腰痛｜翹腳坐骨盆斜坐骨神經痛　一個動作3大功能減腰痛穩定經期

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-02-13 10:02

在忙碌的生活中，總是會有喘不過氣的時候，因此，有些人會靠著暴飲暴食來紓壓心情，但這樣的方式不但沒有放鬆，反而讓自己發胖以及影響健康。瑜伽束角式（Cobbler Pose）能助於緩解壓力大導致的內分泌失調，對女性來說更加有幫助。它可以促進血液對於盆腔和腹腔的供給，有效的滋養了女性的子宮和卵巢來平衡身體激素，此外，對身體還有其它益處。

▼瑜伽束角式好處（按圖率先了解👇👇👇）

伸展大腿內側

許多需要跑跑跳跳的運動員，都需要強而有力的大腿肌群進行，當長期過度在使用時，就會造成肌肉緊繃，這時必須透過伸展來拉開沾黏的肌肉。束角式能有效伸展到大腿內側肌肉，幫助肌肉恢復彈性且增加腿部的靈活度，還能提升下次運動表現。此外，對於髖關節的健康也有幫助。髖關節是人體中能保持穩定、控制旋轉的重要關節之一，對於許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健以及健康的髖關節才能讓表現更加出色。束角式能有效伸展到髖關節，並且增加身體穩定度、平衡感，還能預防髖關節受傷。

改善不規則經期

許多女性都有月經不規則的困擾，所以各式各樣的偏方或是治療方式都有人想去試，其實，月經不正常就如同發燒一樣，只是一個病徵而已，如何找出潛藏在背後的病因並且加以治療才是重點。但造成的原因很多，像是現在忙碌的工作壓力、不正常飲食、或是疾病等都會造成，除了開刀、吃藥外都會有潛在的風險。透過瑜伽束角式能有效改善此症狀，除了能改善經期不規律，還可以增進卵巢功能、並且減少女性分娩時的疼痛，定期適當地做，相信幫助非常大。

緩解坐骨神經疼痛

許多喜歡翹腳或是二郎腿的女性，都會有骨盆傾斜、長短腳等問題，長期下來就會有下背痛、坐骨神經或是椎間盤凸出等問題，進而導致腹腔內的子宮、卵巢運作時出現障礙。對於懷孕時期的女性，必須挺著有2-3公斤的肚子，這段時間對腰部的壓力也會增加許多，所以這時準媽媽們，也會時常出現腰酸背痛等情況，甚至在生產完時，骨頭也會跑位。束角式可以幫助大腿外旋，採漸進式來伸展骨盆、髖關節以及大腿內側肌肉，進而緩解緊繃的肌肉和坐骨神經疼痛，將脊椎、骨盆拉回身體正確位置上。

如何做束角式

步驟1：坐在瑜伽墊上，雙腳盤開，腳掌對齊。 步驟2：背部打直，雙手抓住腳掌。 步驟3：將身體慢慢往前傾，停留5～10個呼吸後休息。

相關文章：【腰痛】椎間盤突出因長期趴睡蹺腳引致？點企點坐防腰痛6大須知

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

拜月式幫助改善睡眠 安定心寧

適當延長離心與向心時間 將能增加肌肉刺激與感受程度

【本文獲「運動星球」授權轉載。】