黑朱古力糖檢測｜21款黑朱古力Kit Kat最高是最低174倍　邊款最低

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-13 19:00

情人節、農曆新年送禮必備點少得朱古力，市面上有不同口味朱古力，牛奶朱古力、黑朱古力、咖啡朱古力等，不少人怕肥怕甜會選擇黑朱古力。黑朱古力必定較低糖？小心跌入高糖陷阱，誘發糖尿病和心血管疾病。

黑朱古力一般指約70%或以上的可可含量朱古力，味道較普通牛奶朱古力苦澀，那就代表糖分低？我們在AEON、百佳等超級市場隨機挑選了18款黑朱古力，檢測當中的糖分，發現大部分竟屬高糖食物。根據食安中心，每100克食物含高於15克糖便屬高糖食物。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

我們隨機挑選了市面黑朱古力，檢測當中的糖分，發現大部分屬高糖食物。（GettyImages）

市面上的黑朱古力，常見的KitKat奇巧黑朱古力、麥提莎黑朱古力都是含糖量最高的黑朱古力，每100克含有約9至10粒方糖，平均一件一粒糖。

▼黑朱古力糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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黑朱古力糖分高？

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。

不過，市面上也有部分黑朱古力低糖。根據食安中心，每100克或毫升食物含不超過5克糖便屬低糖，以下是市面隨機檢測的低糖朱古力。雖然「VALOR無添加糖軟心黑朱古力」和「VALOR無添加糖70%黑朱古力」聲稱無糖黑朱古力，但在營養標籤上仍標示含有少量糖成分。

▼低糖黑朱古力：（按圖了解👇👇👇）

黑朱古力降血壓、中風風險

適當食黑朱古力對身體有益，朱古力除了幫助我們減壓，更可降低患慢性疾病的風險，例如心臟病和中風。

▼黑朱古對健康的益處：（按圖了解👇👇👇）

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