喉嚨痛｜發燒失聲或喉炎吞嚥困難有腫瘤？6聲帶疾病持續2周即就醫

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-18 16:36

聲帶是喉頭中的兩片軟肌肉組織，位於氣管上方。當肺把空氣推出來，經過聲帶，就會造成聲帶振動，並發出聲音；然後聲音會再傳到喉嚨、鼻腔和口腔，並發出共鳴。每個人發出的聲音取決於聲帶、喉嚨、鼻腔和嘴部的大小與形狀。由於聲帶疾病會影響聲帶，最常見的聲帶疾病有：喉炎（Laryngitis）、聲帶結節（Vocal nodules）、聲帶瘜肉（Vocal polyps）和聲帶麻痺（Vocal cord paralysis）。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

聲帶疾病的症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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聲帶疾病的症狀

聲帶疾病的症狀依病因而所不同：

聲帶結節：

- 嘶啞 - 聲音低沉 - 氣音 - 歌手可能發現音域變小

聲帶瘜肉：

- 嘶啞 - 聲音低沉 - 氣音

聲帶接觸性潰瘍（Contact ulcers）：

- 說話時喉嚨痛 - 嘶啞 - 發聲緊繃

喉炎：

- 說話聲音改變、嘶啞、沙啞甚至失聲。 - 如果喉炎是感染所導致，還會發燒、喉嚨痛、身體不適、一直想清喉嚨。

聲帶腫瘤（Vocal cord tumors）：

- 嘶啞 - 若腫瘤很大，可能造成呼吸或吞嚥困難。

聲帶麻痺：

- 說話聲音改變，如嘶啞、氣音、音調改變、無法放大音量。 - 嘗試動已麻痺的聲帶時感到不適。 - 可能出現呼吸困難。

以上僅列出部分症狀，請諮詢醫生做更精確的診斷。

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什麼時候該看醫生？

任何聲音嘶啞或音調改變的症狀持續超過2周時，就應考慮就醫。若有前述症狀或相關疑慮，請諮詢醫生。每個人的身體反應不同，請就醫以求得最適合的診斷及治療。

聲帶疾病的原因

聲帶疾病通常是因為聲帶過度使用或使用不當；聲帶過度使用包含唱歌、說話、咳嗽、大聲喊叫的時間過長或太頻繁，抽煙及吸入刺激物也會使聲帶過度使用。

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如何診斷聲帶疾病？

醫生會詢問患者過去的病史、聆聽患者的音質，並檢查您的聲帶。為了看得清楚，醫生有時可能會用內視鏡來檢查。醫生可能會要求患者發出特定的聲音，以檢視聲帶運作的情形，並把過程錄下來，以便分析。

某些狀況下，醫生可能會建議患者進行聲學分析，檢查患者發聲的品質、音域及強度，通常進行這項檢查是為了評估患者的聲帶是否有必須手術移除的異物。利用聲學分析的結果，醫生及聲音治療師可以評估治療後的改善程度。

喉頭癌（Laryngeal cancer）很容易與良性腫瘤或聲帶褶接觸性潰瘍混淆，如果在聲帶上發現異常，醫生可能會取樣切片送實驗室進行化驗；疑似聲帶麻痺或聲帶癌化則可能安排電腦斷層檢查。

如何治療聲帶疾病？

因為聲帶過度使用或使用不當所導致的聲帶疾病很容易預防，而且大部分的聲帶不適都是可逆的，醫生所會依據以下情形來提供最適合您的治療。

- 年齡。 - 健康狀況及病史。 - 症狀程度。 - 目前正在服用的藥物或進行的治療。 - 症狀已持續的時間。 - 患者的偏好和意願。

治療方式包含：

- 讓聲帶休息。 - 停止造成聲帶疾病的行為。 - 專長於發聲、說話、語言或吞嚥障礙的言語治療師協助。 - 藥物治療。 - 手術移除異物。

至於聲帶疾病有多常見？聲帶疾病的風險因素？請諮詢醫生以獲得更多資訊。

聲帶疾病的診斷與治療，此篇文章並不代表任何醫療建議，請務必諮詢醫生以獲得進一步的資訊。

有關聲帶疾病的生活調整與居家療法，若有其他疑慮，請諮詢醫生以了解更詳細的資訊，和最適合的治療方式。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：聲帶疾病】