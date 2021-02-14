【浪漫情人節】避孕套以外的選擇　不可不知的避孕小知識

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-14 11:00

今年情人節適逢農曆新年假期，即使今年的節日氣氛因疫情關係而較往年淡靜，但在 Staycation盛行加上長假期之下，相信情侶間的火花不會因而減少。如何可盡興地過節之餘，也沒有後顧之憂，合適的避孕措拖必不可少，本文特意請來婦產科專科醫生靳嘉仁醫生為大家講解不同的避孕方式。

避孕措拖使用不當 效果大打折扣

避孕方法眾多，包括口服避孕丸、避孕注射針、子宮環、避孕套、排卵期推算法及緊 急避孕等，由於使用方法簡單，加上不需醫生處方便能購買，因此以男用避孕套最為 人廣泛使用，在正確使用的情況下，使用避孕套的避孕效果可達87%以上，不過沒有 正確戴上避孕套，如尺寸不合適、沾染後未更換並繼續使用、未全程戴著等，都會使 避孕效果大打折扣。

（圖片：unsplash）

避孕針效率高 對女性身體較少負荷

靳醫生表示，相較於避孕套，由於避孕針是透過注射人造荷爾蒙入女性體內，抑制卵 巢排卵、令子宮內膜產生變化，使受精卵難於著床，並增加子宮頸分泌物的黏稠度， 使精子難於穿過黏液進入子宮腔，以做到避孕的效果，根據研究資料，成功避孕的機 率接近九成半。「避孕針分為單一及混合荷爾蒙兩種，一般使用的單一荷爾蒙避孕針 ，因其每注射一次，有效期可長達三個月，對比需每個月注射一次的混合荷爾蒙避孕 針較為方便，加上混合荷爾蒙避孕針含有雌激素，不是每個婦女都適合使用。」

避孕針不單可免除每天服藥或每次戴用的麻煩，而且注射避孕針後經血量會減少，因 而亦會降低因週期失血而引致身體鐵質的損耗。同時，多項醫學研究也發現，打針避 孕的婦女患盤腔炎及子宮內膜癌的比率也較低。

注射避孕針基本上十分方便，女士在接受注射前，只須經醫護人員評估，證明適合採 用這種避孕方法，就可以注射。基本上只要確定就診者並無懷孕，便能在月經週期首 七天內作首次注射，而且注射後立即有避孕功效。不過靳醫生提醒，「注射初期有部 分女士可能會有體重增加、頭痛及頭暈、乳房漲痛等情況出現，但一般會於短時間內 消失。而在接受注射期間，小部分女士由於體內荷爾蒙改變而或會出現月經不規則、月經流量減少或閉經等副作用。」

（圖片：Elitereaders）

「事後丸」未必百分百奏效 亦有機會出現副作用

而另一種較多人採用的防止意外懷孕方法為服食緊急避孕丸。靳醫生指出，「求診的 女士出於多種原因而需服食緊急避孕丸，例如未有採用避孕措施、漏服避孕丸，或避 孕套意外穿漏的情況下發生性行為。」緊急避孕丸分為單一荷爾蒙（黃體酮）及黃體 激素受體劑兩種，它們都是透過抑制排卵或干擾受精過程，以達至防止意外懷孕。

單一荷爾蒙（黃體酮）緊急避孕丸屬單劑量處方，婦女必須在沒有避孕措施的性行為發生後 72 小時內服用，以發揮功效；而黃體激素受體劑緊急避孕丸的服用時效則較長，最遲可以性行為發生後 120小時內使用。

雖然緊急避孕丸在防止懷孕方面的成效很高，但也並非百分百奏效。就算使用正確， 亦會有約10分之1的失敗率。若婦女經常以緊急避孕丸作避孕用途，懷孕機會又會比 用其它常規避孕方法為高，這亦是緊急避孕丸不能取代常規避孕藥物的原因。

「緊急避孕丸是一次性緊急使用的避孕方法，服用一次緊急避孕丸後再次在沒有避孕 的情況下發生性行為，是不會有避孕作用。」靳醫生強調。服用緊急避孕丸後，部分婦女會出現頭痛、噁心、頭暈、疲倦、經痛、腹痛、背痛及乳房脹痛等現象，在一般情況下，這些副作用不會持續超過廿四小時。

（圖片：iStock）

避孕針不會影響日後懷孕 惟少撮人不宜使用

單一荷爾蒙避孕針不會影響產後哺育嬰兒，多項醫學研究發現，打避孕針的女士所哺育的子女，其 健康與一般兒童並無明顯分別；而授乳的女士使用避孕針後，乳汁的質量亦不會有差別。

有部分女士會以長期注射單一荷爾蒙避孕針作避孕方法，靳醫生建議她們如有計劃生育，需提前停針。「採用避孕針的女士可能於停止注射後的一段時間後，才能恢復生育能力。一般為最後一次注 射的半年至一年內，，因此若有計劃在短期內生育的話，便不宜採用單一荷爾蒙避孕針避孕。」加上已懷孕、患乳癌或生殖器官癌症、有嚴重的內科病、有不正常的子 宮出血問題等的女士，都不適宜使用避孕針作避孕方法。

靳嘉仁醫生，香港註冊婦產科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）