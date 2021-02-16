肺癌｜3成患者初期不咳嗽　聲沙常感冒5個非肺部症狀眼皮垂都係

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-17 16:38

一想到肺癌症狀，「咳嗽」一定是會被提到的。但其實在早期時，有1/3的肺癌患者也不會咳嗽，大家更需要注意的，是肺癌腫瘤帶來的免疫力下降，所以頻繁感冒是更需要被注意的點。

▼肺癌的特殊症狀（按圖了解👇👇👇）

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非肺部的症狀

雖然一聽到「肺癌」，想到的症狀都會跟「肺部」有關，比如像是咳嗽、胸悶胸痛等，但其實根據統計，有1/3的肺癌患者在早期的時候，根本就是「不咳嗽」的；再加上肺癌腫瘤生長的位置不同，影響到的位置、器官也都不同，還會產生各種不同的特殊症狀。

- 頻繁感冒 - 食慾不振 - 眼皮下垂、頭臉水腫 - 聲音沙啞 - 體重莫名減輕

看到「頻繁感冒」也是肺癌的可能症狀之一，不過其實這邊提到的是「頻繁」感冒。因為肺部除了提供身體氧氣之外，還會維持身體的免疫，所以會在1個月內感冒2~3次以上，表示肺部遇到了「大問題」導致無法維持正常運作，很有可能就是癌症腫瘤造成。

在肺部下方的腫瘤，容易壓迫到中樞神經或是腸胃道，造成食慾下降、噁心想吐，或是一些腸胃道的其他症狀，食量甚至會比以前少了1/3以上。

在1個月內感冒2~3次以上，表示肺部遇到了「大問題」導致無法維持正常運作，很有可能就是癌症腫瘤造成。（Brittany Colette/Unsplash）

而肺部的血液接下來是送往頭部、上半身，所以如果腫瘤剛好卡在血管的位置，就會造成血液的「塞車」，引起上半身的水腫，尤其是血管多的地方，像是頭、臉、眼皮的位置；嚴重一點，甚至連手臂都會開始水腫。

而肺部上方的腫瘤，因為容易壓迫到喉嚨的神經，聲音就會常常莫名的「啞掉」，或是變得很粗糙、刺耳，必須要清喉嚨才有辦法好好說話；嚴重一點，甚至會覺得吞嚥困難，覺得喉嚨好像卡著什麼東西一樣。

體重莫名減輕則是最常見的肺癌症狀，因為腫瘤是一個不正常長大的組織，需要特別多的血液、特別多的氧氣、特別多的營養；而肺癌，剛好腫瘤又是在血流豐富的肺部，所以能快速的把身體的養分全部搶走，體重下降會非常明顯，幾乎所有的其他症狀都會包含體重減輕。

雖然特別症狀、肺部症狀都分成很多種類，但基本上，每個人產生的症狀不會完全一樣，所以不管是哪一種症狀，只要那些症狀持續3周以上、而且沒有改善的狀況，就應該去做一次低劑量電腦斷層檢查。

跟肺部相關的症狀

不過因為腫瘤是生長在肺部，在一開始、腫瘤還沒有長大到壓迫其他器官的時候，造成的主要就是肺部的症狀。根據統計，有65％的肺癌患者是從「久咳不癒」的症狀先開始，如果又出現了其他的症狀，那就要注意該去做個肺部檢查了。

- 咳嗽有痰：超過3周以上、一直都沒好的咳嗽，就叫「久咳不癒」，大部分會是有帶痰的咳嗽，即使沒有帶痰，也會覺得喉嚨卡卡的。

- 喘、呼吸急促、呼吸困難：因為腫瘤壓迫到血管，讓身體的氧氣減少，所以會覺得呼吸不順暢。

- 胸痛：腫瘤壓迫到胸口，讓肺部開始有積水的狀況，或是腫瘤破裂引起胸痛。

- 咳血：腫瘤破裂之後的出血，或是壓迫到支氣管周圍的血管，引起吐血。

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