賀年糕點｜芋頭糕3片=2.5茶匙油！代糖年糕升糖指數高糖尿要小心?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-10 21:00

農曆新年常見的應節糕點有蘿蔔糕、年糕、芋頭糕等，這些糕點雖然美味，卻往往暗藏高脂高糖高鈉的陷阱。除了要了解哪款最高脂、最高卡、最高糖之外，哪些人不宜吃年糕？如果想以糕點代替吃飯，應該如何換算？進食分量應該如何拿揑？

在購買新年糕點時，應比較營養標籤，選擇較低脂、低糖、低鈉的糕點。（受訪者授權提供）

蘿蔔糕、年糕、芋頭糕、紅棗糕、馬蹄糕都是常見賀年糕點，市面上的選擇繁多，究竟如何選擇吃得健康？葵青地區康健中心註冊營養師（澳洲）張佩斯指，在購買新年糕點時，應比較營養標籤，選擇較低脂、低糖、低鈉的糕點。

宜選：（按100克計算）

脂肪：<3克 糖分：<5克 鈉質：<120毫克

不宜選：（按100克計算）

脂肪：>20克 糖分：>15克 鈉質：>600毫克

新年糕點熱量及鈉含量比併

▼在眾多新年糕點之中，最高卡路里及鈉含量的是哪一款？（按圖👇👇👇）

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5款年糕之中，以紅棗糕的熱量最高，每3片有379.85千卡，相等約1.5碗飯，而且其糖分亦排倒數第二，有37.98克，約7.5粒方糖。雖然蘿蔔糕的熱量最低，3件約259.9千卡，約1碗飯，不過鈉含量最高，有1080毫克，即約2.7克鹽，已佔一天鹽份建議攝取量的45％。

新年糕點脂肪及糖分比併

▼新年糕點最高脂及高糖的是哪一款？（按圖👇👇👇）

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芋頭糕的脂肪最高，每3片有12.63克脂肪，約2.5茶匙油，而片糖年糕則最低，只有1.19克脂肪，約0.2茶匙油。而片糖年糕的糖分則是五款之中最高，有39.51克，約7.9粒方糖，比最低的芋頭糕約0.8粒方糖多近10倍。

注意：以上資料只供參考，因為營養成份會因不同食物製造商所採用材料的多寡而有改變。

低糖糕點高脂陷阱

市面上不少糕點有「低糖」標籤或使用代糖，不過，糖尿病人士仍要注意進食分量，而且低糖的糕點亦可能有高脂陷阱。

1.以為低糖忘記控制分量：

由於年糕都用糯米粉做，即使改用代糖，升糖指數仍高。糖尿病患者、高三酸甘油脂人士都只宜淺嚐。

▼同場加映：高血糖人士會出現什麼症狀？（按圖了解👇👇👇）

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2. 較低糖未必等同最健康：

例如市面某款椰汁年糕比起其紅棗年糕的糖分低約12克（每100克計），但它的脂肪及飽和脂肪含量更高，如進食3件共重200克的椰汁年糕，便攝取了24.4克脂肪（約5茶匙油 )及14.4克飽和脂肪。

由於總脂肪及飽和脂肪每日攝取量應分別少於總能量的30%及10%。如一位中年靜態生活的女士每日需要1500卡路里，每日應限制總脂肪及飽和脂肪攝取量分別少於50克及16.6克，如她進食了3件椰汁年糕後，就攝取了總脂肪及飽和脂肪分別上限的五成及九成。

市面某款椰汁年糕比起其紅棗年糕的糖分低約12克（每100克計），但它的脂肪及飽和脂肪含量更高，每100克含12.2克脂肪及7.2克飽和脂肪。（受訪者授權提供）

3. 代糖年糕不代表可以多吃：

市面某一款代糖年糕每100 克提供 58.4克碳水化合物，相當約 1碗白飯。

代糖年糕碳水化合物含量也可以很高，進食時需要注意份量。（受訪者授權提供）

新年糕點進食貼士

張佩斯提醒，三高人士、糖尿病、心臟病患者在新年期間，每日建議最多進食兩至三件糕點。如進食過量有機會令高血糖、血脂和血壓的問題加劇。

▼進食新年糕點時有什麼需要注意？三高人士、糖尿病等人士又可以吃多少？（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 三高人士、糖尿病、心臟病患者要識換算

換算方法

如正餐進食：

三件手掌心大小的蘿蔔糕、芋頭糕：換算為大半碗飯

兩件手掌心大小的年糕/紅棗糕 : 換算為一碗飯

如平時下午有進食小食的習慣：

可吃一至兩件糕點取代

▼同場加映：糖尿病人要避免的食物（按圖了解👇👇👇）

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2. 有吞嚥困難人士不可吃年糕。由於年糕黏度高，有吞嚥困難人士會因喉部肌肉控制欠佳而增加誤吸風險，導致「落錯格」或「濁親」。

3.用蒸、微波爐、焗代替煎的方法翻熱，以減少油分攝取。

4.進食時減少加入過量醬料及調味料，例如辣椒油、辣椒醬等。

5.為了避免攝取過量的糖分，拌吃的飲品應避免高糖的飲品，例如汽水和加糖果汁，應用清水、清茶、花茶、綠茶等代替。

張佩斯指，所有年糕都用糯米粉做，即使改用代糖，升糖指數仍高。糖尿病患者、高三酸甘油脂人士都只宜淺嚐。（受訪者授權提供）

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