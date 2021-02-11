高血壓｜臉紅頸粗未必高血壓！糖尿更年期或有呢7種病怎算頸粗？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-11 17:02

田小姐是個外商公司的業務經理，生活規律也維持運動習慣，但最近卻被同事發現在辦公室經常臉部脹紅，原以為是自己得了高血壓，結果到醫院看心臟科，做了所有檢查卻查不出異樣，最後經過醫師詳細問診，才確定她發生了自律神經失調的問題。

臉紅脖子粗可能是疾病的徵兆

很多人在生氣，跟人爭執的時候常被形容為「臉紅脖子粗」，代表自己憤怒的情緒，但事實上臉紅與脖子粗，並不只是面對外界壓力的一種生理反應，更可能代表你的健康出了問題，身體正潛伏著某些疾病。

脖子到底多粗才算正常？

先談脖子粗的問題，到底怎樣才算脖子粗？測量的方式是以個人的喉結為起點，水平圍繞至頸部後面的第七頸椎，也就是頸部的上方，然後再繞回起點，就是頸圍的長度。

根據醫學界的估算，如果男性的頸圍超過38公分，女性頸圍超過35公分，就是超過脖子寬度的正常值，可能會出現下面的幾種疾病。

▼脖子粗、臉紅可能出現的疾病（按圖率先了解👇👇👇）

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脖子粗可能出現的疾病

一、甲狀腺疾病：

甲狀腺疾病最明顯的症狀就是脖子變粗，原因可能是甲狀腺囊腫或甲狀腺結節，可分為單一腫塊和多發結節。良性結節不斷長大，影響外觀就是俗稱的大脖子，嚴重可能壓迫氣管，造成呼吸不順，或吞嚥困難。惡性病變多半是新生結節或原有的結節在短期內迅速增大。

二、睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）：

美國波士頓大學的研究發現，人體頸圍的大小與睡眠窒息症相關，脖子粗短、下巴短小的人，是睡眠窒息症的高危險群，如果還存在氣管狹窄的問題，罹患睡眠窒息症的機率就會更高。

三、代謝症候群：

從現代醫學的角度來看，頸圍跟頸動脈內膜的厚度有很大的關係，脖子粗代表頸動脈血管很厚。當頸動脈血管變厚，血管的管腔就會變狹窄，血流速度變慢，就會造成後續的代謝問題，出現代謝症候群的機率極高。

蘇格蘭所進行的一項研究，追蹤約6000人5年後發現，「代謝症候群」患者得心臟病的機會，為一般人的2倍，得糖尿病的機會更超過3倍。

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臉紅可能出現的疾病

再來談談臉紅的問題，臉紅可分為「生理性臉紅」與「病理性臉紅」，前者可能是因為情緒波動或喝酒，至於病理性臉紅，則可能出現下面幾種疾病。

一、高血壓：

高血壓患者由於心臟擴大、心肌肥厚、心肌收縮能力增加，造成心臟排出血量增加，從而引起患者臉部血管擴張充血，所以「面色通紅」可能是血壓控制不佳的表現之一。

二、更年期症候群：

50歲左右的中年女性在停經前的1到2年，常常會出現陣發性的面部潮紅潮熱，不由自主地臉紅發熱，成為更年期症候群的症狀之一。

三、紅斑性狼瘡：

紅斑性狼瘡是一種多系統、多器官並有多種自身抗體出現的自身免疫性疾病，80%的病例會出現皮膚損害，其中以皮疹最為常見，典型症狀是發生在臉部的蝶形紅斑，對稱性分布於雙側面頰和鼻樑，看起來就像臉色泛紅，女性發病率高於男性。

四、自律神經失調：

自律神經失調會導致出現身心症狀，容易緊張、焦慮，晚上睡眠品質不好，白天則容易心悸、胸悶，胸痛，產生類似腦中風病況，並出現臉脹紅的狀況。

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