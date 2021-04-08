糖尿病｜腳板對腳板就知有冇糖尿病？醫師教1個穴位1招趴低降血糖

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-04-08 21:00

糖尿病，是香港主要的慢性疾病之一。血糖值亦因此成為很多人關心的問題，日本的健康雜誌《安心》請來醫師佐佐木繁光教大家按「糖尿穴」降血糖，預防糖尿病。原來在家中腳掌合攏坐着，就已經可以知道自己有沒有患糖尿病的潛在風險！

日本網站かぽれ旗下健康雜誌《安心》有報道講述，佐佐木繁光醫師如何自我檢測糖尿病，就是一個雙腳合攏的坐姿，就可判斷他有沒有患糖尿病的風險。

▼糖尿病自我檢測：（按圖了解👇👇👇）

測試的時候腳掌合攏坐着，其間除了要坐直，腳踝都要盡量靠近自己，雙膝貼向地面。此時如果左膝較右膝高，就代表你有患糖尿病的風險。根據佐佐木醫師的診治經驗，確診糖尿病以及其潛在風險的患者，幾乎所有人的左側髖關節都較為僵硬。

▼同場加映：瘦的人不會罹患糖尿病？不吃甜食和碳水化合物就不用吃藥？（點擊下圖看清👇👇👇，了解更多迷思）

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左側髖關節僵硬患糖尿病？

雖然醫學上未有研究明確解釋這個現象，但佐佐木醫師推測，這是因為負責分泌胰島素的胰臟位於身體的左側，當左邊身血氣不順，就會影響胰臟運作，胰島素分泌異常，就失去穩定血糖的功能，導致糖尿病。

改善左側髖關節僵硬

▼2招改善僵硬髖關節：（按圖了解👇👇👇）

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1. 糖尿穴

佐佐木醫師提到，按壓糖尿穴時感到強烈刺痛的人很多，那是胰臟不健康的證據。在尋找糖尿穴位置的時候，可以此作參考。醫師曾經請十位60-70歲的病人在一星期之內，每日按穴道3次，事後所有人的血糖值亦降低了，精神也變得更好。

2. 俯臥抬腿

醫師提到有些高血糖的病人試着做這些療法後，血糖值顯著下降。更有糖尿病的長期患者有着即使是用藥都無法控制的高血糖，在進行治療一星期後糖尿值有明顯的回落。

不過佐佐木師醫亦有談到，以上提供的方法只能夠幫助因為胰島素分泌不足而高血糖的人，假如你是因為肝臟功能不佳而造成糖尿病，這兩個方法或許就不太適合你。但撇除這因素，不論你是什麼年紀，是否已經確診了糖尿病，都可以試着做這些動作來改善健康。大家有空不妨在家中抽少少時間，和家人一齊做吧！

▼除了做動作之外，還可以吃什麼低升糖的蔬果？（按圖了解👇👇👇）

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糖尿病一定要食藥？

只有仍屬糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。患者應聽從醫生的診斷，接受適當的治療。一型糖尿患者必須注射胰島素，而二型糖尿病人，則視乎不同情況，需要服用一種或多種非胰島素藥物。

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▼同場加映：五種糖尿病的早期症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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（參考資料：かぽれ）