止痛藥｜愈食愈頭痛？飯前食傷胃　服止痛藥3大原則點食最有效？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-11 11:06

頭痛是很常見的症狀，牙痛則是疼起來要人命的疼痛，而經痛更是眾多婦女一個月要承受的痛苦夢魘，碰上了這些惱人的疼痛問題，許多人第一個反應就是去藥房買止痛藥吃，以減緩與壓制疼痛感。往往不知不覺止痛藥吃過頭了，就出現了「藥物服用過量頭痛」（Medication Overuse Headache，MOH）的後遺症。

全台有25萬人受藥物過度使用頭痛之苦

外國研究期刊指出，藥物過度使用造成的頭痛是第6大造成疾病負擔的神經內科疾病（偏頭痛是第2名）。台灣本土研究發現，藥物過度使用頭痛的發生率約佔總人口1.1%，換算全台約有25萬人深受這種頭痛的痛苦。

更嚴重的問題是，藥物過度使用頭痛的病患，其腦部的神經內分泌物質，還有正子攝影（18F-FDG PET）下的腦部活性，都會產生改變，且有相當高的比例會出現焦慮、憂鬱等負面情緒的精神障礙問題。

你有藥物過度使用頭痛的症狀嗎？

根據最新版國際頭痛診斷標準（ICHD-3beta），藥物過度使用頭痛的診斷症狀有2個：

1. 是病患本身有每個月15天以上的頭痛（可能是各種原發性頭痛，例如偏頭痛或緊張性頭痛）。 2. 在超過3個月的時間裡，使用超量的止痛藥。

由於3大類止痛藥中的Acetaminophen與非類固醇消炎止痛藥在一般藥房中都可以買得到，使得止痛藥可以輕易取得，因此也容易導致止痛藥物使用泛濫的問題，進而造成藥物過度使用頭痛的病症。

使用止痛藥時切記3原則

所以，在使用止痛藥時，要切記以下三項原則，以免服用過量為害健康。👇👇👇

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一、止痛藥飯後再吃，避免腸胃不適：

止痛藥會使胃黏膜保護因子受到抑制，對於老人、曾有胃潰瘍、腸胃出血或其他胃部不適者，服用止痛藥發生腸胃不適副作用的比例較高。所以建議止痛藥要在飯後服用，以改善或避免腸胃不適的症狀。

二、頭痛症狀愈輕止痛藥愈有效，切忌與其他藥物混用

止痛藥愈早吃藥效愈好，例如輕度頭痛時吃藥，效果可達80%，重度時吃藥，效果只有30%，最好是遵照醫生處方的劑量服用止痛藥，切勿自己額外服用其他成藥或多餘劑量，以免導致肝腎傷害。

三、每月服用止痛藥不可超過8天：

為了避免藥物過度使用頭痛的發生，一個月止痛藥最多不可以超過8天（不是8次），當天服用次數並無特殊限制，但原則上還是不要超過8次。有研究發現，止痛藥物過度使用造成頭痛加劇，通常是一個月需吃止痛藥大於10天以上。

所以，如果頭痛症狀過於頻繁，出現藥物過度使用頭痛的病患，應該到專門的頭痛門診就診，由神經內科醫師協助減藥，並給予適當的頭痛預防藥物，或是住院進行戒除止痛藥的療程。

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