外，日常飲食中其實充斥著不少的「隱形糖」，特別是口味重的料理，常常都添加了許多糖份，其他像是蜂蜜、沙律醬、或各種食物沾醬（如：醬油膏），這類看似無害的沾醬或食物也含有不少糖份，建議食用前查明食品包裝或利用一些紀錄熱量的手機App，都能夠更清楚該食物的糖含量，並考慮使用其他食材或沾醬來替換，避免食用過量的糖份，例如使用橄欖油或醋來代替沙律醬也是不錯的選擇。

2. 久坐缺乏運動

世界衛生組織（WHO）的報告指出，未來20年裡，亞洲國家的糖尿病例將上升到90%，高登蓋力亞博士（Dr. Gauden Galea）就表示，十年來，越南河內的糖尿病患者增加了一倍，原因在於，在這個城市，人們喜歡騎電單車而不是單車，簡單來說較少運動的人，罹患肥胖的風險，比那些勤勞騎單車、散步或做其他運動的人更高，而肥胖是高血糖和糖尿病的主要危險因子之一。

相關文章：肥胖｜久坐腰圍粗血壓高又肥得快？代謝症候群5大指標自我檢測👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

3. 熬夜或睡眠不足

如果每天睡眠時間不超過六小時，新陳代謝就會受到阻擾，糖尿病就會無法控制。更嚴重的是，睡眠不足也會刺激血液的荷爾蒙而產生飢餓感，接著就是導致體重增加囉，這就是為什麼睡眠是優先考量的重要原因。

4. 不吃早餐

在現代人忙碌的生活中，有時候不得已會跳過不吃早餐，而且日復一日成了習慣，但是糖尿病人或血糖不穩的族群，除了飲食的內容，也應該要注意規律的進食，才不會讓血糖的起伏過於劇烈、產生惡性循環。

5. 亂吃宵夜

一般不建議糖尿病人在晚餐後又吃宵夜，一個原因是，大部分的宵夜外食都相當不健康，很可能會導致體重增加或血糖波動；另外如果晚上進食時間太晚，可能會導致第二天早上的血糖值飆高，因此，如果你想在晚餐後滿足一下嘴饞，建議可以先觀察一下自己的血糖值，依數值來調整飲食，不過一般來說，建議選擇一些低升糖或較健康的食物，例如一小顆的蘋果、一小杯牛奶、豆漿或一小把堅果。

糖尿病前期或是糖尿病友，除了一定要遵循醫師的指示服藥和搭配正確飲食，避免上述這些不良習慣肯定也會幫助你控制病情，而一些研究也認為糖尿病是一種極為複雜的疾病，因為即便身體攜帶糖尿病基因，也未必會有糖尿病，因此，建立良好生活型態和避免上述的不良習慣，對糖尿病之預防和治療都極為重要！

相關文章：糖尿病｜苦瓜芽菜10種食物改善高血糖 白蘿蔔加1樣食材強化血管👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

糖尿病飲食計畫！3方法教你規劃糖尿病菜單

罹患糖尿病需戒甜食控血糖？常見的糖尿病的迷思

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何降血糖？這5個壞習慣害你血糖降不下來】