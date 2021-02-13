脂肪肝｜肥豬肉冬甩白麵包多吃傷肝　4種食材燕麥魚油對抗脂肪肝

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-02-13 17:02

肝臟是人體一直辛苦工作的器官，我們吃的、喝的營養，都會經由肝門靜脈被送到肝臟，而肝臟能轉換醣類，把葡萄糖變肝醣，或讓肝醣轉成葡萄糖利用。肝臟可以分泌膽汁，加進消化道幫助消化脂肪。肝臟還負責代謝蛋白質、毒素等各種物質，亦能製造凝血因子及合成許多蛋白質。肝臟裡面儲存了銅、鐵、維他命等物質。肝臟也像個過濾網，能移除血液中有害的物質，排除毒素。

大家都知道要「小心肝」，平常我們能不能靠飲食改變，來幫助肝臟更健康呢？可以的，以下是幾個你該注意的保肝飲食方式。

▼保肝飲食方式（按圖率先看清👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

避免高油脂

高油、高鹽、高糖的食物容易讓人體重增加，在肝臟堆積額外的脂肪。這些多餘的脂肪就是引起肝臟發炎、腫脹，形成疤痕組織的兇手。因此，飲食上務必要避免飽和脂肪和反式脂肪，遠離炸物，像炸薯條、漢堡這類型高熱量、高飽和脂肪的食物就對肝臟很不友善。為了保護肝臟，還是要少吃速食。平時主餐也少吃油花多的肉類，盡量吃瘦肉。

避免高糖分

肝臟不僅能轉換葡萄糖和肝醣，也是把糖轉成脂肪的地方。而吃太多甜食後，多餘的糖分就會轉成脂肪，讓人形成脂肪肝。過去大家曾以為脂肪肝是小事，但現代愈來愈多患者因為脂肪肝而引起肝臟發炎，甚至產生肝硬化。

為了肝臟健康，最好養成拒喝糖飲的習慣！一旦不喝大杯糖飲、可樂等加糖飲品，改喝單純的水、不加糖的氣泡水、或不加糖的茶與咖啡，都能減少過多糖分對肝臟的傷害。

避免高鹽分

假如你平常的飲食習慣是手上的鹽罐撒一次不夠，總要一撒再撒，那就要刻意改變這個口味吃太重的習慣喔。每一次我們在加班，或忙碌不已時，就想去便利店採購零食或隨手包肉乾，或站在販賣機前，想著該吃薯片還是墨西哥粟米片。然而，這種包裝的零食、肉乾總是落入高油、高糖分、及高鹽分的陷阱，最好還是以無鹽毛豆、水果切片、或沾少量醬料的燙青菜替代吧。總之，在需要加班的日子，別再讓錯誤的飲食選擇加重肝臟負擔。

保肝飲食方式（照護線上授權使用）

遠離酒精

如果肝功能已經明顯下降，要完全遠離酒精。否則當肝臟一遇上酒精，就要努力分解酒精使其清除，因而停止執行其他肝臟的重要任務。如果本身沒有肝病，但想要保肝的話，就記得不能超量。女性每天不超過一份酒，男性不超過兩份。請記得，飲酒過量，是最常見的脂肪肝原因，久了肝功能就會受影響。

避免脫水

平常要攝取足夠的水分。假如真的不喜歡喝白開水，記得不要喝糖飲，可以選擇無糖的咖啡或綠茶（但這兩者還是有利尿作用，依舊要注意水分攝取量是否足夠）。咖啡可以降低肝臟異常酵素值，而綠茶類裡面含的兒茶素有抗氧化的功效，研究發現脂肪肝患者開始喝茶、服用綠茶萃取物之後，肝指數就下降了。記得，自行沖泡的熱茶兒茶素含量會比冷飲或茶包來的高。

多吃纖維

富含纖維的飲食讓肝臟工作較好，所以平時可以選擇纖維多的全穀類，全穀類的麩皮，胚芽和胚乳含有重要的礦物質與維他命，而且纖維對肝臟健康也很好！因此，可以選擇糙米、紫米、全燕麥、糙薏仁等標示為「全穀類」的穀物。不要吃冬甩、白麵包等精緻碳水化合物當點心，平時如果早餐習慣吃麵包、饅頭等精緻澱粉類，可以改成吃燕麥類的早餐，獲取大量的纖維。

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+ 4 + 4 + 4

多吃蔬菜水果

想保護肝臟，也可以多吃綠色葉菜！綠色葉菜類，像是菠菜，具有名為「麩胱甘肽」的抗氧化酵素，是肝臟在解毒過程中扮演著重要角色，可協助細胞與組織排除毒素。

蔬菜水果裡含有多酚類，多酚類是很強的抗氧化劑，例如椰菜花、藍莓、橄欖等具有多酚的食物，也可以多多食用。

除了新鮮蔬菜水果外，煮菜時，加點新鮮的大蒜、迷迭香、肉桂，咖哩粉當香料提味，不僅能減少調味時鹽分的使用量，還可以獲取新鮮香料的多酚。不過，這裡我們說的是煮菜可以加一點香草調味，並不是建議大家多吃草藥喔。這完全不一樣的。許多草藥會影響肝臟裡的細小血管，而引發肝臟問題。而且各種草藥、補品、與平時服用的藥丸等，還可能出現交互作用，甚至不可逆的副作用。想要服用之前，最好告訴您的內科醫師或家庭醫學科醫師。

補充魚油Omega-3

魚油有諸多功用，常常會被拿來當保護心臟、保護腦部功能的補充食品。其實，魚油也可以抑制脂肪合成，減少發炎，增加肝臟裡脂肪的利用，對肝臟也不錯呢，每周記得吃些三文魚、吞拿魚、沙甸魚、鱒魚喔。

補充堅果類

肝臟是負責製作與分解膽固醇的器官，當我們攝取太多飽和脂肪，會讓肝臟裡部分接收器失靈，肝臟會因而製造更多的「壞膽固醇」。過高的油脂會傷害肝臟健康，因此最好不要攝取飽和脂肪或反式脂肪。堅果裡含量較多的是多元不飽和脂肪酸，倒是一個較理想的脂肪形式。而且，核桃、杏仁等堅果富含維他命E，而適量補充維他命E也是對抗脂肪肝的一種方式。

總之，想要保護肝臟，要多吃蔬果、全穀類，少吃添加脂肪、糖分、鹽分的加工食品或精緻澱粉，並避免酒精和炸物。這樣的飲食內容能讓人減重、擺脫脂肪肝，另外，就是要避免未煮熟的海鮮，像是魚生片、生蠔，尤其本身已經有肝硬化的患者，免疫功能已經受到影響，更不要貿然吃生食喔。提醒各位，這些飲食改變對改善脂肪肝最有幫助，若已被診斷為乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化、或肝癌的話，務必搭配其他治療方式，不能僅靠飲食來治療。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：保護肝臟這樣吃，護肝飲食大公開】