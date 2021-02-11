【腦瘤】打麻雀自摸食唔到糊？　手腳無力腦瘤10大症狀初期似中風

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-11 19:44

打麻雀相信是不少人農曆新年的必備節目，與親友歡聚之餘也想發個新年財。不過，如果你總是輸，甚至有糊食唔出，可能不是你運氣差，而是身體有問題。台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集講到，一名男子在打麻雀時本來自摸食糊，卻打不出牌，之後發現原來患上神經膠質細胞瘤。

一名台灣男咖啡師與親友打麻雀時，明明自摸食糊，但一直打不出去，求醫後始發現罹患第四期的神經膠質細胞瘤。（圖片非當事人／《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

打麻雀打極都輸可能有病？神經外科醫師顏君霖在TVBS節目《健康2.0》中分享，一名台灣男咖啡師平時身體沒問題，有一次與親友打麻雀時，明明自摸食糊，但一直打不出去，白白錯失機會，加上當時開始出現頭痛，於是求醫，始發現腦部有第四期的神經膠質細胞瘤。他之後接受手術、化療、電療，手術後第5個月有改善，惟第9個月再復發，並在1年半的時候不幸離世。

腦瘤可分為兩種成因︰

1、原發性腦瘤︰從腦部細胞長出來的腫瘤，較常見的是膠質細胞瘤。

2、轉移性腦瘤︰常見由肺癌或乳癌轉移過來。

腦腫瘤令人聞之色變，不少名人亦曾患腦腫瘤。

▼曾患腦腫瘤的名人有哪些？（按圖 👇👇👇）

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腦瘤症狀

膠質細胞瘤非常少見，顏君霖醫師表示，大約十萬至二十萬人中才有一至二人患病。不過，過去二三十年，國際對不少腫瘤都有新療法或技術上的進步，但膠質細胞瘤的技術進步幅度則最少，所以醫治時很有難度。

膠質細胞瘤本身是惡性的腫瘤，第一二期常被稱為低惡性度，第三四期常被稱為高惡性度，而50歲以上腦部長腫瘤多是神經膠質細胞瘤。如在第一二期確診並有良好治療，存活率可高達十多年，但到了第三四期，平均存活年數的中位數只下降至約15-18個月。

不過，腦瘤並不容易發現，而且腦瘤症狀很容易與其他疾病混淆，尤其初期症狀與中風相似。

▼腦瘤常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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腦瘤有機會是良性腫瘤，也有可能是惡性腫瘤（即俗稱腦癌）。

良性腫瘤：生長較緩慢，極少擴散，一般沒有太大健康威脅

惡性腫瘤：生長速度快很多，會侵害及壓迫附近的正常腦組織，影響腦部及身體功能，甚至危害生命

不過，由於腦部的空間有限，當腦內的空間被腦瘤佔據，就會壓迫正常腦組織，影響腦部各項功能，即使是良性腦瘤也不能掉以輕心。

良性腦瘤可致行動不便

顏君霖醫師分享另一案例，該患者的良性腫瘤長在腦幹，由於腦幹是人體生命中樞，主要掌管呼吸、心跳等，由於他反覆地小出血，昏迷指數一直下降，故一定要做手術切除腫瘤。由於腫瘤長在腦幹令手術十分棘手，術後雖然清醒但半身無力，只能用枴杖走路。

腦腫瘤的成因至今未明，惟少數病例相信與先天性、遺傳或化學因素有關。以下的高風險因素或會增加患上腦腫瘤的機會：

▼患腦瘤高風險因素：（按圖 👇👇👇）

打麻雀抗抑鬱？

節目中提及的咖啡師透過打麻雀得知自己有腦瘤，其實，打麻雀還有其他好處。老人科專科醫生曾偉然曾撰文指，打麻雀有助維持大腦活動，有助增強記憶力。

有研究發現，打麻雀與老年人的抑鬱症患病率下降有關係。（視覺中國）

美國喬治亞大學（University of Georgia）的一項研究結果，研究人員分析中國健康與養老追蹤調查（CHARLS）後，發現在華人社會之中，有幾種社交遊戲與老年人的抑鬱症患病率下降有關係，而打麻雀就是其中之一。參與研究的 Adam Chen 表示：「頻繁參與社交活動會改善精神健康，尤其是愛搓麻雀的都市老人，他們抑鬱的機率更是大大降低了！」

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▼同場加映：手指有氧運動有助活化我們的左右腦，並防止手抖（按圖 👇👇👇）

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