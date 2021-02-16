糖尿病｜雞蛋拌飯助降血糖4好處　醫生教3食法更有效蛋白先拌飯？

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-02-16 08:00

雞蛋好處多，一日三餐總有雞蛋的蹤影。日本健康雜誌《安心》除了請來專家解釋雞蛋對身體種種益處外，還推介大家雞蛋拌飯的食法，可有助降低血糖。不過，有一個步驟不能少。究竟怎樣才是最佳食法？怎樣吃才有效降血糖？

雞蛋拌飯有助降血糖。（資料圖片／龔嘉盛攝）

日本網站かぽれ上載了旗下健康雜誌《安心》其中一則內容，引述日本My City Clinic院長平澤精一醫生分享雞蛋拌飯食法和好處。

一日可以食幾多隻雞蛋？

不少人為免膽固醇過高而不吃蛋，反而會令人體內的總膽固醇和鋅不足，繼而加速衰老，荷爾蒙失衡，甚至增加動脈血管硬化的風險。面對這些病人，平澤醫生都會建議他們每日食2-3隻雞蛋。平澤醫生解釋，飲食中攝取的膽固醇和血液中的膽固醇濃度並沒有直接關係，一般人都能在體內自行調節，美國心臟協會及美國全民飲食指引，亦早已剔除每天不應攝取多於300毫克膽固醇的限制。

▼蛋黃除了膽固醇，還有什麼營養成分？和蛋白又有什麼不同？（按圖了解👇👇👇）

+ 22 + 22 + 22

相關文章：【雞蛋營養】蛋白吃太多易痛風？蛋黃可防心臟病？黃白營養大比拼

一日究竟可以吃多少隻蛋？（pixabay）

雞蛋拌飯的好處

雞蛋料理變化多端，在芸芸菜式之中，平澤醫生最推薦的是「雞蛋拌飯」，因為雞蛋拌飯不需要繁複的烹調過程，最容易培養成每日的飲食習慣，他自己也每天以雞蛋拌飯作早餐，開展健康的一天。他指不少患者建立了食雞蛋拌飯的習慣後，身體、皮膚和頭髮等都比以往更好更年輕。

▼雞蛋富含多種營養，雞蛋拌飯除了可以促進新陳代謝還有什麼好處？（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 預防心臟疾病

由於米飯被雞蛋包裹進食，雞蛋的蛋白質和脂肪等能有效抑制飯後上升的血糖水平，防止血管壁受損、腦梗塞、心肌梗塞等一系列因為血糖急升而引致的疾病。

2. 促進新陳代謝

雞蛋含豐富鋅質，能促進新陳代謝，減慢衰老，缺乏鋅除了會使傷口癒合變慢外，亦會影響性功能，特別是男性精子數量及品質。鋅質亦能幫助人體生產睪酮，不論男女，睪酮可以強化肌肉和骨骼，也可以抑制動脈血管硬化，在身體擔任重要的職責。

3. 控制血糖水平

充足的鋅也能促進胰島素分泌並穩定其構造與功能，藉此控制血糖水平，預防糖尿病。

4. 增強記憶力

雞蛋含有助改善記憶衰退的膽鹼，補充膽鹼或許能夠對抗阿爾茨海默病。

▼食蛋對身體十分有益，不只有助增強眼睛健康，還可降心臟病和中風的風險，《Healthline》報道就列出食蛋的10大益處（按圖）：

+ 22 + 22 + 22

相關文章：【蛋營養】每日食蛋減中風風險26%！護眼防心臟病一文看清9大益處

雞蛋拌飯是最佳食法？

為了讓大家可以更好吸收營養，平澤醫生給大家三個食用貼士，能更有效地攝取營養。

▼雞蛋拌飯好處多，但過程再做多少少，就可以更加充分地吸收到當中的營養。（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 先落蛋白後落黃

生的蛋白含有蛋白質卵白素（Avidin），它會和蛋黃的維他命B7結合，阻礙吸收。因此，只要先加蛋白到熱米飯攪拌，及後再加蛋黃，就能夠阻止蛋白質卵白素和維他命B7結合而流失養分。

2. 混入糯麥

此外，平澤醫生建議大家煮飯的時候可混入糯麥，皆因糯麥比白米少糖，而且含豐富的鋅質鎂質等礦物質，食物纖維量更差不多是白米的20倍。食物纖維除了可抑制腸道吸收糖分，更有整腸的效果。糯麥的煙韌口感有別於一般的白米，可能需花多些時間咀嚼，進食時間延長就更容易有果腹感，方便控制食量。

3. 早上食最好

雞蛋拌飯其實沒有硬性規定要在哪個時段進食，但平澤醫生指，早上食是最好吸收營養的時機。而且以雞蛋拌飯作早餐，更可預防在接下來的午餐後血糖飆升的狀況，可謂是一石二鳥。

若然你對食生蛋有顧忌，擔心染上沙門氏菌，美國疾病控制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議若要製作生蛋料理，應盡量購買經過巴士德消毒法殺菌的雞蛋。巴士德消毒法，是用60-90°C短暫加熱方式去殺死微生物，以達到保質效果。

▼按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰

+ 10 + 10 + 10

相關文章：【蛋料理熱量】炒蛋比荷包蛋肥？營養師建議2種煮法最啱做早餐

（參考資料：かぽれ）