CBD「大麻二酚」竟成護膚新趨勢？暫未有規管消費者應小心使用

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-10 11:00

近年在美容界，特別是外國興起 CBD「大麻二酚」的護膚新概念，不少品牌也陸續推出CBD的相關產品如：潤膚膏、面膜及面霜等。坊間聲稱這種成分有抗炎、修復，抗氧化、甚至改善濕疹的作用，令不少消費者也為之瘋狂。到底CBD是否真的有效？本文請來皮膚科專科陳厚毅醫生，為大家剖析CBD的功效以及使用時的注意事項。

到底什麼是CBD？會跟大麻一樣上癮嗎？

CBD代表「大麻二酚」，是大麻活性成分中第二大流行的物質。大麻最常見的化合物是四氫大麻酚 (THC) 和大麻二酚 (CBD)。在香港，THC被列為毒品藥物，但因CBD是不帶精神活性成分的萃取物，所以則不受《危險藥物條例》管制。

THC會使人精神亢奮及迷幻，產生上癮的感覺，而CBD則屬非精神活性 (non-psychoactive) 成分，故此並不會有上癮的跡象。但香港保安局曾指出，由於提煉純大麻二酚的過程困難，產品很可能同時含有受管制的四氫大麻酚，若產品中含有THC，有機會令使用者慢慢染上毒癮，故業界應避免進口或生產有關產品，以免觸犯法例。

（圖片：smallcaps）

另外，根據美國食品藥品監督管理局(FDA)，現時FDA僅批准了一種CBD產品，一種處方藥產品，用於治療兩種罕見的嚴重形式的癲癇病，而將CBD添加到食物中或將其標記為膳食補充劑來銷售CBD是違法的。

CBD對皮膚有實質療效？ CBD還可以治療……？

有部分CBD產品在美國是可合法銷售，例如美容產品。由於CBD具有內源性大麻素的結構(Endocannabinoid)，所以可以達到抗氧化和抗炎症的功效。但如何定義產品是否合法仍充滿灰色地帶。儘管如此，CBD的美容產品在沒有充足的醫學療效實證下，依舊受到不少用家支持。

除了外塗的CBD護膚品，也有口服的CBD產品，用於放鬆、助眠、鎮靜，甚至止痛的功能。但世界各地對安全服用的劑量仍未有統一的指標，消費者應小心服用，避免出現副作用。

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CBD產品適用於任何類型皮膚？懷孕或哺乳女性應避免使用

坊間有傳CBD的消炎成分可治療玫瑰痤瘡及暗瘡等皮膚問題，但皮膚科專科陳厚毅醫生指出，暫時沒有充足CBD用於治療皮膚的醫學研究。由於目前沒有足夠的可靠信息得知CBD是否安全，加上CBD有很多替代產品，故消費者可先選用其他產品。另一方面，CBD雖然是天然成分及植物提萃的產品，但也會有機會產生敏感的情況。建議消費者在使用前，應測試皮膚有否敏感的情況，若果出現敏感的情況如：紅腫及痕癢，應盡快求醫並立即停用產品。

（圖片：ameblo）

儘管CBD通常耐受性良好，但仍然會引起副作用，例如口乾、腹瀉、食慾下降、嗜睡及疲累；亦有機會與消費者正在服用的其他藥物（如：抗凝血藥）產生對沖作用。

需特別注意的是，根據美國國家醫學圖書館對CBD在安全隱患的研究，CBD對正在懷孕或哺乳的女性可能不安全，甚至有機會對胎兒或嬰兒有害。為保持安全，應避免使用。

CBD或成為未來新興護膚品的大趨勢？

香港人一向熱衷於嘗試新事物新產品，但CBD對用於皮膚管理的實際療效仍有待觀察。「使用多少含量或濃度才屬於安全範圍？濃度越高、成效越高？」等疑問仍未有足夠科研能作實。不過相信未來會有更多CBD的臨床研究和試驗，及爭取在香港謀取合法地位和規管會使CBD的美容產品成為熱潮。屆時，消費者將有更多可靠的選擇。

陳厚毅醫生，香港註冊皮膚及性病科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）